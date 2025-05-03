Yavuz Ağıralioğlu: Adalet ile Ülkeyi Kalkındıracağız - Son Dakika
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Politika

Yavuz Ağıralioğlu: Adalet ile Ülkeyi Kalkındıracağız

Yavuz Ağıralioğlu: Adalet ile Ülkeyi Kalkındıracağız

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin açılışında adalet vurgusu yaptı.

03.05.2025 17:59
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ANAHTAR Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Siyaseti düşmanlık görmüyoruz. Siz bizim hasmımız değilsiniz. Memleketin sorunlarının hasmıyız. İlle de hasımlık edeceksek partilere ya da oy verenlere değil, memleketin sorunlarına hasımlık edeceğiz. Adalet ile ülkeyi ayağa kaldıracağız" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, memleketi Trabzon'da partisinin il başkanlığı binasının açılışına katıldı. Açılışta partililere hitap eden Ağıralioğlu, "Devletin başına devlet, akıl, merhamet, nezaket, tasarruf gelsin. Devletin başına harcadığı her kuruşun hesabını veren ciddiyet gelsin. Devletin başına fakirliği bitirecek maharet, emekliye yetecek kudret gelsin. Çiftçiye, esnafa, hayvancılık yapana yetecek maharet gelsin. Çocuklarımızın hayallerini bu topraklara bağlayacak yönetim kabiliyeti gelsin. Bizi faizden, enflasyondan kurtaracak, emeklimizi, çalışanlarımızı, kadınlarımızı, dağlarımızı, yaylalarımızı sarıp sarmalayacak devleti yönetme ciddiyeti gelsin. Bunlar gelsin de kim gelirse gelsin" diye konuştu.

'MEMLEKETİ ADALET İLE KALKINDIRACAK OLANLARIZ'

Ağıralioğlu, "Anahtar partiyi siz memleketin dertlerine derman olamadınız diye kurduk. Söz verdiniz, tutamadınız diye kurduk. Enflasyonu düşüremediniz, adaleti sağlayamadınız diye kurduk. Eğitimi toparlayamadınız, tasarrufu memleketin yönetim merkezi haline getiremediniz diye kurduk. Planlayamadınız, üretemediniz diye kurduk. Çocuklarımızın hayallerini bu topraklarda mayalayamadınız. Bu partiyi, sınırlarımızı bekleyemediğiniz, adaleti ve kalkınmayı başaramadığınız için kurduk. Memleketi adalet ile kalkındıracak olanlarız. Cumhuriyet'i halkla buluşturacak olanlarız. Milliyetçi hareket hassasiyeti ile koşuşturacak olanlarız. Memleketin dertleri, deva bulsun diye mücadeleye başlayanlarız" dedi.

'TÜRK MİLLETİNİN VE GELECEĞİN PARTİSİYİZ'

Daha güçlü ve zengin bir ülkenin mümkün olduğunu ifade eden Ağıralioğlu, "İyilik ile yola çıkıp, zafer bu memlekette dalgalansın diye Anahtar Partilileriz. Türk milletinin ve geleceğin partisiyiz. Siyaseti düşmanlık görmüyoruz. Siz bizim hasmımız değilsiniz. Memleketin sorunlarının hasmıyız. İlle de hasımlık edeceksek partilere ya da oy verenlere değil, memleketin sorunlarına hasımlık edeceğiz. Adalet ile ülkeyi ayağa kaldıracağız. Daha güçlü ve zengin bir ülke mümkün. Çocuklarımız için daha yaşanabilir ve adaletli bir ülke de mümkün diyenlerdeniz. Allah devletimizi ve milletimizi korusun. Türk milletinin güçlü yarınları için siyasetin az, devletin yönetim maharetiyle çok görülebildiği bir memleket kurabilmek bizlere nasip olsun" diye konuştu. Konuşmasının ardından Ağıralioğlu, il başkanlığı binasının açılışını yaptı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Yavuz Ağıralioğlu: Adalet ile Ülkeyi Kalkındıracağız - Son Dakika

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