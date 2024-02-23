Van\'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, \'Yeni Yüzyılda Edremit Projeleri\'ni tanıttı

Van'ın Edremit Belediye Başkanı ve aynı zamanda Başkan Adayı İsmail Say, 'Yeni Yüzyılda Edremit Projeleri'nin lansman toplantısını gerçekleştirdi.
Double Tree Bay Hilton Van Otelinde düzenlenen lansman toplantısına AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, İpekyolu Belediye Başkan Adayı İsa Berge ve partililer katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Abdulahat Arvas'ın selamlama konuşmasının ardından kürsüye çıkan Başkan Say, görev süresince yaptığı çalışmalara değindi. İlçede belediyeye ait arsaların satışa çıkarıldığı yönündeki iddialara cevap veren Başkan Say, satın alınan 9 gayrimenkulün olduğunu ve bunlardan sadece 6'sının kaynak oluşturmak amacıyla satıldığını ve buna rağmen satışta büyük oranda kar elde edildiğini açıkladı. Başkan Say, "Edremit Belediyesinin satıldığı söylentileri vardı. Milli Emlak'tan ticari amaçla alım yaptığımız 9 gayrimenkul var. Bu gayrimenkuller 2019'dan önce Edremit Belediyesine ait gayrimenkuller değildi. Bize maliyeti 79 milyon 954 bin TL olup biz bunlardan sadece 6'sını sattık. Bunu da kaynak oluşturmak için sattık. Bunları da 266 milyon 147 bin TL'ye sattık. Yaklaşık 4 katı Edremit Belediyesine katkı sağladık. Bu rakamlar birkaç yıl öncenin rakamları. Bugün itibarıyla 500-600 milyon TL'ye denk gelen bir rakam. Kaynak oluşturmak amacıyla alım-satım yaptığımız gayrimenkuller oldu" dedi.
Konuşmasında 'Yeni Yüzyılda Edremit Projeleri' adını verdiği projeleri tek tek açıklayan Başkan Say, 31 Mart seçimlerini kazanmaları halinde bu projelerin hızlı bir şekilde hayata geçirileceğini söyledi. Başkan Say, 5 yılda Edremit'e yapacağı projeleri şöyle sıraladı:
"Teleferik Projesi, DSİ. Yerleşkesini Van'a kazandırıyor, Vadi Park ve Köprü Projesi, Deniz Yolu Projesi, Sahil Bandı 2. Etap, Seyir Cam Terası Projesi, Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi, 1000 Konut Projesi, Oteller bölgesi projesi, Edremit'te Alt Yapı Sorunu Olmayacak, 30 kilometre Bisiklet Yolu, Ücretsiz Ring, Küçük Sanayi Sitesi ve Toplu İş yerleri projesi, Edremit Bulvarı, 200 kilometre yeni yol açıyoruz, TOKİ AVM ve Yaşam Merkezi, 10 bin kişiye istihdam projesi, Kariyer merkezi projesi, Yeni iş kurana 100 bin TL destek, Üniversite öğrencilerine 1500 TL destek, Dul ve Yetim Hemşehrilerimize 2 Bin TL Destek, Emeklilerimize 2 bin TL Destek, Kültür Sanat Akademisi, Edremit Gastronomi Merkezi "Gastrovan", Edremit Festival "Festivan", Kadın Spor Merkezi ve Lokali, Anne Kart Projesi, Kırtasiye desteği projesi, YKS Ücretleri Yine Bizden, Kaynak Kitap Desteği, Düğün Salonu Bizden Projesi, Engelli Misafirhanesi, Edremit'i Beraber Yöneteceğiz Projesi, Emekli Lokali Projesi, 300 Bin Fide Desteği." - VAN
Son Dakika › Politika › Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 'Yeni Yüzyılda Edremit Projeleri'ni tanıttı - Son Dakika
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