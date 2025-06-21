YRP Genel Başkan Yardımcısı Altınöz: İran'a atılan füzeler Türkiye'ye atılıyor - Son Dakika
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Politika

YRP Genel Başkan Yardımcısı Altınöz: İran'a atılan füzeler Türkiye'ye atılıyor

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YRP Genel Başkan Yardımcısı Altınöz: İran\'a atılan füzeler Türkiye\'ye atılıyor
21.06.2025 16:09
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YRP Genel Başkan Yardımcısı Altınöz: İran\'a atılan füzeler Türkiye\'ye atılıyor
Haber Videosu

Haberler.com programına konuk olan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, İran'a yönelik saldırıların Türkiye için de tehdit oluşturduğunu vurguladı. Altınöz, "Bizim de savaşa girmemiz an meselesi, İran'a atılan füzeler Türkiye'ye atılıyor. Türkiye İsrail saldırısının önüne geçmek için tüm Müslüman ülkeleri çağırıp bir cihat çağrısında bulunmalı" dedi.

İsrail- İran hattındaki sıcak gelişmeleri değerlendiren Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, Haberler.com canlı yayınında sunucu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Altınöz, Türkiye'nin artık İslam aleminin liderliğini üstlenmesi gerektiğini savunarak, net bir duruş sergilemenin zamanının geldiğini ifade etti.

"İRAN'A YAPILAN YARIN BİZE DE YAPILACAK, CİHAT İLAN ETMEMİZ LAZIM"

Altınöz, İran'a yönelik İsrail saldırılarına karşı sessiz kalınmaması gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Biz İslam aleminin lideriyiz. Türkiye olarak bu ülkelerin başında biz varız ama şu anda iktidar partisi yöneticilerine sesleniyorum. Onlar, tarihin onlara vermiş olduğu gücü lütfen kullansınlar. Bu gücü kullanırken biz onların yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Eğer D-8'leri toplayıp da şu an itibariyle bir kurşun dahi atılırsa bu 8 ülkeye atılmış demektir' diye bir açıklama yapsa, mesela İslam alemini toplasa 60 Müslüman ülkeyi de toplasa sadece D-8 değil mesela 8 ülkeyi toplasa diğer Müslüman ülkeleri de toplasa. Cihat ilan etmemiz lazım. Türkiye, İran-İsrail savaşına girsin demiyorum ama Türkiye rolünü ortaya koysun. İran'a yapılan yarın bize de yapılacak. İran'a atılan füzeler Türkiye'ye atılıyor. İsrail bugün İran'a yapıyorsa yarın bize de yapacak. Bakın biz bunu istemiyoruz ama zaten bunun böyle olacağı da ortada. İsrail İran'dan sonra ne yapacak? Duracak mı? Hayır. Biz bugün İran'ın yanında durmalıyız."

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz: Savaşa girmemiz an meselesi

"SAVAŞA GİRMEMİZ AN MESELESİ"

Türkiye'nin her an savaşa girme olasılığını vurgulayan Altınöz, "Kürecik ve İncirlik üsleri kapatılmalı. İncirlik Amerikan üssü Amerika'nın, Amerika dışındaki en büyük üslerinden bir tanesi. Bunun da kapanması lazım. Mesela Sayın Erdoğan'ın, ABD'ye 'Sen niye benim komşuma bu kadar pervasız bir şekilde saldıran İsrail'i destekliyorsun?' demesi lazım. Bunları yapmamız lazım. Bakın bunları yaptık yaptık. Yapmazsak, sessiz durursak hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Bizim de savaşa girmemiz an meselesi. Türkiye'nin bu önü alması lazım ve Türkiye'ye İsrail'in saldırısının önüne geçmek için tüm Müslüman ülkeleri çağırıp bir cihat vazifemizi yerine getirmemiz lazım. Ama bugün. Bugün itibariyle biz bunu yapmazsak yarın geç olabilir. Allah korusun." dedi.

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Son Dakika Politika YRP Genel Başkan Yardımcısı Altınöz: İran'a atılan füzeler Türkiye'ye atılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Talat Yelbuz:
    BUNLARA HADI ASKERE DEMEK LAZIM 10 8 Yanıtla
  • Alparslan Ertugrul:
    Erdoğan İsrailin aslında destekliyor bilinçli bir şekilde izlerseniz anlarsınız 8 4 Yanıtla
  • İSMAİL KILINÇ:
    Haklı olduğu konu şu bugün İran I vuran israil(piyon) YARIN İsrail yunanistan Ermenistan cephe oluşturup Türkiye’ye saldırması uzak değil neden ?abd bu coğrafyada yerleşmesi buna işarettir,akıllı uyanıl olmakta fayda var. 3 0 Yanıtla
  • baba yorgun yorgun:
    Bos adam konusuyor niye İrana katil demiyorsunuz iranda kendi halkını öldürdü iran 25 tane genç kızı öldürdü iran İslam cumhuriyet ordusu iran milli ordusu oladar mahsum insani öldürdü onuda desene 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: YRP Genel Başkan Yardımcısı Altınöz: İran'a atılan füzeler Türkiye'ye atılıyor - Son Dakika
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