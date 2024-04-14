Ürdün Başbakanı: Gerilimi Azaltın, Tehlikeli Yollara Girmeyin

İran'ın İsrail'e misilleme saldırısının ardından Ürdün Başbakanı Bişr el Hasavne yaptığı açıklamada, bölgedeki herhangi bir gerilimin tarafları "tehlikeli yollara" götüreceğini ve tüm tarafların gerilimi azaltması gerektiğini söyledi.
İran'ın beklenen İsrail saldırısı gece saatlerinde gerçekleşirken, gerilimin azalması yönündeki çağrılar artarak devam ediyor. Ürdün'ün Başbakanı Bişr el Hasavne yaptığı açıklamada, bölgedeki herhangi bir gerilimin tarafları "tehlikeli yollara" götüreceğini ve tüm tarafların gerilimi azaltması gerektiğini söyledi. Hasavne, ülkesinin silahlı kuvvetlerinin krallığın güvenliğini tehlikeye atmak isteyen her türlü girişime karşı koyacağını vurguladı.
Biden'dan G7 liderlerine çağrı
ABD Başkanı Joe Biden, "İran'ın küstahça saldırısına karşı diplomatik bir tepki koordine etmek üzere G7 lideri arkadaşlarımı bir araya getireceğim" dedi. Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık'ın üyesi olduğu G7 ülkelerinin bugün İran'ın misilleme saldırılarını görüşmek üzere video konferansla bir araya gelmesi bekleniyor.
Kanada, Almanya, Çin ve Almanya'dan İran'a kınama
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırılarını kesin bir dille kınıyoruz. İsrail'in kendisini ve halkını bu saldırılara karşı savunma hakkını destekliyoruz" dedi. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise, İsrail ile dayanışma içinde olduklarını ifade etti. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Çin'in mevcut tırmanıştan derin endişe duyduğu belirtilirken, taraflar "daha fazla tırmanıştan kaçınmaya" çağırıldı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, hükümetin " Orta Doğu'daki olayları derin bir endişeyle takip ettiğini" ve büyükelçiliklerinin "bölgedeki İspanyolları desteklemek için" açık kalacağını söyledi.
Tahran'daki Mehrabad Havalimanı yarına kadar iç hat uçuşlarını iptal etti
İran medyasının bildirdiğine göre, başkent Tahran'daki Mehrabad Havalimanı ve İran'ın bazı şehirlerindeki havalimanları Pazartesi sabahına kadar iç hat uçuşlarını iptal etti. Irak, Ürdün ve Lübnan da hava sahalarını yeniden açtıklarını duyurdu. - AMMAN
Son Dakika › Politika › Ürdün Başbakanı: Gerilimi Azaltın, Tehlikeli Yollara Girmeyin - Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram süresince 74 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen 'Mercek-17' operasyonları hakkında bilgi verdi. Operasyonlar sonucunda toplamda 707 silah ele geçirildi ve 869 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İstanbul, Adana, Gaziantep, Ankara ve İzmir gibi illerde de önemli miktarda silah ve şüpheli gözaltına alındı.
Kırıkkale'de AK Parti Balışeyh İlçe Başkanı Adem Irmak, seçimlerde oy verme tartışmasından çıkan kavgada muhtar adayı Ş.İ. tarafından tüfekle vuruldu. Irmak, hastaneye kaldırılırken şüpheli gözaltına alındı.
Donald Trump, 2016 seçimlerinden önce eski porno film yıldızı Stormy Daniels'a yaptığı ödemeyi örtbas etmekle suçlanıyor. Trump, suçlu bulunması halinde dört yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Ancak hapis cezasından kurtulma ihtimali de bulunan Trump, bunun yerine para cezasına da çarptırılabilir. Trump, hakkındaki suçlamaları reddediyor ve suçsuz olduğunu savunuyor. Dava, Trump'ın eski avukatı Michael Cohen üzerinden ödeme etrafında şekilleniyor ve altı-sekiz hafta arasında sürmesi bekleniyor.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İtalya'da bir camide yaptığı konuşmada, Gazze'de yaşanan soykırımı durdurmak için dünyanın insan olduğunu hatırlaması gerektiğini söyledi. Erbaş, mazlumun inancına, ırkına veya dinine bakılmaması gerektiğini vurgulayarak, dünyadaki olumsuzlukların sadece Müslümanlara bırakılamayacağını belirtti. Ayrıca, insan hakları ve insancıl davranmanın temelini İslam'ın attığını ifade etti.
Orta Doğu'da gerilimi azaltmak için tüm ülkeleri sorumluluk almaya çağıran BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Daha fazla savaşı ne bölge, ne de dünya kaldırabilir" dedi.
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