Uraloğlu, Yol-İş kurultayında alın terinin karşılığı sadece teşekkür olmamalı dedi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bizler için sendikalar demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarıdır. Alın terinin karşılığı sadece teşekkür olmamalıdır" dedi.

Yol-İş Sendikası 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi. Programda konuşan Bakan Uraloğlu, Yol-İş Sendikası'nın köklü geçmişine ve işçi haklarının korunmasındaki önemine dikkat çekti. Küreselleşme ve artan rekabetle birlikte sendikacılık anlayışının değiştiğini belirten Bakan Uraloğlu, klasik ücret odaklı sendikacılığın yerini sosyal talepleri de önceleyen hizmet sendikacılığına bıraktığını ifade etti. Yol-İş Sendikası'nın 1952 yılında Diyarbakır'da başlayan ve 9 Eylül 1963'te Türkiye Yol-İş Federasyonu'nun kurulmasıyla devam eden tarihi sürecine değinen Bakan Uraloğlu, sendikanın yol ve inşaat işçilerinin hak mücadelesinde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca sendikaların demokrasinin vazgeçilmez unsurları olduğunun altını çizen Bakana Uraloğlu, çalışanların emeğinin karşılığını almasının önemine işaret ederek, işçi kesiminin üretimin ve hizmet kalitesinin artırılmasında temel rol oynadığını kaydetti.

"Bizler için sendikalar demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarıdır"

İşçi sendikalarının her daim yanında olduklarını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Küreselleşme ve dünya çapında artan rekabet, sendikaları hem kendi durumlarını gözden geçirmeye, hem de gelecek için stratejiler belirlemeye itmektedir. Klasik ücret sendikacılığına dayalı sendikacılık anlayışı, yerini sosyal taleplerin yoğun olduğu hizmet sendikacılığına artık bırakmaktadır. İşte bu noktada Yol-İş Sendikası, bu dönüşümü gerçekleştirerek büyük başarı yakalamış güçlü bir sendikadır. Yol-İş'in köklü geçmişine baktığımızda, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kurulmasıyla birlikte 1952 yılında Diyarbakır'da atılan ilk adımları, ardından 1952-1962 yılları arasında çeşitli illerde kurulan sendikaları, son olarak ise 9 Eylül 1963'te Türkiye Yol-İş Federasyonu'nun kurulduğunu görüyoruz. O günden bu yana Yol-İş, yol ve inşaat işçilerinin hak mücadelesinde ve sosyal diyalogda önemli bir mihenk taşı olmuştur. Nereden nereye geldiğimize baktığımızda, o ilk yıllardaki sınırlı imkanlarla yürütülen mücadeleden bugün ülkemizin dört bir yanında modern altyapıyı inşa eden güçlü bir sendikaya ve güçlü bir işçi camiasına ulaştığımızı görüyoruz. Bizler için sendikalar demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarıdır. Alın terinin karşılığı sadece teşekkür olmamalıdır. Çalışanın, hizmet edenin yeri bizim için çok ayrıdır. Çalışan kesim, üretimi etkileyen, kaliteyi artıran en önemli kesimdir" diye konuştu.

"Ülkemizin dört bir yanını yollarla, köprülerle, viyadüklerle ve tünellerle donatarak Türkiye'nin her bölgesini erişilir kıldık"

Türkiye'nin ulaşım ağında güçlü bir konuma geldiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Sizlerin de çok iyi bildiği üzere yol, bir ülkenin geleceğini şekillendiren en temel medeniyet araçlarından biridir. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımızın, 'Yol medeniyettir' vizyonuyla, denizleri, dağları, ovaları aşarak, vatanımıza ve milletimize kar kış demeden hizmet sunmayı kendimize görev edindik. Ülkemizin dört bir yanını yollarla, köprülerle, viyadüklerle ve tünellerle donatarak Türkiye'nin her bölgesini erişilir kıldık. Bu yılın başında 30 bin kilometre bölünmüş yol eşiğini aşarak bölünmüş yol ağımızı 30 bin 278 kilometreye çıkardık. Sadece 6 ilimiz bölünmüş yollarla bağlı iken, bugün tam 77 ilimizi bu imkanla buluşturduk. Üretim merkezleri ile limanlar arasında kesintisiz, hızlı ve konforlu bağlantı sağlayan; Kuzey Marmara, İstanbul-Ankara, Ankara-Niğde ve Aydın-Denizli Otoyolları ile 19 Ekim'de hizmete açtığımız Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolumuz gibi projelerimizle otoyol uzunluğumuzu 3 bin 848 kilometreye yükselttik. Ankara-Kırıkkale-Delice ve Antalya-Alanya Otoyollarımızın yapımına da devam ediyoruz. Köprü ve viyadük uzunluğumuzu 311 kilometreden 837 kilometreye, tünel uzunluğumuzu 50 kilometreden 898 kilometreye çıkardık. Osmangazi Köprüsü, Kömürhan, Tohma, Beğendik-Botan köprüleri, Eğiste Hadimi ve Bitlis Çayı Viyadüğü, Nissibi gibi teknoloji ve mühendislik harikası köprülerle yolculukları çok daha güvenli ve konforlu bir hale getirdik" şeklinde konuştu.

"Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışan projeler ile hedeflerimize büyük oranda ulaştık"

Orta Koridor ve Kalkınma Yolu gibi projelerle Türkiye'nin ulaşım ağında çağ atlayacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışan projeler ile hedeflerimize büyük oranda ulaştık. Artık insanımız sevdiklerine daha kısa sürede ulaşırken; üretimden ticarete, turizmden lojistiğe kadar tüm sektörler daha hızlı, daha düşük maliyetle ve daha rekabetçi bir şekilde faaliyet gösteriyor. Bu yatırımlarımızla sanayi üretiminin hızlanmasını, tarım ürünlerinin pazarlara daha hızlı ulaşmasını ve turizm faaliyetlerinin artmasını sağlıyoruz. Bu başarılar, sizlerin özverili çalışmasıyla mümkün oldu. İşçi kardeşlerimizi ve sizleri yorduk ama unutmamalıyız ki zahmetsiz rahmet olmaz. Bir köprümüzden, bir tünelimizden ya da sizi sevdiklerinize götüren bir yolumuzdan geçerken buralarda alın teri dökmenin gururunu taşımayı sonuna kadar hak ediyorsunuz. Orta Koridor ve Kalkınma Yolu gibi uluslararası stratejik projeleri de kararlılıkla ilerletiyoruz. Karayolları ile farklı ulaşım modlarını entegre ederek, üretim, pazar ve tüketim noktaları arasındaki erişimi hızlandıracak, lojistik imkanlarımızı çeşitlendirerek ülkemizi küresel ölçekte daha etkin ve rekabetçi bir konuma taşıyacağız. Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve liderliğinde, AK Parti hükümetleri olarak toplumun tüm kesimlerinin refah seviyesini yükseltme gayretinde olduk. Sizlerle birlikte ülkemizin gelecek hedeflerine ulaşmada gerekli her türlü gayret ve kararlılığı göstermeye de devam edeceğiz."

"Türkiye'miz iyi bir istikamette ilerlemektedir"

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu günden bu zamana kadar rotasını hep iyi yönde ilerlettiğini söyleyen AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu ise, "Türkiye'miz iyi bir istikamette ilerlemektedir. Bugün Batı ile aramızdaki mesafeyi ilk kez kapatıyoruz. Bizim kişi başına gelir seviyemiz 2002 yılında 3 bin 200 dolardı. Bugün 18 bin dolar. Tam 6 kat büyümüşüz. Amerika ne kadar büyümüş? 10 bin dolardan 30 bin dolara çıkmış. Avrupa ne kadar büyümüş? Avrupa da toplam 6 trilyon dolardan 18 trilyon dolara çıkmış, 3 kat büyümüş. Biz 6 kat büyümüşüz. Cumhuriyet tarihinde ilk kez Batı ile aramızdaki mesafenin açılmadığı, Batı ile aramızdaki mesafenin daraldığı bir tabloyla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

Programa Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar ve Yol-İş Sendikası temsilcileri katılım sağladı.