Uyuşturucu Bağımlılığında Zorunlu Tedavi İsteği

Politika

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, uyuşturucu bağımlılarının toplumu tehdit ettiğini belirterek, bağımlıların tedavilerinin kendi isteğine bırakılmaması konusunda mevzuatta bir düzenleme yapılmasını istedi.

Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, seçim bölgesi Mersin'deki çiftçilerle bir araya geldiğini, Sibirya soğuğuna bağlı olarak çiçekli meyve ağaçlarının ciddi zarar gördüğünü öğrendiğini söyledi.

Çiftçilerin zararlarını karşılayacak çözümün yetkililer tarafından bulunmasını talep eden Dinç, Tarım ve Orman Bakanlığı ile de iletişime geçerek sorunun takipçisi olacaklarını dile getirdi.

Dinç, Diyarbakır ve Şanlıurfa ziyaretlerinde engelli bireylerin sorunlarını dinlediklerini, engellilerin erişilebilirlik konusunda sıkı denetim talep ettiklerini aktardı.

Engelli bireylerin ihtiyaç duyduğu medikal malzemelerin çok pahalı olduğunu ifade eden Dinç, bu durumun engellileri çok mağdur ettiğini vurguladı.

Uyuşturucu kullanım yaşının giderek düştüğüne dikkati çeken Dinç, uyuşturucu bağımlısı bir kişinin tüm toplumu tehdit ettiğini, uyuşturucu ile mücadelede cezai yaptırımların artırılması gerektiğini söyledi.

Dinç, uyuşturucu bağımlısının reddetmesi halinde tedavi edilmediğini anımsatarak, "Bu konuda diyoruz ki bu uyuşturucu bağımlısının hem rehabilite edilmesi, hem de tedavi edilmesi için onun isteğine bırakılmadan zorunlu bir tedavi şartı konulmalı, bu konuda mevzuatta bir düzenleme yapılmalı. Biz de bu konuda hem soru önergesi hem kanun teklifi vereceğiz. Uyuşturucu bağımlılarının isteğine bırakılmadan tedavi olmaları gerekiyor." dedi.