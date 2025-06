YRP Genel Başkan Yardımcısı Altınöz: İran\'a atılan füzeler Türkiye\'ye atılıyor

İsrail- İran hattındaki sıcak gelişmeleri değerlendiren Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, Haberler.com canlı yayınında sunucu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Altınöz, Türkiye'nin artık İslam aleminin liderliğini üstlenmesi gerektiğini savunarak, net bir duruş sergilemenin zamanının geldiğini ifade etti.

"İRAN'A YAPILAN YARIN BİZE DE YAPILACAK, CİHAT İLAN ETMEMİZ LAZIM"

Altınöz, İran'a yönelik İsrail saldırılarına karşı sessiz kalınmaması gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Biz İslam aleminin lideriyiz. Türkiye olarak bu ülkelerin başında biz varız ama şu anda iktidar partisi yöneticilerine sesleniyorum. Onlar, tarihin onlara vermiş olduğu gücü lütfen kullansınlar. Bu gücü kullanırken biz onların yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Eğer D-8'leri toplayıp da şu an itibariyle bir kurşun dahi atılırsa bu 8 ülkeye atılmış demektir' diye bir açıklama yapsa, mesela İslam alemini toplasa 60 Müslüman ülkeyi de toplasa sadece D-8 değil mesela 8 ülkeyi toplasa diğer Müslüman ülkeleri de toplasa. Cihat ilan etmemiz lazım. Türkiye, İran-İsrail savaşına girsin demiyorum ama Türkiye rolünü ortaya koysun. İran'a yapılan yarın bize de yapılacak. İran'a atılan füzeler Türkiye'ye atılıyor. İsrail bugün İran'a yapıyorsa yarın bize de yapacak. Bakın biz bunu istemiyoruz ama zaten bunun böyle olacağı da ortada. İsrail İran'dan sonra ne yapacak? Duracak mı? Hayır. Biz bugün İran'ın yanında durmalıyız."

"SAVAŞA GİRMEMİZ AN MESELESİ"

Türkiye'nin her an savaşa girme olasılığını vurgulayan Altınöz, "Kürecik ve İncirlik üsleri kapatılmalı. İncirlik Amerikan üssü Amerika'nın, Amerika dışındaki en büyük üslerinden bir tanesi. Bunun da kapanması lazım. Mesela Sayın Erdoğan'ın, ABD'ye 'Sen niye benim komşuma bu kadar pervasız bir şekilde saldıran İsrail'i destekliyorsun?' demesi lazım. Bunları yapmamız lazım. Bakın bunları yaptık yaptık. Yapmazsak, sessiz durursak hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Bizim de savaşa girmemiz an meselesi. Türkiye'nin bu önü alması lazım ve Türkiye'ye İsrail'in saldırısının önüne geçmek için tüm Müslüman ülkeleri çağırıp bir cihat vazifemizi yerine getirmemiz lazım. Ama bugün. Bugün itibariyle biz bunu yapmazsak yarın geç olabilir. Allah korusun." dedi.