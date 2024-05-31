Vali Enver Ünlü, Akhisar\'da yapılan yatırımları inceledi

Politika

Bir dizi ziyaret ve inceleme programı kapsamında Akhisar ilçesine giden Vali Enver Ünlü, Akhisar Kaymakamlığını ziyaret ederek ilçede yapılan yatırım çalışmalarını yerinde inceledi.

Manisa Valisi Enver Ünlü, ilk olarak Akhisar Kaymakamlığını ziyaret etti. Kaymakam Murat Kütük, Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve ilçe protokolü tarafından karşılanan Vali Ünlü, ilçenin genel durumu, yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı.

Vali Ünlü daha sonra mevcut Hükümet Konağı'nın yetersiz kalması ve çeşitli altyapı eksiklikleri nedeniyle yeni yapılan Akhisar Hükümet Konağı inşaat alanında incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Vali Ünlü'ye vatandaşların kamu hizmetlerine daha kolay ulaşmasını ve kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulmasını sağlayacak şekilde tasarlanan yeni hükümet konağı çalışmalarında gelinen son durum hakkında bilgi verildi.

Vali Ünlü, ilçede yapılan bir diğer yatırım olan Akhisar Gürdük Şehit Piyade Teğmen Osman Alp Barajı inşaat alanı ve Karayolu Rölekasyonu Projelerini yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Ünlü, projenin bölgeye sağlayacağı faydalara değinerek, barajın tarım alanlarının sulanması ve içme suyu temini konularında büyük katkılar sağlayacağına dikkat çekti. İnşaatın yakın zamanda tamamlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

Vali Ünlü, Akhisar İlçesinde son olarak Selçikli Mahallesini ziyaret etti. Mahalle sakinleriyle bir araya gelip, hatırlarını soran Vali Ünlü, ilçedeki tarımsal faaliyetler hakkında bilgi aldı. - MANİSA