Vali Balcı: "Hedefimiz 10 bin aileye 100'er koyunla 1 milyon koyun vermek" - Son Dakika
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Vali Balcı: "Hedefimiz 10 bin aileye 100'er koyunla 1 milyon koyun vermek"

11.08.2022 15:42

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, 'Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var' projesi bünyesinde 693 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek, projenin detaylarını ve faizsiz koyun desteğini anlattı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, 'Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var' projesi bünyesinde 693 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek, projenin detaylarını ve faizsiz koyun desteğini anlattı.

Uygulama Oteli'nin konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Ozan Balcı, muhtarların kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, koyun projesinde muhtarlara büyük sorumluluk düştüğünü ifade etti. Vali Balcı, "Muhtarlar bizim köylerdeki, mahallelerdeki gözümüz, kulağımız, elimiz, ayağımız. Devletle millet arasındaki köprüdür. Devletin tüm potansiyeliyle, imkanlarıyla millete hizmet için kullanmak isteyen bir aileyiz. Van'ı seviyoruz. Yılmadan yorulmadan banane demeden, problem üretmeden, aşkla, şevkle, canla, başla Vanlı hemşehrilerimizin yaşamlarına dokunacağız. Van'a hizmet etmek hepimiz için bir şereftir" dedi.

"Hedefimiz bir yılda 10 bin aileye toplam 1 milyon koyun dağıtmak"

Çiftçilere yönelik başlatmış oldukları faizsiz kredi imkanını muhtara anlatan Vali Ozan Balcı, şöyle konuştu:

"Şu an çiftçilerimize yönelik başlatmış olduğumuz koyun projelerimiz ile sıfır faizli, 1 yıl ödemesiz, çiftçimizin tercihine göre 7 veya 5 yıl vadeli kredi imkanı sunuyoruz. Tek şart bankanın kara listesinde olmamak gerekiyor. 2 kefil ile 200 bin liraya kadar sıfır faiz, 200 bin liradan fazla olunca da yüzde 3 veya 4 faiz uygulanacaktır. Bu projeyi köylümüze siz muhtarlarımızın anlatması gerekmektedir. Hedefimiz 10 bin aileye 100'er koyunla 1 milyon koyun vermek. Bu projeyi çok önemsiyorum. Çiftçilerimiz krediyle aldıkları koyunla herhangi bir hak kayıpları da olmayacaktır. Koyunları biz değil, siz kendiniz alacaksınız zaten. 6 ile 24 ay aralığında koyun olacak. Siz kendiniz koyunu bulup, veterinerlerimize bildireceksiniz. Veterinerlerimiz bankaya 'uygundur' raporu verdikten sonra paranız yatacak. Kulağında küpesi olacak ve sigortalı olacak koyunlar. Ayrıca bu projeden yararlanan hemşehrilerimizin veterinerlik hizmetlerini de biz Van Büyükşehir Belediyesinden karşılayacağız. Ayrıca çiftçilerimizin arazide hayvanlarını sulamak için kullandığı sıvatların kurumları da devam edecek. Gölgelik desteklerimiz de olacak. Tarımsal sulamalarını da biz yapacağız. Hiçbir çiftçimizin kafasında bir tereddüt olmasın. Bu projeyle şu an 3 milyon olan koyun sayımız 5 yıl sonra 8 milyon olacaktır. Bu projede ilk 100'e giren köylerimize de ödül olarak hizmette öncelik vereceğimizi belirtmek istiyorum."

Mahallelerin içme suyu ile alakalı sorunlarına da değinen Vali Balcı, "Öncelikle cazibeli sular halledilecek. Cazibeli isale hattı yoksa sondaj sistemlere geçilecek. İlla ki eksiğimiz vardır. Bu da teknik sorunlardır. Bunu belirtmek istiyorum ki içme suyu sıkıntımız yok. Ufak tefek sorunların da 1 yıl içerisinde tamamını bitireceğiz. Bu noktada da muhtarlarımız işi takip edecektir. Vatandaşlarımıza sağlıklı su içireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşımızın hayır duası bizimle olsun, bu bize en büyük gücü verir"

Tarıma yakın ilgi duyduğunu anlatan Balcı, "Mahallelerimizde meyve fidesi desteklerimiz olacak. Hangi bölgede ne meyve yetişiyorsa o bölgedeki muhtarımız taleplerini ilçe tarım müdürlüklerine iletecekler. Meyve dikilecek yerlere meyve dikeceğiz. Çok cüzi bir fiyat ile meyve fidelerini dağıtacağız. Meyvelerimizin bir kısmını sonbaharda bir kısmını da ilkbaharda dikeceğiz. Bunların yanında arıcılığa da desteklerimiz olacak. Sonbahar döneminde yaklaşık 50 milyon TL değerinde sertifikalı tohum desteğimiz olacak. Bunun da yüzde 25'ini siz katkı payı olarak vereceksiniz. Biz de devlet olarak yüzde 75'ini karşılayacağız. Bu projeden de yaklaşık 10 bin çiftimizin faydalanmasını bekliyoruz. Kırsal hizmetlerde de tarımsal çalışmalarımız devam edecektir. Vatandaşımızın hayır duası bizimle olsun, bu bize en büyük gücü verir" diye konuştu.

Milletvekillerinin de birer konuşma yaptığı toplantı, çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Toplantıya Vali Ozan Balcı, Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdullahat Arvas, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, daire başkanları kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı. - VAN

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Kaynak: İHA

Balcı, Van, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Vali Balcı: 'Hedefimiz 10 bin aileye 100'er koyunla 1 milyon koyun vermek' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vali Balcı: "Hedefimiz 10 bin aileye 100'er koyunla 1 milyon koyun vermek" - Son Dakika
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