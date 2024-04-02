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Van'da başkanlık DEM Parti'den AK Parti'ye geçti - Son Dakika
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Politika

Van'da başkanlık DEM Parti'den AK Parti'ye geçti

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Van'da İl Seçim Kurulu, Adalet Bakanlığı'nın itirazı üzerine DEM Partili Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliği olmadığına karar verdi. Böylece başkanlık AK Parti'nin adayı Abdulahat Arvas'a geçti. DEM Parti'den yapılan açıklamada "Karar hukuksuzdur, gayri meşrudur, halk iradesini tanımama kararıdır." denildi.

02.04.2024 14:37  Güncelleme: 14:46
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31 Mart yerel seçiminde DEM Parti'den Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkı, Adalet Bakanlığı'nın itirazı üzerine geri alındı. Yüksek Seçim Kurulu ise DEM Partili Zeydan'ın yerine AK Parti adayı Abdulahat Arvas'ı belediye başkanı olarak belirledi ve mazbata verdi.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA: KARAR HUKUKSUZDUR

Gelişme üzerine DEM Parti resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Van İl Seçim Kurulu'nun oy çokluğu ile partimizin büyük bir farkla kazandığı Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mazbatayı AKP adayına verme kararını reddediyoruz. Bu karar iktidarın müdahalesi ile başlatılan siyasi darbe sürecinin devamıdır. Ayarlanmış Van İl Seçim Kurulu üyelerinin oy çokluğu ile verdiği karar hukuksuzdur, gayri meşrudur, halk iradesini tanımama kararıdır. Avukatlarımız karara itiraz etti. Yüksek Seçim Kurulu'nu bu hukuksuzluğa son vermeye ve halkımızın iradesini tanımaya çağırıyoruz. Partimiz, üyelerimiz, halkımız ayaktadır ve bu hukuksuzluk giderilene kadar meşru ve demokratik tepkimiz devam edecektir."

TUNCER BAKIRHAN: VAN HALKINA SİYASİ PUSU KURULUYOR

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Abdullah Zeydan şahsında Van halkına siyasi pusu kuruluyor" dedi. Bakırhan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"YSK'nin ve yasaların tüm denetimlerinden geçerek adaylığı bizatihi YSK tarafından ilan edilen belediye eş başkanımız Abdullah Zeydan şahsında Van halkına siyasi pusu kuruluyor.

Seçime iki gün kala, mesai bitiminden beş dakika önce Adalet Bakanlığı, Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanımız Abdullah Zeydan hakkında hukuksuz şekilde memnu haklarıyla ilgili kararı geri aldırmıştır. Bunun adı hukuksuzluk ve demokratik hayatın ihlalidir.

Bugün Van halkının iradesi korunmazsa yarın başka bir kentin iradesi hiçe sayılacaktır. Demokrasi, hukuk ve adalet için herkes Van halkının iradesini savunmalı, bu siyasi kumpas ve pusuya karşı halk iradesinin yanında olmalıdır.

"HALK İRADESİNE SAYGI DUYUN"

DEM Parti, yayımladığı bir açıklamayla iktidarı 'halkın iradesine saygı duymaya' davet etti. "Bu girişim halk iradesini yok sayan bir anlayışın ürünüdür" denilen açıklamada "Abdullah Zeydan Van halkının Büyükşehir Belediye Eş Başkanıdır. Herkesi bu gerçeğe saygı duymaya davet ediyoruz."

Van\'da başkanlık DEM Parti\'den AK Parti\'ye geçti

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Son Dakika Politika Van'da başkanlık DEM Parti'den AK Parti'ye geçti - Son Dakika

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    Yorumlar (19)

  • Sedat Bezmen: İsabetli ???? 81 177 Yanıtla
  • İbrahim Demir: utanmadan çıkıp iradeye saygı duyacaz diyordu 165 91 Yanıtla
  • İbrahim Demir: yazıktır günahtır 161 75 Yanıtla
  • İbrahim Demir: Allah bırakmasın 146 26 Yanıtla
  • AHMET GEZER GEZER: AKP kazansaydı, Adalet Bakanlığı DEM in adayı ile ilgili hiç ses çıkarmazdı, Kaybedince, sandıkta alamadığını masada alıyorlar. AKP ye de yakışır 103 29 Yanıtla
  • Serkan Beyhan: Son demleri merak etmeyin 72 46 Yanıtla
  • Ali Yıldız: Ulan madem bu arkadaşlarda sorun var !!! O zaman seçime sokmayın !!! Sokuyorsanız adamlar kazanıyorsa susacaksınız !!! Yahu siz bizimle tava mı geçiyorsunuz !!! 96 11 Yanıtla kanki kanki: EVET 10 2
  • Mert Gürol: Madem seçilme yeterliliği yok neden önceden söylemediniz seçimlere giremezsin diye?? 88 11 Yanıtla kanki kanki: Eğer Öyle Olmasaydı Sen Bu Soruyu Soramayacaktın Ve Bende Sana Cevap Yazamayacaktım. Yollarımız Bu Yüzden Kesişti Gel Sarılalım... 0 0
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