İYİ Parti'den ayrılan Yavuz Ağıralioğlu, canlı yayında gerekirse parti kuracaklarını açıkladı - Son Dakika
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İYİ Parti'den ayrılan Yavuz Ağıralioğlu, canlı yayında gerekirse parti kuracaklarını açıkladı

07.06.2023 23:12

İYİ Parti'den istifa eden 27. Dönem İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, siyasal iklimi canlandırmak için gerekirse parti kuracaklarını söyledi. Ağıralioğlu, yeni nesil tertemiz bir siyasal dil alanı olduğunu belirterek, en iyi iş yapanların bir araya gelerek memlekette işlerin daha iyiye gideceği bir siyasal iklimi canlandırmaya çalışacaklarını ifade etti. Ayrıca, muhalefetin savrulduğunu düşündüğünü de sözlerine ekledi.

27. Dönem İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına "dayatma" deyip 6'lı Masa'ya sert eleştiriler getirerek İYİ Parti'den istifa etmişti. CNN Türk canlı yayınına katılan Yavuz Ağıralioğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"GEREKİRSE PARTİ KURACAĞIZ"

Siyasal iklimi canlandırmak istediklerini belirten Ağıralioğlu, bunun için gerekirse parti kuracaklarını kaydetti. Ağıralioğlu, şunları söyledi: "Yeni nesil tertemiz bir siyasal dil alanı var. Bunun için gerekirse parti kuracağız. Ben şöyle bakıyorum arkadaşlarımla parti kurmayacağım ben. Arkadaşlarımla da parti kuracağım ama bizim parti dediğimiz şey memlekette işini en iyi yapanların bizim de kendilerinden hissettiğimiz bir siyasal iklim.

"SİYASAL İKLİMİ CANLANDIRMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Şöyle bir şöhrete ihtiyacı var memlekette yeni siyasi iklimin. Bunlar birileriyle oturuyor, birileriyle beraberlerse bunlar memleketin en iyileridir. En ülkücüleri, solcuları, Alevileri, dindarlar değildir belki ama kesinlikle en iyileridir. Bu arada laik, dindar, ülkücü, alevi de olabilirler her şeyi olabilirler. Vatanlarına, milletlerine aidiyetleri varsa bayraklarını bayrak, vatanlarını vatan, devletlerini devleti biliyorlarsa inançlarının, mezheplerinin, meşreplerinin değil; eğitimlerinin, liyakatlerinin önemli olduğu, hak edenin hak ettiğini bulabildiği, iyiliğin, yetişkinliğin, donanımlı olmanın yegane kriteri olabildiği bir siyasal iklimi canlandırmaya çalışacağız. Bunu nereden öğrendik, Tayyip Bey'den, 20 yılından, AK Parti'nin 20 yılından öğrendik.

"MUHALEFETİN SAVRULDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

İstifa etmeyen bu savrulma ben cumhurbaşkanlığı sisteminin kötü olduğunu söylüyorum ama partimi cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre yönetiyorsun. Sen partinde tek adamsın. Muhalefetin savrulduğunu düşünüyorum. 21 yıldır sandıktan çıkan diktatör, mağlup olarak çıkan demokrat dede. Ben iktidar muhalefet münakaşalarında balkon konuşmasına kinayeli sataşmalar yapabilir diye düşünüyordum. Varlıklarıyla bizim varlığımıza destek veren seçmen tabanımızdan çok destekleri olan diyerek sayın Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum denebilirdi. Sizi hep karşımda görmek istiyorum dese ne diyeceksiniz siz."

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Son Dakika Politika İYİ Parti'den ayrılan Yavuz Ağıralioğlu, canlı yayında gerekirse parti kuracaklarını açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti'den ayrılan Yavuz Ağıralioğlu, canlı yayında gerekirse parti kuracaklarını açıkladı - Son Dakika
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