Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Şanlıurfa\'da Belediye Teşkilatını Ziyaret Etti

Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart yerel seçimlerinde kazandıkları Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile parti teşkilatına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Teşkilatla kahvaltı yapan Erbakan, kollarını sıvayıp kazanmış oldukları 63 belediyede milli görüş belediyeciliğini, ahlaklı belediyeciliği uygulamak için canla başla çalışacaklarını belirtti.

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart yerel seçimlerinde kazandıkları Büyükşehir Belediyesi ile merkez Karaköprü ilçe belediyesine tebrik ziyaretinde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Teşkilat üyeleriyle sabah kahvaltısında bir araya gelen Erbakan, kollarını sıvayıp kazanmış oldukları 63 belediyede milli görüş belediyeciliğini, ahlaklı belediyeciliği uygulamak için canla başla çalışacaklarını belirtti. Şanlıurfa'daki 2 günlük ziyaretin ardından diğer illere de gideceğini söyleyen Erbakan, kazanmış oldukları 63 belediyede milli görüş belediyeciliğini, ahlaklı belediyeciliği uygulamak için canla başla çalışacaklarını belirterek, "31 Mart seçimlerinde milletimiz tercihini milli görüşten yana kullandı. Türkiye genelinde belediye meclis üyeliği ortalaması Yeniden Refah partimizin yüzde 7 seviyesine geldi. Bir önceki seçimde aldığımız yüzde 2.9 ile kıyaslarsak yüzde 100'ün üzerinde bir artış, 3 milyon oy ve bir il ve bir büyükşehir belediyesi olmak üzere 63 belediyeyi elhamdülillah Yeniden Refah Partisi olarak kazandık. Üye sayısı bakımından 520 binin üzerinde üyeyle Türkiye'nin üçüncü büyük siyasi partisi haline gelmiştir. Seçimlerde de aynı durum tecelli etti ve oy oranı bakımından da Yeniden Refah Partimiz Türkiye'nin üçüncü büyük partisi haline geldi. Şimdi bizlere düşen milletimizin bu teveccühüne, bu güvenine layık olmak ve milletimizi hak ettiği hizmetlerde inşallah bu belediyelerimizle buluşturmaktır. Bu sonucun elde edilmesinde elbetteki fedakar teşkilat mensuplarının büyük gayretleri rol oynadı. Hazine yardımı olmadan, medya gücü olmadan, iktidar gücü olmadan dış güçlerin desteği olmadan, bütün yokluk ve imkansızlıklara rağmen teşkilatlarımız büyük bir başarıyı ortaya koydular. Allah kendilerinden razı olsun. Bir kez daha bu büyük başarıdan dolayı Urfa teşkilatı ve tüm Türkiye'deki teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Milletin milli görüş hükumeti döneminde yapılan hizmetleri yeniden hatırlayarak oy verdiğini söyleyen Erbakan, "Tabiki teşkilatımızın gayretinin yanında milletimizin de Yeniden Refah Partimize büyük bir teveccühü oldu. Neden bu oldu? Çünkü milletimiz milli görüş tarihinde hem yerel yönetimlerde hem de merkezi hükumette milli görüşün yapmış olduğu hizmetleri hatırlıyor ve o hizmetlere özlem duyuyor, o hizmetlere yeniden kavuşabilmek için o ruhun temsilcisi olan Yeniden Refah Partimize oy veriyor. Aslında işin özeti budur. Belediyelerde 1989 ve 1994'te hatta burada, Urfa'da 1984'te başlayan milli görüş belediyeciliğinin ne mana ifade ettiğini milletimiz biliyor ve yeniden o milli görüş belediyeciliğine kavuşabilmek için de Yeniden Refah Partimize destek veriyor. Merkezi hükumette hele hele bu gün içinde bulunduğumuz ekonomik kriz, yokluk, enflasyon, bor ve faiz ekonomisinin ıstırabını çeken insnalarımız54'üncü hükumette, merhum Necmettin Erbakan Hocamızın başbakan olduğu dönemdeki bolluk ve bereket dönemini, adil düzen ekonomisini çok iyi hatırladığından dolayı oylarını Yeniden Refah Partimize verdi ve Yeniden Refah Partimizin bu büyük başarısı işte bu nedenle gerçekleşti. İşçiye, memura, emekliye cumhuriyet tarihinin en yüksek refah seviyesi artışını sağlayan 54'üncü hükumet. Çiftçiye en yüksek taban fiyatlarını sağlayan ve bütün Türkiye'de büyük bir bolluk ve bereket dönemini başlatan, dar gelirli milyonların alın gücünü, refah seviyesini arttıran milli görüş iktidarını milletimiz çok iyi hatırlıyor, o nedenle de o ruhun temsilcisi olan Yeniden Refah Partimize yöneliyor. İnşallah şimdi, biraz önce değerli büyükşehir belediye başkanızın da ifade ettiği gibi kollarımızı sıvacağız ve kazanmış olduğumuz 63 belediyede milli görüş belediyeciliğini, ahlaklı belediyeciliği uygulamak için canla başla çalışacağız. Şimdi bizler için hizmet vaktidir, milletimizin bu desteğine, bu güvenine, bu teveccühüne layık olma vaktidir" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine geçen Erbakan, Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ı tebrik etti. Erbakan daha sonra ise kazandıkları bir başka belediye olan Karaköprü'ye giderek Başkan Nihat Çiftçi'yi de kutladı.

İki gün boyunca Şanlıurfa'da kalacak olan Erbakan, ilçeleri ziyaret ederek teşkilatlara teşekkür edecek. - ŞANLIURFA