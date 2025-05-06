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Politika

Yeneroğlu’ndan Saldırı Açıklaması

Yeneroğlu’ndan Saldırı Açıklaması

Mustafa Yeneroğlu, Özgür Özel'e yapılan saldırının tahrik eden söylemlerin sonucu olduğunu belirtti.

06.05.2025 14:39
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Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıya ilişkin "Bu tür saldırılar toplumu kamplaştıran ve insanları birbirine düşmanmış gibi gösteren ve tahrik eden söylemlerin sonucudur." dedi.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Özel'e TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından yapılan saldırıya değindi.

"Bu tür saldırılar toplumu kamplaştıran, insanları birbirine düşmanmış gibi gösteren ve tahrik eden söylemlerin bir sonucudur." diyen Yeneroğlu, bu saldırının aynı zamanda en temel hak olan protesto hakkının kriminalize edilme çabalarının da bir yansıması olduğunu söyledi.

Yeneroğlu, "Kin ve nefret dilinden, manipülasyondan, yalanlarla toplumu birbirine karşı tahrik etmekten vazgeçilmediği sürece bu saldırıların manevi sorumluluğunu bu iklimleri hazırlayan siyasetçiler üzerinden atamaz. Bu sebeple iktidara sesleniyorum; toplumu kutuplaştırmaktan ve muhalifleri şeytanlaştırmaktan uzak durun ki toplumsal ayrışma daha fazla büyümesin ve bu gibi alçakça saldırılara zemin oluşmasın." diye konuştu

İnfaz düzenlemesine ilişkin bir kanun teklifinin hazırlandığına ilişkin iddiaların kamuoyunda tartışıldığını hatırlatan Yeneroğlu, son yıllarda kısa aralıklarla infaz düzenlemeleri yapıldığını, bu durumun bile tek başına kronik bir soruna işaret ettiğini belirtti.

Yeneroğlu, hükümetin hukuku tesis etmekten ziyade sadece cezaevlerindeki kapasite aşımına çare bulmaya odaklandığını, "doldur boşalt döngüsüyle" neredeyse yılda bir defa cezaevlerinin boşaltmaya çalışıldığını iddia etti.

Türkiye'deki cezaevi nüfusunun dramatik bir şekilde arttığını belirten Yeneroğlu, 2004'te cezaevlerinde 58 bin kişinin olduğunu, bu rakamın şimdi 400 bini aştığını, 2010 yılından bu yana ülke nüfusunun yüzde 20 artmasına karşın, cezaevi nüfusunun yüzde 350 oranında arttığını savundu.

Mustafa Yeneroğlu, infaz düzenlemesi iddiaları tartışmalarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Anne babanın aynı anda tutuklu ya da hükümlü olması durumlarında çocuğun etkilenmemesi için ebeveynlerden bir tanesinin küçük çocuğun yanında olması için gerekli düzenlemenin yapılması elzemdir. Hasta mahpuslar bakımından tam teşekküllü devlet hastaneleri tarafından verilen 'cezaevinde kalamaz' raporları sonrası kişinin derhal tahliye edilmesi sağlanmalıdır. Cezaevi gözlem kurullarının, kimi zaman kendilerini yargı konumuna koyacak bir keyfilikle hareket etmelerini engellemek için ceza gözlem kurulları raporlarının somut değerlendirmeyle yapılması adına gerekli düzenlemeler bu pakete alınmalıdır. Siyasi suçlularla ilgili çifte standarttan mutlaka vazgeçilmelidir. Onlarda da infaz oranları gözden geçirilmeli ve daha önce uygulanan Kovid-19 izni düzenlemesi kapsamına alınmalıdırlar."

Kaynak: AA

Mustafa Yeneroğlu, İnsan Hakları, Milletvekili, Özgür Özel, Politika, İstanbul, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

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