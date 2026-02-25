Yeni Yol Partisi TBMM Grup Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeni Yol Partisi TBMM Grup Toplantısı

25.02.2026 13:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEVA, Gelecek ve Saadet Partilerinin kurduğu Yeni Yol Partisinin TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirildi.

DEVA, Gelecek ve Saadet Partilerinin kurduğu Yeni Yol Partisinin TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirildi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Balıkesir'de F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'a Allah'tan rahmet diledi.

Ramazan Bayramı'na 3 hafta kaldığını, emeklilerin sabırla yeni ikramiye rakamını beklediğini söyleyen Arıkan, emekli ikramiyesi için konuşulan rakamın 5 bin lira olduğunu, bu rakamın bir "ikramiye" olamayacağını savunarak, "Emekli bayram ikramiyesi her bayram için en az bir maaş olmalıdır. Bunun aşağısında hiçbir rakam ikramiye değildir. Bu insanlar yıllarca bu ülkenin yükünü taşıdı, ömür tüketti. Devletimizin şimdi yapması gereken onların yükünü en azından bir maaş ikramiye ile hafifletmektir." dedi.

Arıkan, engelli maaşı, dul ve yetim maaşı, şehit ve gazi maaşı alanlara da bayramda bir maaş ikramiye verilmesi gerektiğini, bunun lütuf değil, "hak" olduğunu dile getirdi.

Komşu ülkelerdeki et fiyatlarının Türkiye'deki et fiyatlarının altında bulunduğunu belirten Arıkan, "Artık insanlarımız kırmızı et almak için marketlere gitmek yerine neredeyse kuyumculara gitme ihtiyacı hissedecekler." diye konuştu.

İnsanların ucuza et alabilmek için Et ve Süt Kurumu mağazaları önünde saatlerce sırada beklediğini söyleyen Arıkan, sadece kırmızı etin değil, sofrada ne varsa her geçen gün daha pahalı hale geldiğini anlattı.

"Ramazanda sobalı evlerde poz verilmesini" eleştiren Arıkan, "Halktan o kadar koptular, halkın sıkıntılarından o kadar bihaber hale geldiler ki yanlarında götürdükleri reklam panosuyla poz vermekten bile çekinmez hale geldiler." dedi."

Bir idarecinin asıl görevinin yoksulun sofrasına oturmak değil, o yoksulluğu bitirmek olduğunu kaydeden Arıkan, TÜİK'in 2025 Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nda Türkiye'de mutlu olduğunu beyan edenlerin oranının yüzde 53,3 tespit edilmesine tepki gösterdi.

Gazze Barış Kurulu'nda Filistin'in temsil edilmediğini, Gazze'nin "emlak arazisi" şeklinde görüldüğünü ve İsrail'in güvenlik mağduru sayıldığını belirten Arıkan, "Biz biliyorduk, ancak bu toplantı bir kez daha ispatladı. Bu kurul, Gazzelileri topraksız, Kudüs'ü statüsüz bırakmanın kuruludur. Bizler buradan bir kez daha sesleniyoruz, Filistin meselesi İsrail ile görüşülmez. Gazze'nin geleceği Siyonist aşığı Kushner'le, Irak kasabı Tony Blair'le, Epstein dosyaları ile İsrail'in esiri haline gelmiş Trump'la görüşülemez." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, eski Başbakan Necmettin Erbakan'ı ölümünün 15'inci yılında rahmet ve minnetle andı.

"Silahların susması, terör örgütünün feshi, şiddetin tamamen devreden çıkması çok önemlidir"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Hava Pilot Binbaşı Bolat'a ve eski Başbakan Necmettin Erbakan'a Allah'tan rahmet diledi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu'nun onaylanması dolayısıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a, Yeni Yol Partisinin Komisyon üyelerine ve emeği geçenlere teşekkür eden Babacan, şöyle konuştu:

"Böylesine zor bir konuda ortak bir metin kaleme almak elbette kıymetlidir. Silahların susması, terör örgütünün feshi, şiddetin tamamen devreden çıkması çok önemlidir. Ama bugün geldiğimiz noktada şunu açıkça ifade etmek zorundayız, kalıcı barış yalnızca silahların susmasıyla sağlanmaz. Kalıcı barış adaletle, hukuk devletiyle, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasıyla mümkündür."

Babacan, kamuoyunda "Casperlar" şeklinde bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7'si polis 14 şüphelinin tutuklanmasını da değerlendirdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, şunları kaydetti:

"Ülkenin ne hale geldiğini görüyorsunuz. Bir suç örgütünün kamu görevlileriyle irtibat ve menfaat ilişkisine girdiğinin tespit edilmesi, yargı ve kolluk açısından çok vahim bir durumdur. Kamu görevi yürüten kişiler, bir suç örgütünün hiyerarşisi içinde hareket etmişse, burada yalnızca bireysel bir yozlaşma yoktur. Burada artık kurumsallaşmış bir güvenlik zafiyeti vardır. Burada devletin içinde olup, devlete karşı suç işleyen bir yapı vardır. Burada kamu düzenine ihanet vardır."

Türkiye'de 15-34 yaş arasındaki 24 milyon kişinin 6,5 milyonunun eğitimde ve istihdamda yer almadığını dile getiren Babacan, şöyle devam etti:

"Bu gençlerimiz ne yapıyor? Sabah kalkıp işe gitmiyorlar. Bir okula devam etmiyorlar. Bir sınava hazırlanmıyorlar. Fırsatların olmadığı, liyakatin görmezden gelindiği, ekonominin güven vermediği bir düzende, kendilerine bir çıkış yolu arıyorlar ve maalesef kolay para kazanma vaadiyle suç örgütlerinin ağına düşebiliyorlar. Kısa yoldan kazanç hayaliyle sanal kumar ve bahis bataklığına saplanabiliyorlar. Çünkü umut zayıfladığında, gençlerin kapısını yanlış insanlar çalabiliyor. Durum gerçekten çok vahim."

"Mazota zam yapıp ÖTV'yi, KDV'yi katlarsanız gıda enflasyonu katlanarak artar"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Hava Pilot Binbaşı Bolat'a ve eski Başbakan Necmettin Erbakan'a Allah'tan rahmet diledi.

Emeklilerin bayram ikramiyesinin her geçen yıl eridiğini söyleyen Davutoğlu, bunu düzeltmek için bir aylığına emekliye ek bir maaş verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Dolaylı vergilerin gelir adaletini yok ettiğini, mevcut vergi düzeninin halkın cebine tasallut etmiş bir "zulüm düzeni" olduğunu belirten Davutoğlu, mazot fiyatlarının Türkiye'de dünyaya kıyasla daha fazla arttığını öne sürdü.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Bunun adını koyamazsınız. Sonra da enflasyon niye düşmüyor diye merak ediyorlar. Enflasyonu düşürmek için bütçe açığını kapatmanız lazım, ama bütçe açığını kapatmak için mazota zam yapıp ÖTV'yi, KDV'yi katlarsanız gıda enflasyonu katlanarak artar."

Okullarda düzenlenen ramazan etkinliklerini ve "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" başlıklı bildiriyi değerlendiren Davutoğlu, "Yine bir kıyamet koptu. Yahu neden ramazanda hassaten belirli çevreler dini konularda bu kadar duyarsız, bu kadar saldırgan, bu kadar milletten kopuk olurlar anlamış değilim. Laiklik bildirisi yayımlıyorlar, 'Niye okullarda ramazan etkinliği yapılıyor'muş. Yahu kardeşim 28 Şubat bitti, unutun, o kara günler gelmeyecek." dedi.

Davutoğlu, Noel ve Paskalya Bayramı'nın dünyanın çeşitli yerlerinde kutlandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Siz ne istiyorsunuz Allah aşkına. Niye bu millete düşmanlık yapıp bir taraftan da zaten gerilim arzulayan iktidarın istediği bir ortama sebebiyet veriyorsunuz? Yapmayın yahu. Çağ dışı bir laikçilik anlayışını bu milletin başına musallat etmeyin. Bu millet bu yüzden sizi hiçbir zaman iktidara getirmedi, getirmeyecek."

Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemelerde acele edilmesi gerektiğini anlatan Davutoğlu, "Bunu niye sürekli erteliyorsunuz? Erteledikçe fitne karışıyor, birileri provokasyon yapıyor. Ne yapacaksanız yapın." diye konuştu.

Davutoğlu, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin "Nil'den Fırat'a tüm toprakların İsrail'in hakkı olduğuna" dair açıklamalarına da tepki gösterdi.

Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeni Yol Partisi TBMM Grup Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutköy’de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada Arnavutköy'de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada
Kıvanç Tatlıtuğ, iş insanı Halit Yukay’la son konuşmasını mahkemede anlattı Kıvanç Tatlıtuğ, iş insanı Halit Yukay'la son konuşmasını mahkemede anlattı
Türkiye’den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor Türkiye'den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor
Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya’da destan yazdık Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık
Galatasaray’a karşı oynayacak mı Juventus’ta Kenan Yıldız gelişmesi Galatasaray'a karşı oynayacak mı? Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi
Abdullah Kavukcu’dan ’’maaşlar ödenmiyor’’ iddiasına yanıt Abdullah Kavukcu'dan ''maaşlar ödenmiyor'' iddiasına yanıt
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan CHP lideri Özgür Özel’e “Terörsüz Türkiye“ ziyareti TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan CHP lideri Özgür Özel'e "Terörsüz Türkiye" ziyareti
Fener maçından çıkan Şevket Çoruh sorulan soruya tek kelimelik yanıt verdi Fener maçından çıkan Şevket Çoruh sorulan soruya tek kelimelik yanıt verdi
Maç sırasında top çarpan martıdan acı haber Maç sırasında top çarpan martıdan acı haber
Milyonların kullandığı 13 bankaya soruşturma Milyonların kullandığı 13 bankaya soruşturma
Mesut Özil, ’’Ronaldo mu Messi mi’’ sorusuna verdiği cevapla alkış topladı Mesut Özil, ''Ronaldo mu Messi mi'' sorusuna verdiği cevapla alkış topladı
Bukele’den Meksika’ya zehir zemberek sözler: Suçu yenemeyen devlet, suç ortağıdır Bukele'den Meksika'ya zehir zemberek sözler: Suçu yenemeyen devlet, suç ortağıdır
Epstein bağlantısı ortaya çıkan eski Norveç Başbakanı Jagland, intihara kalkıştı Epstein bağlantısı ortaya çıkan eski Norveç Başbakanı Jagland, intihara kalkıştı

13:46
Görenler tanıyamıyor Kerim Rahmi Koç’un 2021’de verdiği röportaja bakın
Görenler tanıyamıyor! Kerim Rahmi Koç'un 2021'de verdiği röportaja bakın
13:17
Korkulan oluyor Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
12:59
15 yaşındaki Amine, silahla vurulmuş halde bulundu
15 yaşındaki Amine, silahla vurulmuş halde bulundu
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan MEB’e destek verdi, 168 isme tepki üstüne tepki gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan MEB'e destek verdi, 168 isme tepki üstüne tepki gösterdi
12:37
’’Kabe’de hacılar hu der Allah’’ akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı
''Kabe'de hacılar hu der Allah'' akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı
12:01
Adalet Bakanı Gürlek: Şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok
Adalet Bakanı Gürlek: Şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok
12:00
Kültür merkezi rant kapısı oldu Parayı eksik veren Müjdat Gezen’i içeri almadılar
Kültür merkezi rant kapısı oldu! Parayı eksik veren Müjdat Gezen'i içeri almadılar
11:56
Galatasaray’ı yenen takıma FIFA’dan şok ceza
Galatasaray'ı yenen takıma FIFA'dan şok ceza
11:49
Fenerbahçe’nin, Galatasaray’dan transfer ettiği Çağrı Hakan Balta ilk idmanına çıktı
Fenerbahçe'nin, Galatasaray'dan transfer ettiği Çağrı Hakan Balta ilk idmanına çıktı
11:31
Mehmet Ali Erbil-Gülseren Ceylan çiftinden beklenmedik karar 7 ayda bitti
Mehmet Ali Erbil-Gülseren Ceylan çiftinden beklenmedik karar! 7 ayda bitti
11:28
Skandalda yeni perde: Yasak aşka ’yeşil’ kıyak
Skandalda yeni perde: Yasak aşka 'yeşil' kıyak
11:09
Balıkesir’de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı
Balıkesir'de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı
10:57
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
10:28
Tacizden tutuklanmıştı CHP’li başkanın kızından soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade
Tacizden tutuklanmıştı! CHP'li başkanın kızından soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 13:50:46. #7.11#
SON DAKİKA: Yeni Yol Partisi TBMM Grup Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.