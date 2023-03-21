Cumhur İttifakı'na katılmayı reddeden Erbakan, Erdoğan'a kırgın: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyarete gelmesini istemiş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan dün basın toplantısında Cumhur İttifakı'ndan gelen daveti kabul etmediklerini ve seçime tek başına gireceklerini açıkladı. Erbakan açıklamalarının ardından Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) gelerek 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde cumhurbaşkanı adayı olabilmek için başvuruda bulundu.

"İNŞALLAH ÜLKEMİZ İÇİN HAYIRLI OLUR"

Herhangi bir ittifaka dahil olmadan seçimlere girme kararı aldıklarını yineleyen Erbakan, "Yine 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde de Yeniden Refah Partimizin cumhurbaşkanı adayı olarak bendeniz Yüksek Seçim Kurulumuza başvurumu yaptım. Eğer ikinci tura kalırsa konuşulacak konular. Yine yetkili kurullarımızla, teşkilatlarımızla istişare ederek adım atarız." dedi.

"ZAMANI GELDİĞİNDE AÇIKLARIZ"

Cumhur İttifakı'na katılmama sebeplerine yönelik gelen soruya ise Erbakan, "Zamanı geldiğinde teferruatlı şekilde açıklarız. Şimdilik bu kadarla yetinelim. Sonuç olarak biz bu yönde karar aldık. Böyle olmasını parti kurullarımız uygun gördüler. Biz de öyle uygun gördük. İnşallah hayırlı olur" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ZİYARETE GELMESİNİ İSTEMİŞ

Gelişmeler merakla takip edilirken Gazeteci İsmail Saymaz, Erbakan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini ziyaret etmesini istediğini ancak bunun gerçekleşmemesi üzerine bir kırgınlık yaşadığını öne sürdü. Haberde, " Mustafa Destici'yi parti binasında ziyaret eden Erdoğan, Erbakan'a Binali Yıldırım'ı gönderdi. Bu, YRP'lileri öfkelendirdi. Kimi YRP'liler 'Erdoğan'ın Hüda Par lideri Zekeriya Yapıcıoğlu ile fotoğrafı var, bizim liderimizle yok' diyor." ifadeleri yer aldı.