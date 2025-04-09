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Yeni Yol Grup Toplantısı

Yeni Yol Grup Toplantısı SP lideri Mahmut Arıkan: "Gazze meselesinde askeri seçeneklerin dışında başka hiçbir seçenek kalmamıştır" Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Gazze meselesinde askeri seçeneklerin dışında başka hiçbir seçenek kalmamıştır.

09.04.2025 17:20
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Yeni Yol Grup Toplantısı

SP lideri Mahmut Arıkan: "Gazze meselesinde askeri seçeneklerin dışında başka hiçbir seçenek kalmamıştır"

ANKARA - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Gazze meselesinde askeri seçeneklerin dışında başka hiçbir seçenek kalmamıştır. Bunun için teklifimizi yinelemek istiyorum. Derhal küresel bir Gazze Barış Gücü oluşturulmalıdır" dedi.

TBMM'de düzenlenen Yeni Yol Grup Toplantısı'nda konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 10 Nisan tarihinin Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yıl dönümü olduğunu hatırlatarak "1845'ten bugüne, sadece bir kolluk kuvveti değil, emniyet ve güvenliğin sahadaki temsilcisi olan Türk Polis Teşkilatımızın bu anlamlı gününü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Vatanımızın dört bir yanında, türlü zorluklara rağmen görevini ifa eden, gerektiğinde hayatını feda eden tüm emniyet mensuplarımıza şükranlarımı sunuyor, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle bir kez daha anıyorum" dedi.

Yakın zamandaki protestolarda polisler ve gençlerin karşı karşıya getirilmek istendiğini söyleyen Arslan, "Sanki bunlar farklı ülke vatandaşlarıymış gibi davranıldı. Biz polisimize taş, asit ve başka maddeler atılmasını kesinlikle tasvip etmiyoruz. Vatandaşımıza orantısız güç kullanılmasını, intikam hırsıyla davranılmasını da en şiddetli şekilde kınıyoruz. Gece gündüz çalışan polis de bizimdir, anayasal hakkını kullanan gençler de bizimdir. Şunu unutmayalım, polis iktidarın değil, devletin ve milletin polisidir" diye konuştu.

"Ateşkes sürecinde bile bin 391 Gazzeli şehit edildi"

Gazze'de soykırımın, açlığın devam etiğini belirten Arıkan, "Soykırım başladığından beri resmi rakamlara göre 55 binden fazla mazlum hayatını kaybetti, 200 binden fazla insan kayıp. Katledilenlerin yüzde 70'i kadın ve çocuklardan oluşuyor. Ateşkes sürecinde bile bin 391 Gazzeli şehit edildi. Allah aşkına soruyorum; bundan daha vahşi bir soykırım olur mu? Bundan daha net bir savaş suçu olur mu? Tüm dünya daha ne olmasını bekliyor? Vanaları kapatmak için daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor? Yakıt sevkiyatını durdurmak için daha kaç kadının ölmesi gerekiyor? Bu vahşet cılız tepkiler, sıradan kınamalarla geçiştirilemez. Görülmüştür ki her kınama İsrail'i daha da cesaretlendiriyor ve kana susamış bir canavar haline getiriyor. Türkiye ise iktidarın metin yazarlarının bile dönüp bir daha okumadığı basmakalıp kınamalar dışında hiçbir şey yapmıyor" ifadelerini kullandı.

"Gazze Barış Gücü oluşturulsun" teklifi

Küresel bir 'Gazze Barış Gücü' oluşturulması teklifini yineleyen Arıkan, şöyle konuştu:

"Türkiye, bölgenin lideri olarak bu gidişata son vermelidir. Çünkü sırada İran ve Türkiye vardır. Gazze meselesinde askeri seçeneklerin dışında başka hiçbir seçenek kalmamıştır. Bunun için teklifimizi yinelemek istiyorum. Derhal küresel bir Gazze Barış Gücü oluşturulmalıdır. Bu barış gücünde sadece İslam ülkeleri değil, Siyonizm tehdidinin farkında olan Latin Amerika'dan Güney Afrika'ya tüm dünya ülkeleri yer almalıdır. Aynı şekilde bu barış ülkelerinin hava ve kara sahaları İsrail ile ilgili her türlü uçuşa kapatılmalıdır. Türkiye, İran, Mısır ve Pakistan arasında saldırmazlık anlaşması imzalanmalıdır. İncirlik ve Kürecik üsleri acilen kapatılmalıdır. İnsani yardımlar İsrail'in inisiyatifinden kurtarılmalı, Gazze'ye deniz, hava, kara fark etmeksizin tüm yollarla insani yardım koridorları açılmalıdır. Bakınız bugün İHA'yı, SİHA'yı geçtik İslam dünyası olarak Gazze'ye bir çuval un sokamıyoruz."

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Kaynak: İHA

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