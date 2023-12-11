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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Asgari Ücret 23 Bin Lira Olmalı - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Asgari Ücret 23 Bin Lira Olmalı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, asgari ücretin en az 23 bin lira olması gerektiğini belirterek, en düşük emekli aylığının da asgari ücret düzeyine yükseltilmesi gerektiğini söyledi. Erbakan ayrıca, Merkezi Yönetim bütçesini ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bütçesini eleştirerek, denk bütçe yapılması çağrısında bulundu.

11.12.2023 - 17:11,
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: "Asgari ücretin 23 bin lira seviyesine getirilmesi lazım"

"Ailede iki asgari ücret alındığı zaman o aile yoksulluk sınırının altında kalmadan hayatını devam ettirebilsin"

"En düşük emekli aylığı ise en az asgari ücret düzeyine yükseltilmelidir"

ANKARA - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Asgari ücretin 23 bin lira seviyesine getirilmesi lazım ki en azından bir ailede iki asgari ücret alındığı zaman o aile yoksulluk sınırının altında kalmadan hayatını devam ettirebilsin. En düşük emekli aylığı ise en az asgari ücret düzeyine yükseltilmelidir" dedi.

YRP Genel Başkanı Erbakan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Erbakan, asgari ücret ile ilgili olarak, "2023 yılında iki kez zam yapıldığı halde asgari ücret bugün gıda ihtiyacını dahi karşılayamayacak noktaya gelmiştir. Siz yüzde 36'lık bir tahminle ve bir sefere mahsus zam yapmanız halinde 2024 yılında milyonlarca asgari ücretliyi açlığa mahkum etmiş olursunuz. Yeniden Refah Partisi olarak pek çok sendikaların da ifade ettiği gibi iki asgari ücretin en azından yoksulluk sınırında olması gerektiğini ifade ediyoruz. Bugünkü yoksulluk sınırını hesap edersek, asgari ücretin 23 bin lira seviyesine getirilmesi lazım ki en azından bir ailede iki asgari ücret alındığı zaman o aile yoksulluk sınırının altında kalmadan hayatını devam ettirebilsin. En düşük emekli aylığı ise en az asgari ücret düzeyine yükseltilmelidir" değerlendirmesini yaptı.

2024 yılı Merkezi Yönetim bütçesinin görüşüldüğünü hatırlatan Erbakan, "Her gelen yıl geçen yılı aratıyor. Daha geç olmadan bu gidişe son verelim, denk bütçe yapma dönemini başlatalım. Aksi takdirde ülke ekonomisinin düze çıkması mümkün değil. Bu bütçe; dar gelirliye cefa, faiz lobisine sefa bütçesi. Bütçeden faize ayrılacak tutarla bir milyon konut yaparak vatandaşa ücretsiz dağıtmak mümkündür. Devletin borçlanması devam etmesi halinde faiz canavarından kurtulmak mümkün değil, dış güçlere adeta sürekli haraç ödenecek. 2024 yılında yapılacak bütün özelleştirmelerden elde edilecek gelir, sadece bir haftalık faize gidiyor. Milletten toplanan vergiler yine millet için kullanılması gerekiyor. Denk bütçe şeklinde hazırlanmamış, 'önce millet' anlayışıyla düzenlenmemiş, 2,65 trilyon lira yeni borçlanma ve 1,25 trilyon lira da faiz ödemesi öneren 2024 yılı bütçesini kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Erbakan, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bütçesinde de durumun farklı olmadığını savunarak, "İBB'nin toplam borcu 2,8 milyar avro. Yaklaşık 100 milyar lira. Sayın İmamoğlu döneminde 1,8 milyar avrodan devralınmış, 4,5 senede bir milyar avro ilave borç yapılmış. 2023 yılında İBB 10,3 milyar lirası döviz cinsinden olmak üzere toplam 13 milyar lira borçlanma yapmış. Faiz giderleri, 2023 yılının ilk 6 ayında 2022 yılının ilk 6 ayına göre yüzde 113 artmış. İBB, 11 Mayıs 2023'te, 64 milyon dolar 6 yıl vadeli yeniden borç almış, Ekim 2023'te Belediye Meclisi oy birliğiyle metro yapımı için 688 milyon avro borçlanma yetkisini Sayın İmamoğlu'na vermiş. Burada borç ve faiz ekonomisi aynı şekilde devam ediyor. Hükümetin bütçesini eleştirirken, İstanbul'da CHP zihniyetiyle yönettiğiniz belediyenizdeki uygulamanızın da bundan farkı yok. Bu faizleri İstanbul'da ulaşıma, suya, millete verilen hizmetlere zam yaparak milletten çıkarıyorsunuz. Bu noktalarda muhalefetin de iktidara söyleyeceği bir şey yoktur" şeklinde konuştu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Asgari Ücret 23 Bin Lira Olmalı
Kaynak: İHA
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