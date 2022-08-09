Bakan Özer; "Kütüphanesiz okul kalmadı" - Son Dakika
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Bakan Özer; "Kütüphanesiz okul kalmadı"

09.08.2022 17:20
Bakan Özer; "Kütüphanesiz okul kalmadı"

Uşak'ta düzenlenen 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlık toplantısına katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ülke genelinde kütüphanesiz okul kalmadığını açıkladı.

Uşak'ta düzenlenen 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlık toplantısına katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ülke genelinde kütüphanesiz okul kalmadığını açıkladı.

Açılış, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Uşak'a gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022 - 2023 eğitim öğretim yılı hazırlık toplantısına katıldı. Atatürk Kongre Merkezi'nde Bakan Özer başkanlığında gerçekleşen programa Vali Turan Ergün, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, milletvekilleri, ilçe milli eğiitm müdürleri, idareci ve öğretmenler katıldı.

Uşak'ın eğitimde gelmiş olduğu noktanın çok iyi olduğunu ve bundan çok mutlu olduğunu belirten Bakan Özer, "2022 - 2023 eğitim öğretim yılında bütün okullarımızda temizlik malzeme ihtiyacından kırtasiye ihtiyacına kadar, küçük onarımlardan büyük onarımlarına kadar bütün ihtiyaçlarını karşılayıp eğitim öğretime öyle başlayacağız" dedi.

Uşak Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ödenek olarak istediği 20 milyon TL'yi yetmeyeceğini düşünüp 50 milyon TL'ye çıkarıldığını da açıklayan Bakan Özer, "17 Haziran'da başarılı bir şekilde, sizlerin de destekleriyle okulların bütün salgın dönemlerinde sağlık önlemleri alındığı zaman en korunaklı yerler olduğunu göstererek bitirebilmenin büyük bir mutluğunu yaşıyoruz. Siz değerli öğretmenlerimize bu süreçteki fedakarlıklarınız için çok teşekkür ediyorum. Sırf tarihe not düşmek için 1 buçuk yıl aradan sonra kırılan refleksleri onarmak ve okulun sadece eğitim yapılan yerler değil, aynı zamanda en önemli sermayesi olan beşeri sermayesinin bütün boyutları ile yetiştiği yerler olduğunu gösterme anlamında tarihe bot düşme anlamında nasıl ilk dönem başarı belgesi verdiysek ikinci dönemde de başarı belgesi vereceğiz" dedi.

Kütüphanesiz okul kalmayacak kampanyasında 16 bin kütüphane yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen kütüphane kampanyasına da değinen Bakan Özer, projeyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Bütün okullara kütüphane yaptık. Bakın yıllardan beri hatırlıyorum. Haberlerde kampanyalar vardı; 'Şu okula kitap kampanyası, şu okulun kütüphanesi yok' genelde de doğudaki okullar gösterilirdi. 26 Ekim 2021 tarihinde Emine Hanımefendi himayesinde 'Kütüphanesiz okul kalmayacak' kampanyası başlattık. 2 ay gibi bir sürede eğitim sistemimizde kütüphanesiz hiçbir okul kalmadı. 2 ayda 16 bin 361 tane kütüphane yaptık. Günde yapılan kütüphane sayısı 272. Bu bir dünya rekorudur yani. Böyle bir örnek yok" - UŞAK

YORUMLAR
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Milli Eğitim Bakanı Özer, Uşak Belediye Başkanı Çakın ile görüştü Milli Eğitim Bakanı Özer, Uşak Belediye Başkanı Çakın ile görüştü Bakan Özer: '(Pandemi süreci)Biz okulları açık tutarak sadece çocuklarımızı, gençlerimizi kurtarmadık; aynı zamanda Türkiye'nin normalleşmesini de... Bakan Özer: '(Pandemi süreci)Biz okulları açık tutarak sadece çocuklarımızı, gençlerimizi kurtarmadık; aynı zamanda Türkiye'nin normalleşmesini de...
Kaynak: İHA

Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Uşak, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Özer; 'Kütüphanesiz okul kalmadı' - Son Dakika

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