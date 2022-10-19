Yaşlıları Araştırma Komisyonu, kurum temsilcilerini dinledi - Son Dakika
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Yaşlıları Araştırma Komisyonu, kurum temsilcilerini dinledi

19.10.2022 20:41
Yaşlıları Araştırma Komisyonu, kurum temsilcilerini dinledi

TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu, kurum temsilcilerini dinledi.

TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu, kurum temsilcilerini dinledi.

TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya Başkanlığı'nda toplandı. Toplantıda konuşan Komisyon Başkanı Kaya, Birleşmiş Milletler Dünya Yaşlanma 2019 raporunda yer alan bilgileri paylaşarak, "Dünya genelinde diğer yaş gruplarıyla kıyaslandığında en hızlı artan yaş grubu 65 yaş ve üzeri gruptur. 65 yaş üzeri nüfus 5 yaş altı çocuk sayısını geride bırakmıştır. Bir başka ifadeyle dünya nüfus konusunda alarm vermektedir. Dünyada yaşlı nüfus oranı en yüksek ülkere bakacak olursak 2019 yılında yüzde 28,7 ile Japonya ilk sırada yer almakta, yüzde 23.6 ile İtalya ikinci sırada ve yüzde 23.1 ile Portekiz 3'üncü sırada. Diğer yandan, 2019 yılı verilerine baktığımızda, yaşlı nüfus oranın en düşük ülkelerin yüzde 1.4'le Birleşik Arap Emirlikleri, 1.9 ile Katar, yüzde 2 ile Uganda olduğu görülmektedir. Türkiye ise yüzde 9.7 yaşlı nüfus oranıyla dünya ortalaması olan yüzde 9.6 oranına çok yakın yaşlı nüfus oranına sahiptir" açıklamasında bulundu.

Komisyona katılan; Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş, yaşlıların yaşamlarını kolaylaştırmak için verdikleri hizmetleri görüntülü olarak anlattı. Klasik sistem geliştirildiğini belirten Keleş, "Yaşlılarımızın her birine takılan akıllı bileklik, ikinci olarak panik butonu, üçüncü olarak tansiyon aleti, şeker ölçüm cihazı ve gaz duman dedektörü olarak beş ana modül var. Şu anda, 385 kişiye net olarak hizmet veriyoruz. Bu sayı 2019'da 150 civarındaydı, şu anda 385 kişiye hizmet veriyoruz. Beş konu direkt bizim evlerine yerleştirmiş olduğumuz ve panolardan takip ediyoruz" dedi.YAŞLILAR AKILLI BİLEKLİKLE TAKİP EDİLİYORBu aletlerin dokunmatik olduğunu anlatan Keleş, "Yaşlılarımıza bunun kısa bir eğitimini verdikten sonra, yaşlılarımız ihtiyaç anında bu butonlardan herhangi birini kullanıyorlar. Kullandıkları talebe göre bizim çağrı merkezimizden ilgili arkadaşlarımız derhal oraya müdahale ediyorlar. Akıllı bileklik, yaşlılarımızın nabız ve diğer saymış olduğum dört parametreyi akıllı bilekle takip ediyoruz" diye konuştu. Keleş ayrıca, yaşlılara kendi evlerinde sağlık, bakım ve yemek hizmeti de verdiklerini söyledi.Keleş, yaşlılara verilecek hizmet önerilerini de komisyonda sunarken, YADES birimlerinin sadece şehir merkezlerinde değil, ilçelerde de yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti.

RTÜK Daire Başkan Yardımcısı Feyza Gizligider de, kurumun yaşlı ve engelli bireylere verdiği hizmetlere değindi.


Kaynak: DHA
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Araştırma, AK Parti, Dünya, Politika, Son Dakika

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