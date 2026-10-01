Yeni Parti Sözcüsü Emre, sermaye piyasası kaybını 90 milyar dolar olarak açıkladı

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin, "Geldiğimiz noktada görülüyor ki, ülkemize verilen zarar 4 yıl önce gerçekleşen depremler kadar bir maddi zarar söz konusu. Gerek borsadaki kayıplar gerek vatandaşlarımızın mağduriyetlerini topladığımızda 90 milyar dolarlık bir kayıptan bahsediyoruz" dedi.

Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK), TBMM'de Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmaya dair değerlendirmelerde bulunan Emre, parti bünyesinde konu ile ilgili çalışma grubu oluşturduklarını belirtti. Emre, "Geldiğimiz noktada görülüyor ki, ülkemize verilen zarar 4 yıl önce gerçekleşen depremler kadar bir maddi zarar söz konusu. Gerek borsadaki kayıplar gerek vatandaşlarımızın mağduriyetlerini topladığımızda 90 milyar dolarlık bir kayıptan bahsediyoruz. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda ülkemizdeki vatandaşlar açısından önümüzdeki dönem ekonomik açıdan büyük bir darboğaza girileceğinin işaretidir. Burada hep şunu söyledik; vurgun yapanların isimlerini paylaşın, küçük yatırımcının zararını karşılayacak önlemler alın. Ancak bakıyorsunuz ki bizim açıklamalarımız sonrasında ortaya çıkan isimler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısının da içerisinde bulunduğu pek çok kişinin istifasına karşın Sayın Erdoğan, Yeni Parti'ye yönelik kabul edilemeyecek ithamlarda, suçlamalarda bulunuyor. Kendi içlerinde olan bir usulsüzlük olduğunda sanki bu bir iç denetim sonucunda ortaya çıkarılıp işlemler yapılıyormuş gibi konuşuyor. Bakın bu yaşananlar bizim yargı tarihimizde görmediğimiz örnekleri yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

'MAĞDURLARIN MAĞDURİYETİ GİDERİLMELİDİR'

Yeni Partili Emre, açıklamasının devamında şöyle dedi:

"Ali Emre Ballı ve Mustafa Yazıcı'nın ortaklığı, ilişki ağı var mı? Bu rakamlar özelinde Ali Emre Ballı'nın 9 milyara yakın bir işlem yaptığı, Mustafa Yazıcı'nın 600 milyon liralık bir alım yaptığı doğru mudur? Biz bu sorularımıza cevap bekliyoruz. Bugünkü teknoloji çağında hiçbir şey gizli kalmaz, sadece ötelenebilir. Kapatmaya çalışırlar, kapatamazlar. Biz bunları öğrendikçe halkımızla paylaşırız ama toplamda da bu işin içinde kim varsa yargı önünde bunun hesabı sorulur. Her şey kayıt altında, teknoloji çağında yaşıyoruz. Dolayısıyla buralara yönelik hiçbir siyasi müdahale olmadan şeffafça soruşturmaların yürütülmesini, sorumluların yargı önüne çıkarılmasını, bu işe sebebiyet verenlerin mal varlığından karşılanmak üzere mağdurların mağduriyeti giderilmelidir."

Emre, ayrıca kurultay takvimine ilişkin sürecin işlediğini; 14-15 Kasım tarihlerinde kurultayın gerçekleşeceğini belirtti. Ayrıca, parti ismi ile ilgili tartışmaların toplantı da gündeme gelmediğini ekledi.