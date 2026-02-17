Yasak aşk mı, kumpas mı? Mutlu Işıksu hakkındaki tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın kuzeni de dahil oldu

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, belediyenin özel kalem müdürü E.S. ile ilişki yaşadığı iddiaları sonrası Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

"PARTİ İÇİ KUMPAS" İDDİASI

Hakkındaki suçlamalara ilişkin açıklama yapan Işıksu, iddiaların parti içinden kurgulandığını öne sürdü. Yaşananları "algı operasyonu" olarak nitelendiren Işıksu, ortaya atılan suçlamaların somut dayanağı olmadığını savundu. Kendisine yönelik tehdit ve şantaj girişimleri karşısında yalnızca hukuki yollara başvurduğunu belirtti.

DESTEK PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Disiplin süreci devam ederken bazı gazetecilerin, Demirören Haber Ajansı kaynaklı Işıksu röportajını sosyal medya hesaplarından art arda paylaşması dikkat çekti.

CENGİZ ER: BAŞKANI ASMAZLAR HEMEN

Bu paylaşımların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni Cengiz Er de konuya ilişkin değerlendirmede bulundu. Gazetecilerin paylaşımlarını alıntılayan Er, "AK Parti Genel Merkezi, adı yasak aşk iddialarına konu olan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu için kesin ihraç sürecini başlattı ama mahallenin gazetecileri eş zamanlı direniş başlatmış gibi görünüyor. Endişe etmeyin arkadaşlar olay mahkemede zaten. Başkanı asmazlar hemen. Mutlaka iki tarafa da kulak vereceklerdir. Gerçekler ortaya dökülecektir" dedi.

"ANNEM İLE MUTLU IŞIKSU ARASINDA..."

22 yaşındaki hukuk fakültesi öğrencisi Ceyda Saçar tarafından Meclis'e verdiği dilekçede şu ifadeler yer almıştı: "Adapazarı Belediyesi özel kaleminde çalışan Elif Saçar'ın kızıyım. Annem ve Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu arasında geçen 6 aylık bir yazışma ve gece 02.50 sularında Mutlu Işıksı tarafından anneme gönderilen fotoğraf elimdedir, yazışmalar müstehcen olmakla birlikte belediyenin içişleri ile ilgili yazışmalar da vardır. yaptığımı ve şizofren olduğumu öne sürdü. Başkan da şantaj iddiası ile bana dava açtı. Teyzemlerim de olayı en başından biliyor. Annemin Mutlu Işıksu ile buluşmasına yardım ediyorlarmış. Teyzem bu süreçte belediyede işe alınmıştı."