Van\'da başkanlık DEM Parti\'den AK Parti\'ye geçti

Politika

Seçimi kaybettiği için mi iftar çadırını kapattı? Belediyeden açıklama var

31 Mart yerel seçiminde DEM Parti'den Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkı, Adalet Bakanlığı'nın itirazı üzerine geri alındı. Yüksek Seçim Kurulu ise DEM Partili Zeydan'ın yerine AK Parti adayı Abdulahat Arvas'ı belediye başkanı olarak belirledi ve mazbata verdi.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA: KARAR HUKUKSUZDUR

Gelişme üzerine DEM Parti resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Van İl Seçim Kurulu'nun oy çokluğu ile partimizin büyük bir farkla kazandığı Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mazbatayı AKP adayına verme kararını reddediyoruz. Bu karar iktidarın müdahalesi ile başlatılan siyasi darbe sürecinin devamıdır. Ayarlanmış Van İl Seçim Kurulu üyelerinin oy çokluğu ile verdiği karar hukuksuzdur, gayri meşrudur, halk iradesini tanımama kararıdır. Avukatlarımız karara itiraz etti. Yüksek Seçim Kurulu'nu bu hukuksuzluğa son vermeye ve halkımızın iradesini tanımaya çağırıyoruz. Partimiz, üyelerimiz, halkımız ayaktadır ve bu hukuksuzluk giderilene kadar meşru ve demokratik tepkimiz devam edecektir."

TUNCER BAKIRHAN: VAN HALKINA SİYASİ PUSU KURULUYOR

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Abdullah Zeydan şahsında Van halkına siyasi pusu kuruluyor" dedi. Bakırhan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"YSK'nin ve yasaların tüm denetimlerinden geçerek adaylığı bizatihi YSK tarafından ilan edilen belediye eş başkanımız Abdullah Zeydan şahsında Van halkına siyasi pusu kuruluyor.

Seçime iki gün kala, mesai bitiminden beş dakika önce Adalet Bakanlığı, Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanımız Abdullah Zeydan hakkında hukuksuz şekilde memnu haklarıyla ilgili kararı geri aldırmıştır. Bunun adı hukuksuzluk ve demokratik hayatın ihlalidir.

Bugün Van halkının iradesi korunmazsa yarın başka bir kentin iradesi hiçe sayılacaktır. Demokrasi, hukuk ve adalet için herkes Van halkının iradesini savunmalı, bu siyasi kumpas ve pusuya karşı halk iradesinin yanında olmalıdır.

"HALK İRADESİNE SAYGI DUYUN"

DEM Parti, yayımladığı bir açıklamayla iktidarı 'halkın iradesine saygı duymaya' davet etti. "Bu girişim halk iradesini yok sayan bir anlayışın ürünüdür" denilen açıklamada "Abdullah Zeydan Van halkının Büyükşehir Belediye Eş Başkanıdır. Herkesi bu gerçeğe saygı duymaya davet ediyoruz."