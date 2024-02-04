Van\'da Ertuş aşiretinin lideri 22 yılda 5 kez parti değiştirdi

Politika

Van'da Ertuş aşiretini lideri İskender Ertuş, CHP'den AK Parti'ye katıldı. Ertuş'un son hamlesi, akıllara önceki yıllarda yaptığı siyasi transferleri getirdi. Ertuş, ilk olarak 2002'de AK Parti'ye katılmıştı. Ardından sırasıyla 2015'te HDP'ye, 2016'da yeniden AK Parti'ye 2022'de ise CHP'ye katılan Ertuş, geçtiğimiz günlerdeki kararıyla bir kez daha AK Parti'ye geçti.

Sözcü'de yer verilen habere göre 22 yılda 5 kez parti değiştiren aşiret lideri Ertuş'un siyasi kariyeri dikkat çekti.

İşte sırasıyla Ertuş'un siyasi hayatı:

1989-2002: Süleyman Demirel ve Tansu Çiller'in DYP Genel Başkanlığı döneminde 3 dönem Van Başkale Belediye Başkanlığı yapan İskender Ertuş, 2002 yılında AK Parti'ye katıldı.

2015: AK Parti hükümetinin çözüm sürecini başlattığı dönem, İskender Ertuş HDP'nin yolunu tuttu. Dönemin HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Ertuş'un yakasına HDP parti rozetini taktı.