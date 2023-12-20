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Yeniden Refah Partisi, 2024 yerel seçimlerinde tüm il ve ilçelerde kendi adaylarıyla seçime girecek - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi, 2024 yerel seçimlerinde tüm il ve ilçelerde kendi adaylarıyla seçime girecek

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimde, Ankara, İstanbul, İzmir büyükşehir seçimleri dışında, tüm il ve ilçelerde kendi adaylarıyla seçime gireceklerini söyledi. Erbakan, parti genel merkezindeki aday tanıtım toplantısında, 14 Mayıs seçimlerinde 1,5 milyon oy ile 5 milletvekili çıkartarak, 21 yıl sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdiklerini anımsattı. Yerel seçimde de bu yükselişlerini devam ettireceklerini söyleyen Erbakan, '14 Mayıs seçimlerinde yaptığımız sürprizin çok daha büyüğünü mart seçimlerinde göstereceğiz.' dedi.

Yeniden Refah Partisi, 2024 yerel seçimlerinde tüm il ve ilçelerde kendi adaylarıyla seçime girecek
20.12.2023 - 13:57,
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimde, Ankara, İstanbul, İzmir büyükşehir seçimleri dışında, tüm il ve ilçelerde kendi adaylarıyla seçime gireceklerini söyledi.

Erbakan, parti genel merkezindeki aday tanıtım toplantısında, 14 Mayıs seçimlerinde 1,5 milyon oy ile 5 milletvekili çıkartarak, 21 yıl sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdiklerini anımsattı.

Yerel seçimde de bu yükselişlerini devam ettireceklerini söyleyen Erbakan, "14 Mayıs seçimlerinde yaptığımız sürprizin çok daha büyüğünü mart seçimlerinde göstereceğiz." dedi.

Fatih Erbakan, yerel seçim için şu ana kadar 150 belediye başkan adayını ilan ettiklerini hatırlattı.

Yerel seçimde partilerinin çok ciddi alternatif olarak ortaya çıktığını kaydeden Erbakan, "Millete hizmeti ibadet olarak yapan anlayış tek çaredir. Rantçı, örgütçü, heykelci belediyecilik sona ermiştir. Ahlaklı belediyecilik, torpilin, adam kayırmanın olmadığı belediyeciliktir. Ahlaklı belediyecilik, Milli Görüş ruhuyla Yeniden Refah Partisi ile yeniden hayat bulacak. Belediyelerde 30 yıl sonra yeniden destanlar yazacağız inşallah." ifadesini kullandı.

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erbakan, asgari ücret görüşmelerini değerlendirerek, asgari ücrete bu yıl bir defaya mahsus zam yapılacağı yönünde açıklamalar yapıldığını dile getirdi.

Erbakan, "Bunun yapılması halinde asgari ücretli milyonlar, önümüzdeki sene nisan, mayıs, hazirandan itibaren yeniden aç kalmaya mahkum olacaklardır. Hem işverene devlet tarafından gerekli desteğin sağlanması hem de asgari ücretin 23 bin lira seviyesine çıkarılması gerektiğini ifade ediyoruz." diye konuştu.

"İttifak noktasında talep oldu"

Yerel seçimde ittifak yapıp yapmayacaklarına ilişkin soru üzerine de Erbakan, daha önce İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir belediye başkanlıkları için ittifak yapabileceklerini söylediklerini aktardı.

Fatih Erbakan, "Bu noktada bir talep oldu. Bununla ilgili değerlendirmemizi, istişaremizi yapıyoruz. Çok kısa bir süre içerisinde inşallah bilgilendirme yapacağız. Ancak Ankara, İstanbul, İzmir büyükşehir seçimleri dışında, tüm il ve ilçelerde, belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi adaylıklarında, Yeniden Refah Partimiz kendi adaylarıyla, kendi logosuyla inşallah seçimlere girecekler." açıklamasında bulundu.

Erbakan'ın konuşmasının ardından, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Doğan Aydal ile bazı il ve ilçe belediye başkan adaylarının tanıtımı yapıldı.

Kaynak: AA
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