Ürdün'de Suriye Zirvesi

Politika

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, ABD, AB ve Arap ülkelerinin dışişleri bakanlarının katılımıyla cumartesi günü "Suriye" konulu zirveye ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Esad rejiminin devrilmesinin ardından bölge ülkeleri ve Batılı ülkeler Suriye gündemiyle bir araya gelecek. Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, ABD, AB, BM, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Katar dışişleri bakanlarının katılımıyla cumartesi günü "Suriye" konulu zirveye ev sahipliği yapacağını duyurdu. Bakanlık, zirvede Suriye'deki gelişmelerin ele alınacağı aktardı. - AMMAN