Yargıya Baskıya Karşı Sert Mesaj

Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yargı süreçleri üzerindeki hiçbir baskıyı kabul etmediğimiz gibi yargıyı etkilemeye yönelik her türlü girişime karşı olduğumuzu herkesin çok iyi bilmesi gerekir" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı 'X' üzerinden paylaşımda bulundu. "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir" diyen Tunç, hiçbir kurum, kuruluş veya çıkar grubunun milli iradenin üzerinde olmadığını vurguladı. Demokratik sistemin temel taşlarından birisinin kuvvetler ayrılığı ve yargının bağımsızlığı olduğunu belirten Tunç, "Yargı süreçleri üzerindeki hiçbir baskıyı kabul etmediğimiz gibi yargıyı etkilemeye yönelik her türlü girişime karşı olduğumuzu herkesin çok iyi bilmesi gerekir. Sivil toplum kuruluşlarının görüş açıklaması elbette demokratik bir hak olmakla birlikte, yargıyı ve siyaseti yönlendirme çabaları, demokrasinin ruhuna ve hukukun üstünlüğü ilkesine aykırıdır. Demokrasi sadece belli çevrelerin değil, topyekün milletin ve devletin ortak emanetidir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını belirten Tunç, şu ifadelere yer verdi:

"Ayrıcalıklı kesimlerin yön verdiği Türkiye'nin artık geride kaldığını anlamayanlar şunu bilmelidir ki; hiç kimse veya hiçbir kuruluş, kendisini milletin iradesinin ve hukukun üstünde göremez. Hukuk düzenine yönelik her türlü müdahale girişimine karşı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukuk çerçevesinde en güçlü şekilde karşılık vereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın." - ANKARA