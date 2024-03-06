Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, geleceğin Muratpaşa'sını turizm ve fikir anlamında inşa edecek - Son Dakika
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Politika

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, geleceğin Muratpaşa'sını turizm ve fikir anlamında inşa edecek

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, geleceğin Muratpaşa\'sını turizm ve fikir anlamında inşa edecek

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yeni dönem projelerini açıkladığı toplantıda, geleceğin Muratpaşa'sını sadece turizm, akıllı kent yönetim sistemleri üzerinden değil fikri anlamda da inşa edeceklerini söyledi. 'Forum Muratpaşa: Büyük Uzlaşı' projesinin bunun örneği olacağını dile getiren Başkan Uysal, 'Muratpaşa'yı Türkiye'mizin Davos'u yapacağız' dedi.

06.03.2024 10:38  Güncelleme: 10:46
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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yeni dönem projelerini açıkladığı toplantıda, geleceğin Muratpaşa'sını sadece turizm, akıllı kent yönetim sistemleri üzerinden değil fikri anlamda da inşa edeceklerini söyledi. 'Forum Muratpaşa: Büyük Uzlaşı' projesinin bunun örneği olacağını dile getiren Başkan Uysal, "Muratpaşa'yı Türkiye'mizin Davos'u yapacağız" dedi.

Antalya'da partisince üçüncü dönem için Muratpaşa Belediye Başkan Adayı gösterilen Ümit Uysal, 10 yıl içinde gerçekleştirdiği projeleri, devam eden çalışmaları ve 'geleceğin Muratpaşa'sını kuracak yeni projelerini açıkladı. Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya Başkan Uysal eşi Ümran Uysal'la katıldı. Toplantıda CHP İl Başkanı Nail Kamacı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Muhittin Böcek, CHP Antalya Milletvekilleri Cavit Arı, Aliye Coşar, Muratpaşa İlçe Başkan Vekili Can Okan Kıran, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kumbul da yer aldı. Kültür Merkezini partililer, vatandaşlar hınca hınç doldurdu.

"Yerel yönetim modeli ortaya koyduk"

Başkan Uysal, Muratpaşa'da bir yerel yönetim modeli ortaya koyduklarını söyledi. Uysal, "Bu yerel yönetim modelinde toplumun birlik beraberliği var. Kamu kaynaklarının tabana yayılması ve eşit paylaşımı var. Şehirde bir hizmet standardı, hayat standardı üreten projeler var" dedi.

Başkan Uysal, bu standart içinde Türkiye'ye yönetişim alanında yeni bir anlayışı yerleştiren Turunç Masa'nın yıllık 20 milyon lira maliyeti olan büyük bir operasyon olduğunu dile getirdi. Kreşlerle başlayan destek eğitim merkezleri, etüt merkezleri ve gençlik merkezleriyle devam eden eğitim faaliyetlerinin ise yıllık 94 milyon liraya mal olduğunu anlatan Başkan Uysal, "Yaşlılara verilen evde bakım hizmetinin ise yıllık maliyetinin 9 milyon lira. Bu bir insani nosyon planlaması, toplam bir kalite planlaması, toplam bir kent kimliğini yükseltme planlaması" dedi.

"Ekonomik zorluklar rağmen"

Tüm ekonomik zorluklara rağmen bu hizmet standardının yeni dönemde gelişerek devam edeceğini dile getiren Başkan Uysal, "Bu ekonomik krizi de gelişmişlik düzeyimizi arttırarak atlatacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu zor yıllarda temel belediyecilik hizmetlerini, bu yüksek standartları aksatmamak, onları yeni gelişim projeleriyle desteklemek bizler için çok önemli olacak" diye konuştu.

"Muratpaşa turizm ürünü"

Muratpaşa'nın yeni dönemi için 10 başlıkta toplanan 35 projenin açıklandığını toplantıda Başkan Uysal, dünya turizmin sayısı destinasyonları arasında yer alan Antalya'nın en önemli değeri Kaleiçi'ne sahip ilçenin artık bir bütün olarak turizm ürünü haline geleceğini söyledi. 'Link Muratpasa' (Muratpaşa'ya bağlan) isimli bu projeyi Başkan Uysal, şöyle anlattı:

"Muratpaşa için kendi ülkesinde, kendi kentinde bir haftalık tatil için otel, ulaşım, alışveriş standartlarını seçerek parasını ödeyecek. Gelecek bizim güvenlik şemsiyemiz altına girecek. Hem ticari güvenlik hem asayiş güvenliği. O şemsiye altında Muratpaşa'mızda bir hafta tatil yapacak, sokaklarımızda gezecek, harcamaya yapacak. Artık bundan sonra kontrat fuarlarına gitmiyoruz. Sadece tüketicilerle buluşacağımız alanlara gideceğiz ve Muratpaşa'mızda son derece dinamik bir turizm hareketini akıllı sistemler kullanarak, yapay zeka yardımıyla hedef kitleyi arayan, bulan, süzen sistemler kullanarak Muratpaşa'yı mutlaka 12 ay turizm yapar hale getirmek istiyoruz."

"Muratpaşa'yı Türkiye'nin Davos'u yapacağız"

Başkan Uysal, geleceğin Muratpaşa'sını sadece turizm, akıllı kent yönetim sistemleri üzerinden değil fikri anlamda da inşa edeceklerini söyledi. 'Forum Muratpaşa: Büyük Uzlaşı' projesinin bunun örneği olacağını dile getiren Başkan Uysal, "Muratpaşa'yı Türkiye'mizin Davos'u yapacağız" dedi. Bu projenin Türkiye'nin 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal önderliğinde oluşan birlik ruhuna yeniden ihtiyacı olduğu gerçeğinden çıktığını dile getirirken Başkan Uysal, sözlerine şöyle devam etti:

"Buluştuğumuz, kesiştiğiniz noktalardan yürümek için, beraber olduğumuz yerlerden yürümek, anlaşamadığımız bir yer varsa onu en sona bırakarak insanlarımızı bir arada düşünüyoruz. Tıpkı 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de bir tarafında rahmetli İnönü bir tarafında rahmetlik Kazım Karabekir olduğu gibi, tıpkı CHP'nin başlangıçta Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin birleşmesinden teşekkül ettiği gibi bugün de aynı ruha çok ihtiyacımız var."

"Antalya'ya sahip çıkacağız"

Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ise, "Kardeşim" diye seslendiği Uysal'ın proje tanıtım toplantısında olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi ve "Antalya'mıza sahip çıkmaya hep birlikte devam edeceğiz" dedi. CHP İl Başkanı Nail Kamacı ise, "Bu karanlık dönemi bitirmenin yolu Muhittin Böcek'in tekrar Büyükşehir'e, Ümit Uysal'ı da tekrar Muratpaşa'da kürsüye taşımaktır. Bunun dışında bizi hiçbir şey kesmez, kesmemeli" diye konuştu. CHP Muratpaşa İlçe Başkan Vekili Can Okan Kıran da Muratpaşa'da yerel seçimleri rekor bir oy alacaklarına inandığını dile getirirken, "Antalya'nın lokomotifi olacağız. Hep birlikte kazanacağız" dedi.

Türkan Şoray Kültür Merkezi'ndeki toplantı, konuşmaların ardından verilen kokteylle sona erdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, geleceğin Muratpaşa'sını turizm ve fikir anlamında inşa edecek - Son Dakika

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