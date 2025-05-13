Yapay Zeka Raporu Türkiye’nin Yol Haritası Olacak - Son Dakika
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Politika

Yapay Zeka Raporu Türkiye’nin Yol Haritası Olacak

TBMM Yapay Zeka Komisyonu Başkanı Dönmez, raporun Türkiye'nin yapay zeka politikalarına yön vereceğini ifade etti.

13.05.2025 19:51
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TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, Komisyonun hazırlayacağı rapora ilişkin, "Bu rapor, sadece mevcut durumun bir fotoğrafı değil aynı zamanda Türkiye'nin yapay zeka politikalarına yön verecek yol haritasının temeli olacak." dedi.

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez başkanlığında toplandı.

Komisyonun son toplantısında, komisyon raporunda yer alacak hususlar değerlendirildi.

Başkan Fatih Dönmez, buradaki konuşmasında, komisyonun 4 aydır sürdürdüğü çalışmalarının son aşamasında olduğunu, görev süresinin yarın resmen sona ereceğini söyledi.

Komisyonun çalışmalarına başladığı günden bu yana 12 toplantı, 3 çalışma ziyareti ve bir zirve yaptığını bilgisini veren Dönmez, komisyonun davet edilen katılımcılar sayesinde çok yönlü ve dengeli bir bilgi ağı kurmayı başardığını vurguladı.

Dönmez, komisyonda derinlikli, detaylı bilgili alışverişinde bulunulduğunu ifade ederek, "Bu toplantılarda, yalnızca teknik meseleler değil, aynı zamanda yapay zekanın toplumsal, hukuki ve etik boyutları kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Bunun yanı sıra tarım, hukuk, eğitim, sağlık ekonomi, iletişim, sanat, istihdam ve daha pek çok alanda yapay zekanın etkileri değerlendirilmiş, Türkiye'nin bu alandaki potansiyelinin nasıl en iyi şekilde değerlendireceğine dair projeksiyonlar yapılmıştır." diye konuştu.

Komisyonun rapor yazım çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Dönmez, raporda yapay teknolojilerinin genel görünümü, yapay zekanın kazanımları, yapay zekanın riskleri, yapay zekanın hukuki çerçevesi ve mevzuat başlıklarının yanı sıra sonuç bölümünde geleceğe yönelik vizyonun ele alınacağını söyledi. Dönmez, "Bu rapor, sadece mevcut durumun bir fotoğrafı değil, aynı zamanda Türkiye'nin yapay zeka politikalarına yön verecek yol haritasının temeli olacaktır." ifadesini kullandı.

Dönmez, hazırladıkları bir anketi cevaplanması için kamu kurumlarına göndereceklerini bildirerek, "Mevzuat ihtiyaçları varsa kendilerine göre risk değerlendirmeleri, kurumların buradaki kapasitelerini öğrenmeye dönük anket formunu göndereceğiz." dedi.

"Raporların icraata dökülmesini de sağlayacaktır"

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, yapay zeka alanında çalışma yapan kurumların, bir çatı altında toplanmalarının verimi artıracağını söyledi. Yapay zeka alanında yasal düzenleme yapılmasının ihtiyaç olduğuna işaret eden Tin, "Meclis çatısı altında kalıcı yapay zeka komisyonunun kurulması elzemdir. Bunun kurulmasıyla birlikte komisyon, birçok yöne de ışık tutacaktır. Raporlarımız kütüphanelerde, raflarda kalmayacaktır; bu aynı zamanda raporların icraata dökülmesini de sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kişisel verilerin korunmasının çok önemli olduğunu belirten Tin, yapay zeka alanında, verilerin korunması noktasında şüphelerinin olduğuna ancak bu durumun da iyi bir çalışma ile en iyi şekilde düzenlenebileceğine işaret etti.

MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, yapay zeka uzmanı yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini dile getirdi. Yapay zekanın gerekliliğine dikkati çeken Uysal, bunun için de kalıcı bir komisyonun kurulması gerektiğinin altını çizdi.

Yapay zeka konusunda yapılacak yasal düzenlemelere değinen Uysal, "Şu anki yasal düzenlemelerin neler olduğunu irdeleyip, mevcut yasal düzenlemelerdeki gerekliliğe göre de yeni yasaların yapılmasıyla ilgili ortak bir paydada buluşulması gerekiyor." sözlerini sarf etti.

"Daha hızlı karar destek sistemlerine ihtiyaç var"

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk de komisyonun kalıcı olması gerektiğini söyledi.

Dijital ekonomi, yapay zeka ve sektörel etkileşim ile kamusal sahiplenmeye ihtiyaç olduğunu vurgulayan Öztürk, "Türkiye olarak, ilk etapta etkileşim halinde olan belli bakanlıkların içine dahil edildiği bir komisyon, belki sonrasında bir bakanlık seviyesinde bu dijital dünya, dijital ekonomi veya yapay zekayı birleştiren bir üst kurula ihtiyacımız olduğu kanaatindeyim." dedi.

Startupları destekleyecek fonları ve geri ödeme mekanizmalarını bankalarla birlikte oluşturulacak bir üst yapıya da ihtiyaç olduğunu dile getiren Öztürk, "Teknoloji yatırım bankası oluşturulabilir. Projelerin doğru yönlendirilmesi, patentin ürüne dönüştürülmesi ve ekonomiye kazandırılması noktasında eksiklikler olduğunu gördük. Burada daha güçlü bir denetim, daha hızlı karar destek sistemlerine ihtiyaç var." diye konuştu.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk Özen, algoritma şeffaflığının çok önemli olduğunu belirterek, bunun yasal zorunluluk haline gelmesini istedi. Yapay zekaya dayalı karar alma süreçlerinde insan denetimini muhakkak pozisyonlandırmak gerektiğini vurgulayan Özen, "Etik denetim kurulları oluşturmak da çok önemli. Bir de yapay zeka okuryazarlığı eğitimi var, bunun da ilk yıllardan itibaren eğitime dahil edilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Yeni Yol Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkün Ün, Yapay Zeka Araştırma Komisyonu'nun kalıcı bir komisyona dönüştürülmesi ve bunun da raporda yer alacak öneriler arasında yer alması gerektiğine işaret etti.

Ün, "Bir üst kurul eksikliği var. Çok farklı kurumlar, birbirinden bağımsız çalışmalar yürütüyorlar. Bu, biraz kaynak israfı anlamında geliyor." diye konuştu.

Sema Silkin Ün, yerli bulut çalışmalarının hız kazanmasını da istedi.

Kaynak: AA

Fatih Dönmez, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Türkiye, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Yapay Zeka Raporu Türkiye’nin Yol Haritası Olacak - Son Dakika

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