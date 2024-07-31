Vatan Partisi Üyeleri İsrail Büyükelçiliği Önünde İsmail Haniye'yi Protesto Etti - Son Dakika
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Politika

Vatan Partisi Üyeleri İsrail Büyükelçiliği Önünde İsmail Haniye'yi Protesto Etti

Vatan Partisi Üyeleri İsrail Büyükelçiliği Önünde İsmail Haniye\'yi Protesto Etti

Ankara'da Vatan Partisi üyesi bir grup, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da düzenlenen suikast sonucu öldürülmesini İsrail Büyükelçiliği önünde protesto etti. Protesto gösterisine yaklaşık 100 kişi katıldı ve dövizler taşıyarak sloganlar attı. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, İsmail Haniye'nin İsrail'e teslim olmayan bütün insanlığın şehidi olduğunu belirtti ve İsrail'in Türkiye'yi bölerek ikinci bir İsrail kurma hedefine dikkat çekti.

31.07.2024 15:29
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ANKARA'da Vatan Partisi üyesi bir grup, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da düzenlenen suikast sonucu öldürülmesini İsrail Büyükelçiliği önünde protesto etti.

Vatan Partisi Ankara Teşkilatı üyesi yaklaşık 100 kişi, İsrail Büyükelçiliği konutu önünde bir araya geldi. Güvenlik önlemleri altında toplanan grup, 'İsmail Haniye tüm mazlum milletlerin şehididir', 'Filistin davası, Türkiye davasıdır', 'İsrail, Filistin'in zaferini durduramaz' yazılı dövizler taşıyarak, "Kahrolsun İsrail siyonizmi", "Yaşasın Filistin" sloganları attı.

Grup adına basın açıklamasını Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı yaptı. Bursalı, İsmail Haniye'nin İsrail'e teslim olmayan bütün insanlığın şehidi olduğunu belirterek, " Gazze'de verilen savaş sadece Filistin'in değildir. Aynı zamanda Türkiye'nin savaşıdır. Çünkü İsrail'in hedefi yalnızca Filistin değildir. İsrail'in hedefi Türkiye'mizi bölerek, vatanımızı bölerek, burada 'Kürdistan' adı altında ikinci bir İsrail kurmaktır. Amerika ve İsrail'in stratejik hedefi budur. Bugün hepimiz Haniye'yiz, hepimiz Filistinliyiz, hepimiz Gazzeliyiz" diye konuştu. Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Vatan Partisi Üyeleri İsrail Büyükelçiliği Önünde İsmail Haniye'yi Protesto Etti - Son Dakika

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