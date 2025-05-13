Yeni Yol Partisi'nden PKK'nın Feshi ve Sosyal Politikalara Dair Açıklamalar - Son Dakika
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Politika

Yeni Yol Partisi'nden PKK'nın Feshi ve Sosyal Politikalara Dair Açıklamalar

Yeni Yol Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına değinerek, "40 yılı aşkın süredir faaliyetlerine devam eden terör örgütünün kendini feshettiğini açıklaması, neresinden bakarsak bakalım önemli bir gelişme, zahirde değerli bir kazanımdır.

13.05.2025 15:49
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Yeni Yol Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına değinerek, "40 yılı aşkın süredir faaliyetlerine devam eden terör örgütünün kendini feshettiğini açıklaması, neresinden bakarsak bakalım önemli bir gelişme, zahirde değerli bir kazanımdır." dedi.

Kılıç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugünün, Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciasının yıl dönümü olduğunu anımsattı.

Faciada şehit olan 301 işçiyi rahmetle anan Kılıç, bu tür faciaların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması adına yetkililere çağrı yaptı.

Kılıç, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına değinerek, "40 yılı aşkın süredir faaliyetlerine devam eden terör örgütünün kendini feshettiğini açıklaması, neresinden bakarsak bakalım önemli bir gelişme, zahirde değerli bir kazanımdır." dedi.

Adına ne denirse densin, milletin huzuru için atılacak müspet her adımı inançları gereği destekleyeceklerini belirten Kılıç, "Bu milletin konuşarak çözemeyeceği hiçbir sorunu yoktur. Dolayısıyla çatışmaya değil, diyaloğa yönelik adımların önemli olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Yeni Yol Partili Kılıç, 10-16 Mayıs haftasının "Engelliler Haftası" olduğunu hatırlatarak, Türkiye'de 10 milyonun üzerinde engelli birey bulunduğunu söyledi.

Kılıç, değişen koşullar ve farklılaşan kent yaşantısı gibi faktörler göz önüne alındığında, engellilere yönelik çalışmaların daha etkin yürütülmesinin elzem hale geldiğini kaydetti.

Bayram öncesi emeklilere en az bir maaş ikramiye verilmesi, en düşük emekli maaşının asgari ücretin altında olmayacak şekilde belirlenmesi gerektiğini kaydeden Kılıç, kurban kesemeyen ailelere ayni yardımların ivedilikle ulaştırılması ve asgari ücretin yılda en az 2 kez güncellenmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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