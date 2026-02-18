Yeni Yol Partisi'nin TBMM Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeni Yol Partisi'nin TBMM Toplantısı

18.02.2026 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saadet Partisi ve diğer partiler ramazan ayını kutladı, ekonomik sorunları eleştirdi.

DEVA, Gelecek ve Saadet Partilerinin kurduğu Yeni Yol Partisinin TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirildi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, yarının ramazan ayının ilk günü olduğunu hatırlatarak, ramazanın barışa, huzura ve refaha vesile olmasını diledi.

Türkiye'de yanlış ekonomi politikaları nedeniyle her ay maaşların eridiğini, her gün marketlerdeki etiketlerin zamlandığını savunan Arıkan, "TÜİK verileri sürekli büyüdüğümüzü söylüyor ancak sofralarımız her geçen gün biraz daha küçülüyor." dedi.

ABD'nin KKTC'yi tanımadığını ancak Ercan Havalimanı'nda keşif yaptığını aktaran Arıkan, "KKTC'yi tanımayan ABD, hangi anlaşmadan, sözleşmeden dolayı Ercan Havalimanı'nda bu keşifleri yapıyor?" sorusunu yöneltti.

ABD'nin İran'a yönelik açıklamalarını eleştiren Arıkan, "ABD'nin İran'a yönelik tehditkar açıklamalarına baktığımızda da Orta Doğu'ya hizmet veren üslerine baktığımızda da Akdeniz'de hızlı bir şekilde artırdığı askeri gücüne baktığımızda da ABD'nin bizim bölgemizde barış istemediğini net bir şekilde görüyoruz. Sözde Barış Kurulu, ramazanın ilk günü Trump'ın başkanlığında bir toplantı yapacak. Böyle bir konjonktürde Gazze'ye ne Trump ne de onun Barış Kurulu asla barış getiremez." değerlendirmesinde bulundu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin TBMM'deki yeminleri sırasında yaşanan arbedeyi hatırlatan Arıkan, "Geçen hafta iki bakanlıktaki değişimle yaşanan tartışmaların ne yazık ki Meclis kürsüsüne kadar taştığını gördük. Sözlerin değil yumrukların, aklın değil öfkenin konuşulduğunu üzülerek takip ettik. Bu kadar problemin yaşandığı günlerde ülkemizin ihtiyacı yeni gerilimler, tartışmalar, kavgalar değil." dedi.

En düşük emekli maaşı alan sayısının 2021'den bu yana 2 kat arttığını ifade eden Arıkan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın kişi başı milli gelire ilişkin sözlerini eleştirdi. Arıkan, "Kişi başı gelir artıyorsa emeklinin payına neden yoksulluk düşüyor? Ulus'taki ucuz pansiyonlarda emeklilerimiz neden kalmak zorunda kalıyorlar?" ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir dizinin başrol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu'nu aradığını anımsatan Arıkan, Bahçeli'ye hassasiyeti için teşekkür etti. Arıkan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sayın Bahçeli'ye buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması için yaptığınız aramalardan bir arama daha yapmanızı istiyorum. Lütfen Sayın Cumhurbaşkanı'nı arayın, sanal kumarın fişini çekmesini talep edin. RTÜK Başkanı'nı arayın, gündüz kuşağı programlarını bitirmesini talep edin. Adalet Bakanı'nı arayın, uyuşturucu ve çetelerle mücadelede ucu kime dokunursa dokunsun sonuna kadar yılmadan gitmesini söyleyin. Gençleri kötü alışkanlıklardan koruması gerekenler senaristler veya aktrisler değildir, bizzat ortağı olduğunuz iktidardır."

"Üretim duruyor, istihdam azalıyor"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ramazan ayına bir kez daha kavuşmanın bahtiyarlığını yaşadıklarını belirterek, ramazan ayının millete huzur, Türkiye'ye bereket ve insanlığa barış getirmesini temenni etti.

Türkiye'de bugün milyonlarca ailenin iftar sofrasını kurarken hesap yapmak zorunda kaldığını ifade eden Babacan, "Emeklimiz, asgari ücretlimiz, dar gelirli vatandaşımız hayat pahalılığı, gıda fiyatları karşısında çaresiz." dedi.

Türkiye'nin pahalı bir üretim merkezi haline geldiğini, bu şartlarda sanayicinin ayakta kalmasının zor olacağını savunan Babacan, "Teker teker fabrikalar kapanmaya devam edecek. Üretim duruyor, istihdam azalıyor." diye konuştu.

Eskiden Türkiye'nin yatırım alan bir ülke olduğunu ancak bugün gelen yatırımlardan çok daha fazlasının yurt dışına gittiğini öne süren Babacan, "Ülkemizden harıl harıl sermaye kaçışı yaşanıyor. Bizim sermayedarımız kendi birikimini kendi tecrübesini başka ülkelerde yatırım yapmak için kullanıyor. Başka ülkelerin insanlarına istihdam sağlıyor. Neden? Ekonomik dengeler altüst olduğu için. Hukuk, adalet olmadığı için." ifadelerini kullandı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel bir şirkete ait maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden madencilere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı dileyen Babacan, sürecin şeffaf şekilde araştırılmasını ve sorumluların hesap vermesini istedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin TBMM'de yemin etmeleri sırasında yaşanan arbedeyi hatırlatan Babacan, "Kavga görüntülerini hicap duyarak izledik. Meclis milletin evidir, milletin kürsüsüdür, millet iradesinin tecelligahıdır. Burada yumruklar değil sözler konuşmalıdır. Burada öfke değil aklıselim hakim olmalıdır. Siyaset bazen sert olabilir ama itiş kakış, fiziki müdahale bunlar demokratik olgunlukla bağdaşmaz." diye konuştu.

"Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanının üstüne kimse el koyamaz"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da ramazan ayının mübarek olmasını diledi.

TBMM Genel Kurulu'ndaki yemin töreni ve sonrasında yaşananlara ilişkin değerlendirmede bulunan Davutoğlu, çıkışta bir grup başkanvekilinin Gürlek'in omzuna elini koyduğunu ifade etti. Davutoğlu, "Adalet Bakanına söylüyorum belki o heyecan içinde o tavrı fark etmediniz, müsamaha göstermek zorunda kaldınız. Dönüp 'çek şu elini be adam' demeliydiniz. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanının üstüne kimse el koyamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tutuklu ve hükümlülerin görüşme süresine ilişkin sözlerini eleştiren Davutoğlu, "Ramazan günü böyle bir şey sakın yapmayın. Bırakın tutuklu ve hükümlüler aileleriyle, avukatlarıyla rahatlıkla konuşsunlar." dedi.

Ticaret Bakanlığının ramazan öncesinde tavuk ihracatını durdurma kararı verdiğini anımsatan Davutoğlu, "Güzel, içeride halk ucuz et yesin. Peki ramazan ayından sonra kaybedilen pazarları, bu ihracatçılar tekrar nasıl kazanacaklar? Bütün o pazarlara 'bir ay bekleyin tavuk yemeyin, biz sonra tavuk göndereceğiz' mi diyeceksiniz? Böyle ekonomi mantığı olur mu?" diye konuştu.

Davutoğlu, İsrail'in Barış Kurulu'na üye olmasına da tepki gösterdi.

Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeni Yol Partisi'nin TBMM Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Andre Onana Trabzonspor’da kriz çıkardı Andre Onana Trabzonspor'da kriz çıkardı
Avrupa ülkesi, 5 kişiye ada verecek Katılım için bir tek şartları var Avrupa ülkesi, 5 kişiye ada verecek! Katılım için bir tek şartları var
İsrail, Hamas’a 60 gün süre tanıdı: Silahlar teslim edilmezse operasyonlar başlayacak İsrail, Hamas'a 60 gün süre tanıdı: Silahlar teslim edilmezse operasyonlar başlayacak
CHP köprülerin özelleştirilmesine karşı yürümek istedi, İl Başkanı Özgür Çelik’in önü kesildi CHP köprülerin özelleştirilmesine karşı yürümek istedi, İl Başkanı Özgür Çelik'in önü kesildi
Küme düşmeye hiç niyetleri yok Ümraniyespor, Boluspor’u dörtledi Küme düşmeye hiç niyetleri yok! Ümraniyespor, Boluspor'u dörtledi
Anderson Talisca: Hedefimiz bu, gizlemiyoruz Anderson Talisca: Hedefimiz bu, gizlemiyoruz
Şeyma Subaşı ile Brezilyalı sevgilisi bir kez daha ayrıldı Şeyma Subaşı ile Brezilyalı sevgilisi bir kez daha ayrıldı
Ocaktaki düdüklü tencere patladı, mutfak kullanılamaz hale geldi Ocaktaki düdüklü tencere patladı, mutfak kullanılamaz hale geldi
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler’de üç tekneyi vurdu: 11 ölü ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler'de üç tekneyi vurdu: 11 ölü
2 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasında işletme sahibi tutuklandı 2 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasında işletme sahibi tutuklandı
Muşspor, Bursaspor’un stadını istedi: 22 bini versinler, biz doldururuz Muşspor, Bursaspor'un stadını istedi: 22 bini versinler, biz doldururuz

16:08
Ara tatil kaldırılacak mı Bakan Tekin’den öğrencileri üzecek sözler
Ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den öğrencileri üzecek sözler
15:59
Kış Olimpiyatları’nın en çok konuşulan ismi: Gu Ailing
Kış Olimpiyatları'nın en çok konuşulan ismi: Gu Ailing
15:43
Galatasaray’ın tarihi zaferinden saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Galatasaray'ın tarihi zaferinden saatler sonra ortaya çıkan görüntü
15:33
Şampiyonlar Ligi’ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu dönemine övgü: Bir sıkıntı yaşamadık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu dönemine övgü: Bir sıkıntı yaşamadık
15:05
Galatasaray-Juventus maçını baştan sona izleyen herkes aynı detaya takıldı
Galatasaray-Juventus maçını baştan sona izleyen herkes aynı detaya takıldı
14:54
Erdoğan’dan komisyon raporuna ilk yorum Süreç için yeni adres verdi
Erdoğan'dan komisyon raporuna ilk yorum! Süreç için yeni adres verdi
14:44
Mahkemeden Metin Akpınar’a 6 Milyon TL’lik tazminat şoku
Mahkemeden Metin Akpınar'a 6 Milyon TL'lik tazminat şoku
14:41
Dev organizasyonun önüne geçen görüntü
Dev organizasyonun önüne geçen görüntü
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
13:59
Kritik eşik aşıldı, Öcalan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi
Kritik eşik aşıldı, Öcalan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 16:19:51. #7.11#
SON DAKİKA: Yeni Yol Partisi'nin TBMM Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.