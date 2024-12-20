Yarbay Ali Tatar, Ölümünün 15. Yıl Dönümünde Anıldı - Son Dakika
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Politika

Yarbay Ali Tatar, Ölümünün 15. Yıl Dönümünde Anıldı

Yarbay Ali Tatar, Ölümünün 15. Yıl Dönümünde Anıldı

Yarbay Ali Tatar, ölümünün 15. yıl dönümünde Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bir törenle anıldı. Törende, Ali Tatar'ın yaşamını anlatan belgesel gösterimi ve 'Masumiyet' konulu sergi açılışı yapıldı. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ali Tatar'ın ailesi katıldı.

20.12.2024 00:48  Güncelleme: 00:51
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Yarbay Ali Tatar, ölümünün 15'inci yıl dönümünde Ataşehir Belediyesi tarafından hazırlanan törenle anıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in ve Ali Tatar'ın eşi Nilüfer Tatar ile kardeşi Ahmet Tatar'ın katılımı ve Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in ev sahipliğinde düzenlenen tören, "Masumiyet" konulu sergi açılışıyla başlayarak, Ali Tatar'ın yaşadıklarını anlatan belgesel gösterimi ve söyleşi programıyla devam etti.

Hain terör örgütü FETÖ'nün kumpasıyla, amirallere suikast soruşturması kapsamında tutuklanıp, ardından serbest bırakılan ve hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarılması üzerine intihar eden Yarbay Ali Tatar, ölümünün 15'inci yıl dönümünde Ataşehir'de anıldı.

Yarbay Ali Tatar'ı anmak ve onun mücadeleci ruhunu daha iyi anlayabilmek için Ataşehir Belediyesi tarafından hazırlanan anma töreni İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımı ve Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in ev sahipliğinde düzenlenen tören, "Masumiyet" konulu sergi açılışıyla başlayarak, Ali Tatar'ın yaşadıklarını anlatan belgesel gösterimi ve söyleşi programıyla devam etti.

Törene katılan Ali Tatar'ın eşi Nilüfer Tatar, "Biricik Eşim Ali, bizzat çektiğin görüntülerden senin sesinden, sade insan Ali Tatar'ı izleyeceğim hayatta aklıma gelmezdi. Her şeyi kayıt altına almaya bayılırdın. Şimdi bu özelliğin çok daha anlam kazanmaya başladı. 'İz bırakalım gülüm hatıralarımız olsun' derdin. Öyle de oldu. Fark ettim ki ayrılığından sonra bu görüntülere ben asla dokunmamışım" diye konuştu.

"Ali Tatar haksızlığa karşı dimdik duruşu ve onurlu mücadelesi ile hafızalarımızda yer alıyor"

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Ali Tatar haksızlığa karşı dimdik duruşu ve onurlu mücadelesi ile hafızalarımızda yer alıyor. Onun hatırasını yaşatmak için bir aradayız. Yarbay Ali Tatar karşılaştığı tüm zorluklara rağmen doğru bildiği yoldan asla geri adım atmayan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin onurlu bir mensubuydu. Sadece bir asker değil aynı zamanda 'insan ne için yaşar?' sorusuna 'onuru için' diyecek kadar adalete ve insan onurunun kıymetine inanan bir insandı. O haksızlığa boyun eğmeyen bir subay, sevdiklerine derinden bağlı bir eş dost kardeş, örnek bir vatanseverdi. Onun yaşadıkları yalnızca vatansever bir insanın yaşadığı trajedi değil aynı zamanda toplum vicdanını ve adalet sistemini derin yaralarını gözler önüne seren bir olaydır" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Aslında bu topraklar çok kötülük gördü ama bu toprakların gördüğü en büyük organize kötülük hareketinin hem mağdurlarına, hem de o organize kötülük hareketinin hala daha devam eden süreçlerinde mağdur olanlara, direnenlere yan yana duranlara Cumhuriyet Halk Parti'sinin Genel Başkanı olarak hepinize merhaba diyorum. Ben Soma davasına baktığımda da Çorlu tren kazası davasına baktığımda da Afyon'daki patlamanın, Hendek'teki havai fişek fabrikasının, Aladağ'da diri diri yanan gencecik kızların ailelerinin ya da birbirinden ayrı ayrı Elazığ'da bir yurtta baskılara dayanamayıp intihar eden bir çocuğun ailelerine baktığımda da hep bu haklı olan ve birbirlerine acıları üzerinden bağlı olanların gücünü görüyorum. Bu güç Ankara'nın çeşitli mezarlıklarında sene-i devriyelerde ya da 13 Mayıs'larda madenciler, madencilerin arkadaşları ile birlikte maden ocaklarının başında. Her tür acının her tür hasretin her tür yürekleri dağlayan anının yıl dönümünde bu bağ tekrarlanıyor. Azalmadan daha da artarak daha da büyük inançla birbirine bağlanan insanlar var" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yarbay Ali Tatar, Ölümünün 15. Yıl Dönümünde Anıldı - Son Dakika

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