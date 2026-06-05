Yapay Zeka Vizyonu 13 Haziran'da Açıklanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yapay Zeka Vizyonu 13 Haziran'da Açıklanacak

Yapay Zeka Vizyonu 13 Haziran\'da Açıklanacak
05.06.2026 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 13 Haziran 2026'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Yapay Zeka Vizyonu ve Eylem Planı'nı kamuoyuyla paylaşacağını duyurdu. Türkiye'nin yapay zeka endeksinde 44'ten 34'e yükseldiğini belirtti.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Milli Teknoloji Hamlemizi daha ileriye taşımayı hedefleyerek, gelecek döneme dair 'Yapay Zeka Vizyonu ve Eylem Planı' 13 Haziran 2026 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yapay Zeka Politikaları Derneği tarafından düzenlenen 'Al Tomorrow Summit 2026' etkinliğine katıldı. Burada konuşan Yılmaz, "Yapay zeka alanında dünyanın önde gelen uzmanlarını, kamu temsilcilerini, akademisyenleri, girişimcileri ve teknoloji liderlerini buluşturan bu zirve; teknolojik dönüşümün ekonomik, toplumsal ve stratejik boyutlarının ele alınmasına önemli katkılar sunmaktadır. Bu yıl 11'incisi düzenlenen zirvenin, ülkemizin yapay zeka alanındaki hedeflerine katkı sağlayacak yeni fikirlerin ve iş birliklerinin geliştirilmesine vesile olmasını bekliyoruz" dedi.

'YAPAY ZEKA EN ETKİLİ TEKNOLOJİ OLARAK ÖNE ÇIKMAKTADIR'

Bugün ekonomik rekabetin önemli ölçüde teknoloji üretme kapasitesi üzerinden şekillendiğini dile getiren Yılmaz, "Ülkelerin büyüme performansını ve küresel değer zincirlerindeki konumunu; üretim gücü ve sermaye birikiminin yanı sıra veriyi işleme kabiliyeti, algoritma geliştirme yetkinliği ve yüksek teknoloji alanlarında ortaya koydukları kapasite belirlemektedir. Yapay zeka da bu yeni dönemin en etkili teknoloji alanlarından biri olarak öne çıkmaktadır. Üretim süreçlerinden kamu hizmetlerine, finansal sistemlerden eğitim teknolojilerine kadar geniş bir alanda yapay zeka kullanılarak verimlilik artırılmakta, karar alma süreçleri güçlendirilmekte ve yeni ekonomik fırsatlar oluşturulmaktadır. Uluslararası projeksiyonlar, yapay zekanın 2030 yılına kadar küresel ekonomiye yaklaşık 20 trilyon dolarlık ilave değer kazandırabileceğini göstermektedir" diye konuştu.

Yılmaz, son yıllarda Türkiye'de yürüttükleri çalışmaların odağında da yapay zeka ekosisteminin güçlendirilmesi, yerli teknoloji kapasitesinin geliştirilmesi ve nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinin yer aldığını vurguladı.

'EYLEM PLANIMIZ KAMUOYU İLE PAYLAŞILACAK'

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yürüttükleri Türkiye Yüzyılı vizyonu ve Milli Teknoloji Hamlesi ile yapay zeka alanındaki çalışmalarına da yön verdiklerini belirterek, "Savunma sanayiinden uzay teknolojilerine, siber güvenlikten dijital dönüşüme kadar pek çok alanda ortaya koyduğumuz iradeyi yapay zeka alanında da güçlü şekilde sürdürüyoruz. Bu kapsamda dönemin ihtiyaçlarına göre oldukça kapsayıcı bir şekilde hazırladığımız 2021–2025 Ulusal Yapay Zeka Strateji Belgemizin uygulama dönemini başarıyla tamamladık. Bu süreç, Türkiye'nin yapay zeka alanında kurumsal kapasitesini güçlendiren, kamu, özel sektör ve akademi iş birliğini derinleştiren önemli bir öğrenme ve olgunlaşma dönemi oldu. Yapay zekayı yalnızca teknolojik bir araç olarak değil, kalkınma ve rekabet politikalarının temel bileşenlerinden biri olarak ele aldığımız bu dönemde önemli kazanımlar elde ettik. Nitekim, ülkemiz strateji belgemizin yayın yılı olan 2021'de yapay zeka endeksinde 44'üncü sırada yer alırken 2024 yılı sonuna geldiğimizde ise sıramızın 34'e yükseldiğini gözlemliyoruz. Diğer taraftan, ülkemizin Milli Teknoloji Hamlemizi daha ileriye taşımayı hedefleyerek gelecek döneme dair Yapay Zeka Vizyonumuz ve Eylem Planımız 13 Haziran 2026 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır. Önemli bir hazırlık süreci yaşadık. Yeni dönemde odağımızı; güçlü insan kaynağı, yüksek başarımlı hesaplama altyapıları, veri ekosistemi, sektörel uygulamalar ve yönetişim mekanizmaları oluşturacaktır. Dünyada son dönemde öne çıkan agentic yapay zeka uygulamaları, egemen yapay zeka yaklaşımları, veri egemenliği ve yeni nesil model mimarileri gibi başlıkları da yeni dönemin önemli çalışmaları arasında görüyoruz" diye konuştu.

Yılmaz, yapay zeka alanındaki dönüşümün güçlü kurumsal yapılarla desteklenmesinin büyük önem taşıdığını, bu doğrultuda Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürlüğünü oluşturduklarını, aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı bünyesinde Kamu Yapay Zeka Genel Müdürlüğünü hayata geçirdiklerini anımsattı.

'ÇALIŞMALARIMIZ, TOPLUMSAL FAYDAYI ARTIRMAYI HEDEFLEMEKTEDİR'

Yılmaz, "Önümüzdeki dönemde başkanlığını yürüttüğüm Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurulu çalışmalarıyla da kamu ve özel sektörü iş birliği içerisinde aynı platformda buluşturmak istiyoruz. Türkçe'nin yapay zeka modellerinde güçlü biçimde temsil edilmesini stratejik bir mesele olarak görüyoruz. Bu nedenle Türkçe Büyük Dil Modeli çalışmalarımıza büyük önem veriyoruz. Kendi verimizle eğitilen, kendi ihtiyaçlarımız doğrultusunda geliştirilen ve stratejik sektörlerde kullanılabilecek yerli çözümlerin ortaya çıkmasını destekliyoruz. Sağlıktan finansa, eğitimden telekomünikasyona kadar geniş bir yelpazede yürüttüğümüz çalışmalar, yapay zekanın ekonomik ve toplumsal faydasını artırmayı hedeflemektedir. Bu yaklaşımın doğal sonucu olarak araştırma ve geliştirme kapasitemizi de güçlendiriyoruz" dedi.

Yılmaz, yapay zekayı geliştirirken aynı zamanda istihdamın korunması ve artırılmasının da önem taşıdığını, sosyal adalet kavramı ile yapay zeka arasındaki ilişkinin de iyi kurgulanması gerektiğine vurgu yaptı. Yılmaz, "Yapay zeka sürdürülebilirlik alanında insanlığa destekler sunmalı. Kaynakların verimli kullanılması çok kıymetli, yapay zekanın olumlu bir rol oynayabileceğine inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Recep Tayyip Erdoğan, Yapay Zeka, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Yapay Zeka Vizyonu 13 Haziran'da Açıklanacak - Son Dakika

Can Polat cinayetinde tetikçinin ifadesi ortaya çıktı Talimat ve para detayı kan dondurdu Can Polat cinayetinde tetikçinin ifadesi ortaya çıktı! Talimat ve para detayı kan dondurdu
Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti
Canlı yayında açıklamıştı Manchester City’den Real Madrid’e Erling Haaland tehdidi Canlı yayında açıklamıştı! Manchester City'den Real Madrid'e Erling Haaland tehdidi
Fenerbahçe’ye Mason Greenwood’dan kötü haber Fenerbahçe'ye Mason Greenwood'dan kötü haber
İtalyan devi listesine ekledi Icardi’yi istiyorlar İtalyan devi listesine ekledi! Icardi'yi istiyorlar
AYM’nin nafaka kararı akıllara ünlü isimleri getirdi AYM'nin nafaka kararı akıllara ünlü isimleri getirdi
Ester ile çıktığı tatil Mbappe’ye çok pahalıya patladı Ester ile çıktığı tatil Mbappe'ye çok pahalıya patladı
Sıfır Atık Festivali’nde Vali Davut Gül’den Haberler.com’a özel açıklama Sıfır Atık Festivali'nde Vali Davut Gül'den Haberler.com'a özel açıklama
Ertuğrul Doğan transferi canlı yayında duyurdu: Kadromuza kattık Ertuğrul Doğan transferi canlı yayında duyurdu: Kadromuza kattık
Sıfır Atık Festivali’nde örnek uygulama Samed Ağırbaş Haberler.com mikrofonuna anlattı Sıfır Atık Festivali'nde örnek uygulama! Samed Ağırbaş Haberler.com mikrofonuna anlattı
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara’ya gönderildi “Rüşvet“ iddiası Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi! "Rüşvet" iddiası

13:00
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
12:16
Öğretmen, doktor, vaiz İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
11:53
Galatasaray’dan Okan Buruk için karar
Galatasaray'dan Okan Buruk için karar
11:38
Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi
Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi
11:23
Aziz Yıldırım’dan 25 milyon euroluk yıldız
Aziz Yıldırım'dan 25 milyon euroluk yıldız
11:18
Aziz Yıldırım’dan Merih Demiral sözleri: Gerçeklerle hayalleri ayıralım
Aziz Yıldırım'dan Merih Demiral sözleri: Gerçeklerle hayalleri ayıralım
11:07
İzmir uçağında panik anları Dumanı fark edince yolcuları apar topar tahliye ettiler
İzmir uçağında panik anları! Dumanı fark edince yolcuları apar topar tahliye ettiler
11:00
Aziz Yıldırım’dan taraftarın beklediği haber geldi: Bugün...
Aziz Yıldırım'dan taraftarın beklediği haber geldi: Bugün...
10:47
Bakan Şimşek’ten enflasyon rakamları için ilk yorum
Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamları için ilk yorum
10:43
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim
10:18
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 13:19:51. #7.13#
SON DAKİKA: Yapay Zeka Vizyonu 13 Haziran'da Açıklanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.