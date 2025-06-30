Yapıcıoğlu'ndan Anayasa ve Aile Vurgusu - Son Dakika
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Politika

Yapıcıoğlu'ndan Anayasa ve Aile Vurgusu

Yapıcıoğlu\'ndan Anayasa ve Aile Vurgusu
30.06.2025 13:54
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HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, anayasanın değiştirilebilirliği ve aile sorunlarına dikkat çekti.

HÜR Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Bazılarının iddia ettiği gibi biz saltanat rejimi geri gelsin demiyoruz. Saltanat rejimini geri getirmeye çalışanlar olursa ilk biz karşı dururuz. Çünkü bizim inancımıza göre, bizim düşüncemize, bizim fikrimize göre millet kendini seçecek olan kişileri seçmeli ve seçme hakkına sahip olmalıdır. Cumhuriyet dediğiniz şey de budur" dedi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Kayseri'de basın mensupları ile bir araya geldi. Yapıcıoğlu, "Memur maaşlarıyla ilgili hükümet bir zam teklifi sundu. Çalışanlar, emekçiler bunu beğenmedi. Yetersiz gördü. Bizce de bu yetersizdir. Mayıs ayı itibarıyla yıllık enflasyonun yüzde 35 olduğu bir ortamda sunulan zam teklifi sadece enflasyon farkının kamu çalışanlarına ödenmesi ki bu enflasyon rakamları resmi rakamlar. Bize göre de yetersizdir. Refah payı ile birlikte işçilere verilecek olan, kamu işçisine verilecek olan yüzde 40'ın altında kalmamalıdır" dedi.

'BOŞANMALAR HIZLI BİR ŞEKİLDE ARTIYOR'

Nüfus artış hızının aşağıya doğru düştüğünü aktaran Yapıcıoğlu, "Avrupa Birliği ortalaması 1,56 iken, biz bu senenin başında 1,51'e, şu anda da 1,47'ye düştük. Bu düşüş maalesef devam ediyor. Bu çok ciddi bir sorundur ve mutlaka buna el atmak gerekir. Şunu da unutmamak gerekir ki bu sadece ekonomik nedenlerle açıklanabilecek bir şey değildir. Zira ekonomik geliri, gelir seviyesi yüksek olan vatandaşlardaki çocuk sayısı genellikle daha azdır. Dolayısıyla bunu sadece ekonomik gerekçelerle açıklamak mümkün değildir. Gençlerimiz evlenmiyor. Daha geç yaşlarda evleniyorlar. Kurulan yuvalar çok sağlıklı olmuyor. Kısa sürede bozuluyor. Boşanmalar hızlı bir şekilde artıyor. Mutlaka buna bir çare bulmak gerekir. Aileye saldırılar çok farklı. Aile kurumu değersizleştiriliyor. Aile kurumu tehlikeli gösteriliyor. Birbirini tamamlayan kadın ve erkek sanki birbirinin rakibi ve birbirinin düşmanıymış gibi çok yoğun bir propaganda yapılıyor" diye konuştu.

'O MADDELERİN YENİDEN YAZILMASI MÜMKÜNDÜR'

Anayasa konusuna değinen Yapıcıoğlu, "Bazıları, 'yeni anayasa yapabilmek için kurucu bir Meclis olması lazım' diyor. Ne demek kurucu Meclis? ya bir darbe olacak ya da Allah korusun bir savaşla ülke yıkılacak yeniden bir devletin çatısını kurma mecburiyeti doğacak ancak o zaman yeni bir anayasa yapılabilir. Bu katıldığımız bir görüş değil. Bu Meclis'in anayasa yapma hakkı vardır, yetkisi vardır. Anayasa hukukçularının da genel itibarıyla görüşü budur. Anayasayı değiştirmeye yetkisi olanlar, yeni bir anayasada yapabilirler. Biz, 'anayasaya değişmez maddeler koymak gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır' diyoruz. 1924'ten bu yana o anayasalarda kaç defa değişiklik oldu? Anlam değişmedi, Cumhuriyet değişmedi, saltanat geri gelmedi ama o maddeler değişti. O maddelerin bir şekilde yeniden yazılması mümkündür" dedi.

'BUNLAR ZIRVA'

Yapıcıoğlu, "Ama birileri sanki ilahi kelammış gibi 'bunların virgülüne bile dokundurtmayız, dokunulamaz' demesi tarihsel gerçeklikle de toplumun gerçeklikleriyle de bağdaşmıyor. Toplum halinde yaşayan insanlar zaman içerisinde farklı ihtiyaçlar duyarlar ve ihtiyaçlar değişir. Dolayısıyla hukuk donuk bir şey değildir. İhtiyaçlara göre kendini sürekli yeniler ve anayasa da toplumun ihtiyaçlarını günün ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. Her şeyden önce biz şunu söylüyoruz; anayasayı donuklaştırmayalım. Bazılarının iddia ettiği gibi biz saltanat rejimi geri gelsin demiyoruz. Saltanat rejimini geri getirmeye çalışanlar olursa ilk biz karşı dururuz. Çünkü bizim inancımıza göre, bizim düşüncemize, bizim fikrimize göre millet kendini seçecek olan kişileri seçmeli ve seçme hakkına sahip olmalıdır. Cumhuriyet dediğiniz şey de budur. Ama birileri ısrarla işte biz, 'anayasayı donuklaştırmayalım. Beşer kelamını ilahi bir kelam muamelesine tabi tutmayalım. Gelecek nesillerin iradesine ipotek koymayalım' dediğimizde, 'bunlar, İstiklal Marşı'na karşıdır, bayrağa karşıdır, başkenti taşıyacaklar' diyorlar. Bunlar zırva" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Zekeriya Yapıcıoğlu, Politika, Ekonomi, Memur, Zam, Son Dakika

Son Dakika Politika Yapıcıoğlu'ndan Anayasa ve Aile Vurgusu - Son Dakika

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