Vali Özkan'dan Konya'ya veda - Son Dakika
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Politika

Vali Özkan'dan Konya'ya veda

Konya Valiliği'nden Manisa Valiliği görevine atanan Vali Vahdettin Özkan, Konya'ya veda etti.

23.09.2024 16:01
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Konya Valiliği'nden Manisa Valiliği görevine atanan Vali Vahdettin Özkan, Konya'ya veda etti.

Vali Vahdettin Özkan'ın Konya'dan ayrılması dolayısıyla Tantavi Kültür ve Sanat Merkezinde veda programı düzenlendi. Programa, milletvekilleri, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, şehit aileleri, gaziler, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Vali Vahdettin Özkan, "19 Eylül 2024 tarih ve 2024/321 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Manisa ilimize Vali olarak atanmam sebebiyle 4 yılı aşkın süredir büyük bir onurla ve hemşehrilerimizin muhabbetini her daim yanımda hissederek görev yaptığım Konya'dan bugün itibariyle ayrılıyorum. Medeniyet değerlerimizle yoğrulmuş, ariflerin kıymetli öğretileri ile geleceğe ışık tutmuş, uçsuz bucaksız verimli toprakları ile bereketin sembolü olmuş, Mevlana diyarı, hoşgörü şehri, kadim başkent Konya'ya hizmet yapmayı bizlere nasip ettiği için Rabbime şükür ediyorum. Kadim şehirde bizlere hizmet etme fırsatını veren Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Rehberlik ve desteklerinden dolayı tüm Bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Buradaki görevim boyunca başta maneviyatlarına muhtaç olduğumuz şehit aileleri ve gazilerimize, kadim medeniyetin taşıyıcıları siz değerli Konyalı hemşehrilerimize samimiyetle hizmet etmek istedik, bizleri bağrına basan siz değerli hemşerilerime şahsım ve ailem adına teşekkür ediyorum" dedi.

"İnsanı odağına alan hizmet anlayışı ile hareket ettik"

Vali Özkan, şöyle devam etti: "İlimiz genelinde; eğitim, sağlık, tarım, sanayi, ticaret, altyapı, ulaştırma, kültür, turizm, sanat, spor alanlarında önemli yatırımlar ve güzel projeler için, il merkezinden ilçelerdeki en uzak mahalleye kadar kamu hizmetlerinin kesintisiz bir şekilde kaliteli olarak sunumu, halkın huzur ve güveninin sağlanması ve refahının artırılması için Bakanlıklarımızın rehberliğinde tüm paydaşlarımız ile önemli çalışmalar yürüttük, insanı odağına alan hizmet anlayışının gelişerek güçlenmesi birincil hedefimiz oldu. Her kesimden insanımıza hizmet eden projelerle toplumsal hayata dokunuşlar gerçekleştirdik. Güzel günlerde olduğu gibi zor günlerde de hemşehrilerimizle ve çalışma arkadaşlarımızla sıkı bir dayanışma içine girdik. Küresel salgın olan ve tüm dünyayı tehdit eden Covid -19 salgınının bertaraf edilmesinde, yüzyılın felaketi Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremi sonrası hayatın normale dönmesi için, yangın, sel vb. tüm zor koşullarda yerel yönetimlerimiz, ekip arkadaşlarımız, kamu kurumlarımız ile sahada yer alırken STK'lar, meslek odalarımız ve hayırsever vatandaşlarımız büyük fedakarlıklar sergilediler. Yaraları beraber sarmaya çalıştık ve acıları birlikte paylaştık. Konyalı hemşehrilerimizle güçlü bir gönül bağı kurmuş olmanın gururunu her daim taşıyacağım. Konya Valiliği görevim süresince bizlere her konuda destek olan milletvekillerimize, ilimizin askeri erkanına, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Cumhuriyet Başsavcımıza, Rektörlerimize, Vali Yardımcılarımıza, Kaymakamlarımıza, yargı mensuplarımıza, üniversitelerimizin kıymetli akademisyenlerine, belediye başkanlarımıza, belediye meclisi üyelerine, bölge ve il müdürlerimize, kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanlarımıza, kolluk mensuplarımıza, siyasi parti il ve ilçe teşkilatlarına, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarımızın yöneticilerine, iş insanlarımıza, muhtarlarımıza, hayırseverlerimize ve siz değerli basın mensuplarımıza teşekkür ediyor, şahsıma gösterdikleri teveccüh ve destek için şükranlarımı ifade ediyorum. Konya Valiliği görevine atanan İbrahim Akın'a yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; Konyalı hemşehrilerime ve mesai arkadaşlarıma arz-ı veda ediyor, sevgi, selam ve saygılarımı sunuyorum." - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Vali Özkan'dan Konya'ya veda - Son Dakika

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