Wright\'ın Paylaşımı Silindi

İran, Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerini engellemeye devam ederken, ABD Enerji Bakanı Chris Wright, ABD Donanması'nın Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerine eskortluk ettiğini ve tankerin başarılı şekilde boğazı geçtiğini açıkladı.

ÖNCE PAYLAŞTI, SONRA SİLDİ

Wright, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Başkan Trump, İran'a karşı askeri operasyonlar sırasında küresel enerjinin istikrarını koruyor. ABD Donanması, petrolün küresel pazarlara akışını sağlamak için bir petrol tankerini Hürmüz Boğazı'ndan başarıyla geçirdi" dedi.

Wright, kısa süre sonra ise söz konusu paylaşımı sildi. ABD basınının adı açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberlerde, Wright'ın paylaşımı yalanlanarak, ABD Donanması'nın henüz Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerine eşlik etmediği belirtildi.

İRAN: İSRAİL VE ABD BÜYÜKELÇİLERİNİ SINIR DIŞI EDEN GEÇEBİLİR

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırı sürerken, dün İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan Hürmüz Boğazı'na ilişkin dikkat çeken bir açıklama gelmişti.İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'nın (ISNA) yayımladığı yazılı açıklamada, "Topraklarından İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden her Arap veya Avrupa ülkesi, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş konusunda tam yetki ve özgürlüğe sahip olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN ÖNEMİ

Hürmüz Boğazı, küresel enerji güvenliğinin en kritik ve hassas "şah damarı" olarak kabul ediliyor. Dünyada deniz yoluyla taşınan petrolün yaklaşık üçte biri ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) önemli bir kısmı bu dar su yolundan geçiyor. Umman ile İran arasında yer alan ve en dar noktası yaklaşık 33 kilometre olan bu boğaz, Basra Körfezi'ndeki dev petrol üreticilerini açık denizlere bağlayan alternatifi zor bir kapı konumunda.

Bölgesel gerginliklerin tırmandığı dönemlerde boğazın kapatılma ihtimali dahi küresel enerji piyasalarında panik dalgasına ve fiyatların hızla yükselmesine neden olduğundan, Hürmüz üzerindeki kontrol ve seyir güvenliği sadece bölge ülkelerini değil, tüm dünya ekonomisini doğrudan etkileyen jeopolitik bir mesele olarak öne çıkıyor.