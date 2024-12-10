Yeniden Refah Partili Bekin, İnsan Hakları Günü'nde zulümlerin devam ettiğini söyledi

Politika

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde zulümlerin hala devam etmesinin büyük bir tezat olduğunu belirtti.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugünün bütün dünyada sanki hak ihlalleri yokmuş ve insan hakları tam olarak uygulanıyor gibi kutlandığını söyledi.

Bu durumun bir tezat ortaya koyduğunu belirten Bekin, zulüm yapanlar ve milyonlarca insanın kanına giren diktatörlerin ellerini kollarını sallayarak hayatlarına devam ettiğini ifade etti.

Hindistan ve Keşmir'de sadece Müslümanlara yönelik insan hakları ihlallerinin çok fazla olduğunu belirten Bekin, Keşmir'de şu ana kadar toplam 96 bin 382 kişinin öldürüldüğünü kaydetti. Bekin, "22 bin 980 kadın eşlerini kaybettikleri için orada tek başına yaşamak zorunda bırakılmış. Pek çok çocuk anne ve babasız olarak yaşam savaşı vermektedir." dedi.

Bu durumun hiçbir dünya ülkesinin gündemine gelmediğini belirten Bekin, şiddetin boyutunun da gün geçtikçe arttığını çünkü uluslararası hukukun uygulanmadığını söyledi.

İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik yaptığı katliam ve insanlık suçlarına ilişkin Filistin Diplomasi Merkezinin verilerini aktaran Bekin, şunları kaydetti:

"İşgal ordusu siyonist İsrail tarafından işlenen katliamların sayısı 9 bin 905. 7 bin 160 Filistinli aile toplu katliama uğramış. 1410 aile komple soykırıma uğramış, 3 bin 463 ailede bir aile ferdi hayatta kalmış, 55 bin 758 şehit var. 11 bin kayıp kişi var. 44 bin 758 hastanelere ulaşan şehitler. 17 bin 712 çocuk şehitler. 234 savaş sürecinde doğan ve şehit olan bebekler. 849 savaş sırasında şehit olan 1 yaşından küçük çocuklar. 44 kıtlık sonucu şehit olanlar. 12 bin 136 kadın şehit, 1059 şehit sağlık personeli. 88 sivil savunma şehitleri, 192 gazeteci şehitler mevcut."

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Uluslararası Ceza Mahkemesinin tutuklama kararına rağmen hala tutuklanmamasını eleştiren Bekin, "Hiçbir adım ortaya konulmamakta ve katliamlarına hala devam etmektedir." dedi.