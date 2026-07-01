Xi Jinping\'in kitabının 5. cildi Ankara\'da tanıtıldı

' Xi Jinping: Çin'in Yönetimi' kitabının 5. cildi Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde düzenlenen programla tanıtıldı.

Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Basın Ofisi, Çin Uluslararası İletişim Grubu ve Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği tarafından ortaklaşa düzenlenen, Yabancı Diller Yayınevi ile Çin Uluslararası İletişim Grubu Batı Avrupa ve Afrika İletişim Merkezi tarafından organize edilen 'Xi Jinping: Çin'in Yönetimi' kitabının 5. cildinin tanıtım toplantısı Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Programa Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Vekili Celal Adan ile Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte, Türkiye-Çin ilişkilerinin mevcut durumu, parlamentolar arası iş birliği ile ekonomi, ticaret, kültür ve teknoloji alanlarında geliştirilebilecek ortaklıklar ele alınırken, kitabın iki ülke arasındaki karşılıklı anlayışa katkı sağlayacağı ifade edildi. Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin 55'inci yıldönümünü kutlayan TBMM Başkan Vekili Celal Adan, "Türk ve Çin halkları arasındaki dostane ilişkiler tabiatıyla bunun çok ötesine gidiyor; hatta yüzyıllara dayanıyor. Tarihi İpek Yolu'nun iki ucundaki kadim medeniyetlerin temsilcileri olarak ilişkilerimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping'in ortaya koydukları ortak stratejik vizyonla her geçen gün daha da gelişmektedir. İlişkilerimiz; dış politika, ekonomi, ticaret, yatırımlar, kültür, eğitim, teknoloji, ulaştırma, bilim ve enerji başta olmak üzere birçok alanda çok önemli fırsatlar barındırmaktadır. Nitekim Türkiye'nin çok boyutlu dış politika vizyonuyla da uyumlu şekilde, Çin Halk Cumhuriyeti ile ilişkilerimiz 2010 yılında 'stratejik iş birliği' düzeyine yükseltilmiş ve çeşitli konularda benzer perspektife sahip olmamız bu vizyonu güçlendirmeye devam etmiştir" diye konuştu.

"Parlamentolarımız arasındaki iş birliği ve temasların da güçlendirilmesini gerekli kılmaktadır"

Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Şiao Cie'nin geçtiğimiz yıl mayıs ayında TBMM'yi ziyaret ederek faydalı görüşmeler gerçekleştirdiğini açıklayan Adan, "Meclis Başkanımız tarafından kabul edilmiş ve ülkemizde çeşitli temaslarda bulunmuştur. Bu yıl haziran ayında, aralarında Parlamentolar Arası Dostluk Grubu mensuplarının da olduğu milletvekillerimizden oluşan bir heyet Çin Halk Cumhuriyeti'nde üst düzey temaslarda bulunmuştur. Geçtiğimiz haftalarda ise Ulusal Halk Kongresi Sosyal Kalkınma İşleri Komitesi Başkanı Yang Zhenwu ve beraberindeki heyet ülkemizi ziyaret etmiştir. Karşılıklı anlayışı geliştirmek ve ortak çıkarlarımız bulunan çeşitli konularda görüş alışverişi sağlamak amacıyla parlamenter temaslarımıza devam etmeliyiz. Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerin ulaştığı düzey ve küresel gelişmelerin ortaya çıkardığı ortak sınamalar, yalnızca hükümetlerimiz arasındaki diyaloğun değil, parlamentolarımız arasındaki iş birliği ve temasların da güçlendirilmesini gerekli kılmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Çin, 2025 yılında 53 milyar dolar seviyesinde ticaret hacmiyle en büyük ticaret ortağımız olmuştur"

Türkiye ile Çin arasındaki ikili ilişkilerin toplumsal ve bireysel düzeyde en görünür kısmının ekonomik ve ticari ilişkiler olduğunu açıklayan Adan, "İkili ticaret hacminde ilk kez 1 milyar doların aşıldığı 2000 yılından bu yana ticari ilişkilerimizde önemli ivme kaydedilmiştir. Çin, 2025 yılında 53 milyar dolar seviyesinde ticaret hacmiyle en büyük ticaret ortağımız olmuştur. Ancak, mevcut yüksek ticaret açığımız, ekonomik ve ticari ilişkilerimizdeki potansiyelin tam olarak açığa çıkmasını engellemektedir. Ticari ilişkilerimizin daha dengeli gelişmesi için atılabilecek adımlar konusunda önerilerimizi Çinli dostlarımızla paylaşıyor; bu konuda istişarelerimizi sürdürüyoruz. Ayrıca, Çin'den ülkemize daha fazla yatırım yapılması ve daha fazla Çinli turistin ülkemizi ziyaret etmesi için birlikte çalışmamız gerekmektedir. Öte yandan, 'Bağlantısallık' konusu ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek ve tam potansiyelimize ulaşmak için en önemli konulardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda ülkemiz, Orta Koridor ile Kuşak ve Yol Girişimlerinin uyumlaştırılmasına özel bir önem vermektedir. Artan jeopolitik riskler ışığında, ticaret güzergahlarının güvenliği, güvenilirliği ve çeşitliliği bakımından Kuşak ve Yol ile Orta Koridorun uyumlaştırılması, iki ülkenin yanı sıra, Asya'dan Avrupa ve Afrika'ya uzanan geniş bir coğrafyanın da menfaatine olacaktır. İki girişimin uyumlaştırılmasına yönelik çalışmalarımız Çinli dostlarımızla birlikte sürdürülmektedir" açıklamasında bulundu.

"Çin'in yönetim başarısının sırını canlı biçimde açıklamış"

'Xi Jinping: Çin'in Yönetimi' kitabının Türkçe baskısı 2017 yılında yayımlandığından bu yana, Türk okurların ilgisini çektiğini belirten Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, "Türkiye'nin her çevresinin Çin Komünist Partisi'ni ve Yeni Dönemdeki Çin'i anlaması için itibarlı bir eser haline gelmiştir. Bugüne kadar 'Xi Jinping: Çin'in Yönetimi' kitabının art arda yayımlanan beş cildi okurlarla buluşmuştur. Çin Komünist Partisi'nin teorik inovasyonunun en güncel ürünü olan bu eser, 20. Ulusal Kongresi'nden bu yana Çin Komünist Partisi'nin liderliğinde Çin halkının Çin tarzı modernleşmeyi ilerletme uygulamalarını bilimsel bir şekilde özetlemiş, Çin'in yönetim başarısının sırını canlı biçimde açıklamış ve dünyadaki değişimlerle nasıl başa çıkılması gerektiği sorusuna derinlikli yanıtlar sunmuş ve evrensel öneme sahiptir" şeklinde konuştu.

"Çin'in yönetimi insan odaklı bir yönetimdir"

15. Beş Yıllık Plan döneminde Çin, Çin tarzı modernleşmeyi kararlılıkla ilerletmeye devam edeceğini belirten Xuebin, "Türkiye de 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda ilerlemektedir. Taraflar Kuşak ve Yol Girişimi ile Orta Koridor Planı'nın uyumlaştırılmasını hızlandırmalı, Çin-Avrupa demiryolu güney hattının gelişimini teşvik etmeli, ticaret, kültür ve turizm gibi geleneksel alanlardaki iş birliğini derinleştirmeli ve yeni enerji, 5G ile biyomedikal gibi alanlardaki yeni iş birliği fırsatlarını kollamalı ve ulusal kalkınma yolculuğunda birbirini desteklemelidir. Halkı merkeze alan yönetim anlayışıyla halklarımızın refah seviyesini artırmalıyız. Çin'in yönetimi insan odaklı bir yönetimdir. Çin Komünist Partisi, insan haklarının korunmasını ve güvence altına alınmasını Anayasa'ya dahil etmiş ve bunu tam anlamıyla hayata geçirmiştir. Çin tarzı modernleşme, tüm halkın ortak refahını ve maddi ve manevi uygarlıkların uyum içinde gelişmesini esas almıştır. Çin, 800 milyon yoksul nüfusu yoksulluktan kurtarmış ve dünyanın en büyük sosyal güvenlik ve sağlık sistemini ve dünyanın en büyük yüksek kaliteli eğitim sistemini kurmuştur" ifadelerine yer verdi.

"Gayrisafi yurtiçi hasılası 1 trilyon 600 milyar doları aşmış"

Son yıllarda Türkiye de ekonomik kalkınmaya ve halkın refahını artırmaya ivme kazandırarak dünyanın en hızlı büyüyen yükselen ekonomilerinden biri haline geldiğini belirten Xuebin, "Gayrisafi yurtiçi hasılası 1 trilyon 600 milyar doları aşmış, sağlık hizmetleri, zorunlu eğitim ve kadın hakları gibi alanlarda kayda değer ilerlemeler kaydetmiştir. Türkiye ile devlet yönetimi konusunda tecrübe paylaşımını güçlendirmeye, yoksulluğun azaltılması, kırsal kalkınma ve akıllı şehirler gibi alanlarda iş birliğimizi derinleştirmeye ve halklarımızın refah seviyesini sürekli olarak artırmaya hazırız" dedi. - ANKARA