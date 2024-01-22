Yeniden Refah Partisi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Sedat Yalçın\'ı aday gösterdi

YENİDEN Refah Partisi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Yeminli Mali Müşavir Sedat Yalçın'ı aday gösterdi.

Yeniden Refah Partisi, 31 Mart tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar 313 belediye başkan adayını açıklayan partide son olarak Bursa büyükşehir belediye başkan adayı açıklandı. AK Parti'de 5 yıl il başkanlığı da yapan Yeminli Mali Müşavir Sedat Yalçın, parti genel merkezinde yapılan görüşme sonrası Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan tarafından adaylığı resmi olarak duyuruldu. Genel Başkan Fatih Erbakan konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AK Parti'nin geçmiş dönem Bursa il başkanlarından, Yeminli Mali Müşavir Sedat Yalçın Yeniden Refah Partimize katılarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayımız oldu. Bursa'ya ve partimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Sedat Yalçın ile birlikte açıklanan diğer bir aday da Bingöl Belediye Başkan Adayı Mehmet Ziya Buyankara oldu.

SEDAT YALÇIN KİMDİR?

1961 doğan ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğini icra eden Sedat Yalçın, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1982 mezunu. Maliye Bakanlığında 10 yıl süre ile Vergi Başmüfettişliği yaptı. Türkiye'nin birçok bölgesinde vergi incelemeleri ve kamu kurumları teftişi görevleri ile bulundu.

Ankara Defterdar Yardımcılığı görevini yürüttü. Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Baş denetçi sıfatları ile 20 yıla yakın süre yabancı sermayeli büyük ölçekli şirketlerde ve farklı sektörlerde vergi danışmanlığı ve bağımsız denetim çalışmaları yürüttü. Ekonomi, Kamu Maliyesi, Kent Ekonomileri ve Sürdürülebilir Kentler ile ilgili kitap ve makaleleri yerel ve ulusal basında ve hakemli dergilerde yayınlandı.

20 yılı aşkın siyasi deneyiminde, AK Parti'de il başkanlığı yaptığı 5 yıl boyunca geçirdiği yerel ve genel seçimlerde, Bursa'nın başarısını rekor seviyelere yükseltti. Türkiye'de ilk sayılabilecek, uluslararası uzmanların katılımı ile 'Bursa 2023 Kent Vizyonu'nu hazırladı ve ekibi ile birlikte Bursa halkına sunumunu gerçekleştirdi. İklim Değişikliği ve Avrupa Yeşil Mutabakatının Türkiye ekonomisi ve kentleri üzerinde oluşturacağı etkileri araştırmak ve yol gösterici çalışmalar yürütmek üzere Sürdürülebilir Kent Araştırmaları Derneği (SÜKAD) kurucu başkanlığını üstlendi.

Bursaspor Divan Kurulu Üyesi. Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası, Kızılay Bursa Şubesi, Maliye Gelirler Kontrolörleri Vakfı, Kamu Politikaları Enstitüsü, Balkan-Kafkas ve Anadolu'nun çeşitli şehirlerine ait yöre derneklerinde Onur üyelikleri bulunmaktadır.

İngilizce bilen Sedat Yalçın, evli ve 2 çocuk babasıdır.