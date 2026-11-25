Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaptığı açıklamada partisinin Cumhur İttifakı'na geri dönme ihtimalinin bulunmadığını açıkladı. Erbakan, seçimlere kendi imkanlarıyla hazırlandıklarını söyledi.

"MUTABAKAT METNİNE UYULMADI"

Erbakan, "Anadolu Buluşmaları" kapsamında Safranbolu'da partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erbakan, Cumhur İttifakı'na bir mutabakat metniyle katıldıklarını hatırlattı. Erbakan, metinde paylaşımda ve yönetimde adaletin sağlanması, israfın önlenmesi, denk bütçe yapılması ve imtiyazlı holdinglere kaynak aktarılmaması gibi maddelerin yer aldığını, ancak bu maddelere uyulmadığını savundu.

Bütçe açığı ve faiz giderlerini eleştiren Erbakan, "Daha 2026 bütçesi 3 trilyona yakın açık ve yine 3 trilyona yakın faizle gerçekleşmiş. 2027 bütçesi ise 4 trilyona yakın açık ve 4 trilyona yakın faizle gerçekleşmiş" dedi.

"DENENMİŞ BİR KEZ DAHA DENENMEZ"

Erbakan, ittifaktan ayrılma gerekçelerini şöyle anlattı:

"'Bu şartlar altında biz Cumhur İttifakı'nda yer alamayız. Denk bütçe olmadan, faiz ödemeleri trilyonlarla devam ederken bizim Yeniden Refah Partisi olarak, Milli Görüş olarak bu iktidara destek olmamız mümkün değildir' dedik ve Cumhur İttifakı'ndan ayrıldık. Bundan sonra da tekrar Cumhur İttifakı'yla birlikte olmamız söz konusu değildir. Çünkü denenmiş bir kez daha denenmez."

Seçimlere kendi güçleriyle hazırlandıklarını belirten Erbakan, "Her pazar günü sanki seçim olacakmış gibi kendi gücümüzle, kendi imkanımızla bu seçimlere girmek üzere hazırlanıyoruz. Nereye gidersek gidelim milletimiz tekrardan Cumhur İttifakı'nın içinde yer almamamızı bizlere söylüyor" diye konuştu.

"BU YÜZYILIN KAYBIDIR"

Erbakan, fon soruşturmasına ilişkin de değerlendirmede bulundu. Fonların doğrudan 20 milyar dolar, borsadaki değer kaybıyla birlikte ise 180 milyar dolara yakın bir kayba yol açtığını öne süren Erbakan, "Bu yüzyılın kaybıdır" ifadesini kullandı.

Sorumluların cezalandırılması ve haksız kazançların mağdurlara iade edilmesi gerektiğini vurgulayan Erbakan, şunları söyledi:

"Fon krizinden bir gün önce fondan çıkanların, hemen krizden bir süre önce fondan çıkanlar ve paralarını katlayarak fondan çıkanların kayıtları, listeleri devletin elinde mevcuttur. Bu kayıtlardan, bu listelerden bir kişi bile istisna tutulmaksızın, ucu nereye dayanırsa dayansın sorumluların yargı önüne çıkarılması ve mutlaka almış oldukları haksız kazancın da kendilerinden geri alınarak kayıpta olan fon mağdurlarına aktarılması lazımdır. Ucu siyasete de dayansa, AK Parti'ye de dayansa, hükümete de dayansa bu noktada hiçbir istisna gözetilmeksizin bu mücadelenin etkili bir şekilde yapılması lazımdır."

FON SORUŞTURMASINDA SON DURUM

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 Eylül 2026'da 7 portföy yönetim şirketine bağlı 131 yatırım fonunun tasfiyesine karar vermişti. Bu fonlarda yaklaşık 455 bin yatırımcı bulunuyordu. Fonların ulaştığı en yüksek toplam varlık büyüklüğü yaklaşık 20 milyar dolar olarak hesaplanırken, yatırımcıların kesinleşmiş toplam zararı henüz netleşmedi. Soruşturma kapsamında BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ile eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi tutuklandı.