Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Çankırı'da konuştu - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Çankırı'da konuştu

01.07.2022 19:01

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Allah, Milli Görüş'ün gelecek sene yapılacak seçimlerdeki büyük zaferinin, büyük şahlanışının işaret fişeğini Dodurga'dan pazar günü atmayı bizlere nasip eylesin.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Allah, Milli Görüş'ün gelecek sene yapılacak seçimlerdeki büyük zaferinin, büyük şahlanışının işaret fişeğini Dodurga'dan pazar günü atmayı bizlere nasip eylesin." dedi.

Erbakan, yeniden belde statüsü kazanan ve 3 Temmuz'da seçim yapılacak Orta ilçesine bağlı Dodurga meydanında düzenlenen mitingde, Anadolu'da gezdikleri yerlerde hep söylediği bir şey bulunduğunu dile getirdi.

Bir kimsenin işe alınacağı zaman kendisinden öz geçmiş, herhangi bir inşaat taahhüt işi verilecek kişiden referans istenildiğini belirten Erbakan, "Geçmişine, referanslarına, CV'sine bakıyorsunuz. Peki bir ülkeyi yönetecek kadroya bu referansları, bu iş bitirme belgelerini sormayacak mısınız? Bu noktada Yeniden Refah Partisi'nin sahip olduğu Milli Görüş mirası dolayısıyla diğerlerinin hepsinden ayrıştığını açık şekilde göreceksiniz. Allah'a şükürler olsun ki 50 senelik Milli Görüş'ün tarihi efsane hizmetlerle, altın harflerle yazılmış referanslarla ve kapı gibi iş bitirme belgeleriyle doludur." diye konuştu.

Dodurga'nın 3 Temmuz Pazar gününden itibaren Milli Görüş belediyeciliğinin ne olduğunu göreceğini söyleyen Erbakan, bütün altyapı ve belediyecilik hizmetlerini en mükemmel şekilde yapacaklarını ifade etti.

Milli Görüş'ün "tekeden süt çıkarmak" demek olduğunu aktaran Erbakan şöyle konuştu:

"Merkezi hükümet başka da olsa bu hizmetlerimizi Milli Görüş belediyeciliği anlayışıyla, ruhuyla gerçekleştirmemiz mümkün. Bununla beraber et ve süt üretim tesislerinin kurulması, buradaki projelerimizden bir tanesi. İçme suyu tesisinin kurulması, bununla birlikte imar planındaki eksiklikleri ve yanlışları düzelteceğiz. Halihazırdaki imar parsellerindeki değişiklikleri, birleştirmeleri ve ifraz işlemlerini tamamlayacağız ve böylelikle Dodurga halkına konut yapma imkanı sağlayacağız. Konut yapma problemini ortadan kaldıracağız.

Tarihi mirasa, manevi mirasa sahip çıkacağız. Çalmadan, çırpmadan, israf etmeden, yandaşları zengin etmeden bütün hizmetleri en seri şekilde Dodurgalılarla buluşturacağız.

Allah, Milli Görüş'ün gelecek sene yapılacak seçimlerdeki büyük zaferinin, büyük şahlanışının işaret fişeğini Dodurga'dan pazar günü atmayı bizlere nasip eylesin."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Çankırı'da konuştu - Son Dakika

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