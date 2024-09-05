Yeniden Refah Partisi: Türkiye Erken Seçime Hazırlanmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yeniden Refah Partisi: Türkiye Erken Seçime Hazırlanmalı

Yeniden Refah Partisi: Türkiye Erken Seçime Hazırlanmalı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Türkiye'nin erken seçime doğru ilerlediğini belirtirken, teşkilatları bu seçime hazırlıklı olmaya çağırdı. Kılıç, mağdur kesimlerin problemlerine dikkat çekerek, kademeli emeklilik ve süresiz nafaka konularında hükümete eleştirilerde bulundu. Ayrıca, erken seçim tarihinin 2025 yılının sonbaharı veya 2026 yılının ilkbaharı olabileceğini öngördüğünü söyledi.

05.09.2024 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, " Türkiye'nin erken seçime doğru ilerlediğini görüyoruz. Teşkilatlarımızı bu erken seçime hazırlıklı olmak için çağırıyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu'nun Genel Başkan Fatih Erbakan başkanlığında toplandığını belirterek "Öncelikle mağdur kesimlerin sesi olma kararlılığımızı sizlerle bir kere daha paylaşmak istiyorum. Kademeli emeklilik mağdurlarının sorunu bir an önce çözülmelidir. Yeniden Refah Partisi milletvekilleri tarafından kademeli emeklilikte mağduriyetin giderilmesine ilişkin kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) verilmiş bulunmaktadır. Ancak maalesef, iktidar kademeli emeklilikte mağduriyetin giderilmesi yönünde henüz herhangi bir adım atmış değildir. Bir güne 17 yıllık emeklilik farkı adaletli değildir, haklı değildir. Bu düzenleme tam anlamıyla bir akıl tutulmasıdır. Bu akıl tutulmasının düzeltilmesi hükümetin öncelikli görevidir. Yeniden Refah Partisi milletvekilleri tarafından kanun teklifi verilmiş olan ama iktidar tarafından maalesef sahiplenilmeyen süresiz nafaka mağdurları da önemli bir meselesidir. Bir yıl evliliğe, bir ömür boyu nafaka ödemek adaletli bir durum değildir. Bir yıl evliliğe erkek tarafının bir ömür boyu nafaka ödemesi, hayatı yaşanmaz hale getirdiği gibi evlilik taraflarından birini ömür boyu mağduriyete mahkum etmektedir. Asgari ücretli de olsa ömür boyu nafakayı ödemek zorunda ve bugünün koşullarında yeni bir hayat kurması mümkün değil. Bu borçtan kurtulması mümkün değil. Bir yıl evliliğe, bir ömür boyu nafaka yükünü kaldırabilmesi mümkün değildir. Bu hukuksuzluğun TBMM'de düzeltilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

'SELAMLA GELDİ, SELAMSIZ GİTTİ'

Yeniden Refah Partisi'nden seçilen Şanlıurfa Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın, partiden istifasını değerlendiren Kılıç, "Para alamamak, projeyi onaylatamamak, Ankara'nın hibelerinden yararlanamamak, seçilmiş belediye başkanının yer değiştirmesi için haklı bir gerekçe olamaz. Partiden ayrılmasının haklı gerekçeleri olsaydı, ayrıldığı gibi başka bir partiye geçebilirdi. Aldığı oyun 200 bini Yeniden Refah Partisi'nin oylarıdır. Belki de bir 50 bini kendisinin getirdiği oylardır. Genel Başkanımızla vedalaşmadan, helalleşmeden gitti. Gelirken selamla geldi, giderken selamsız gitti. Hiç kimsenin yeri doldurulamaz değil" dedi.

'ERKEN SEÇİM KAPIYA DAYANACAK'

Kılıç, "Görünen köy kılavuz istemez. Türkiye'nin erken seçime doğru ilerlediğini görüyoruz. 2025 yılının sonbaharı olabilir, 2026 yılının ilkbaharı olabilir. Bu erken seçim kapıya dayanacaktır. Teşkilatlarımızı bu erken seçime hazırlıklı olmak için çağırıyoruz. 2025 yılında 23 Kasım Pazar günü erken seçim için makul bir tarih olacaktır. 24 Kasım pazar Öğretmenler Günü. Seçimde okullar kullanıldığı için ve öğretmenler de resmi görevli olduğu için bu şekilde bir seçim planlaması Türkiye'nin gündemine gelebilir. Elbette ki muhalefet erken seçimi seslendirmeye devam edecek. İktidar da erken seçimden ülkeyi uzaklaştırmak için devam edecek. Burada kazananın vatandaşımız olmasını, sosyoekonomik göstergelerin bir an önce düzelmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Suat Kılıç, Politika, Türkiye, Güncel, Refah, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi: Türkiye Erken Seçime Hazırlanmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


02:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan OVP’ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP'ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam
21:59 İstanbul’u ayağa kaldıran gizemli cisim Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı
21:44 THY uçağı türbülansa girmişti Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti
21:17 Ürdün, İsrail’i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız
20:08 Kara kutu ’Mıstık’ konuştu: Polatlar sadece müşterimdi Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi
10:13 Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti
10:13 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5’e yükseltildi 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi
10:07 Konvoyu görmeniz lazım Sisi’nin Türkiye’ye gelişi gibi gidişi de olay oldu Konvoyu görmeniz lazım! Sisi'nin Türkiye'ye gelişi gibi gidişi de olay oldu
10:00 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü
09:59 Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu
09:49 CMG raporları sızdırıldı Telefonların dinlendiği ortaya çıktı CMG raporları sızdırıldı! Telefonların dinlendiği ortaya çıktı!
09:46 Akaryakıtta büyük indirim Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak Akaryakıtta büyük indirim! Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak
09:39 Dolar ve Euro güne yükselişle başladı Dolar ve Euro güne yükselişle başladı
09:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2024 05:57:31. #1.13#
SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi: Türkiye Erken Seçime Hazırlanmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement