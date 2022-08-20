Fatih Erbakan: "Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi haline geldik" - Son Dakika
Üye Girişi

Fatih Erbakan: "Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi haline geldik"

20.08.2022 19:01
Fatih Erbakan: "Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi haline geldik"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Türkiye'nin en büyük partisi olacağız. Milli görüşü yeniden iktidara taşıyacağız ve bu aziz milleti maddi ve manevi sıkıntılarından yine milli görüş ve refahla kurtaracağız inşallah" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, " Türkiye'nin en büyük partisi olacağız. Milli görüşü yeniden iktidara taşıyacağız ve bu aziz milleti maddi ve manevi sıkıntılarından yine milli görüş ve refahla kurtaracağız inşallah" dedi.

Erbakan, partisinin Kahramanmaraş 2. Olağan Kongresi için kente geldi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen program öncesi partililerin coşkulu karşılaması ile salona giren Erbakan, burada bir konuşma yaptı. Düzenlenen kongrenin yeniden milli görüş sancağını yeniden Kahramanmaraş'ın burçlarına dikmeyi hedeflediklerini ifade eden Erbakan, "Erbakan hocamızın meşhur bir sözü vardı, diyordu ki, 'Biz büyük zaferlerimizi, topumuz tankımız düşmandan daha üstün olduğu için kazanmadık, biz bütün savaşları iman iman iman ile kazandık' diyordu. Yeniden Refah Partimiz en kısa sürecin içinde bütün engellemeler ve ambargolara rağmen Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi haline gelmiştir. Yargıtay'ın açıkladığı resmi üye rakamları diyor bunu. Bir ay içerisinde 31 bin üye kaydederek yine şampiyon olduk ve en hızlı büyüyen partisi olmayı elde ettik elhamdülillah. Hedefimiz her ay aylık olarak 50 bin üye kaydetmek ve en kısa süre içerisinde 500 bin üyeye ulaşmaktır. Bu fedakar üyelerimiz ve milletimizin desteği ile hedefimize en kısa sürede ulaşacağız. Hazine yardımı olmadan, dış güçlerin yardımı olmadan, holding patronları, gazeteler ve televizyonlar olmadan diğer bütün partilerin önüne geçtik" dedi.

Hedeflerinde 81 ilde 681 proje olduğunu ifade eden Erbakan, "81 ilimizin olduğu gibi Kahramanmaraş'ın da problemlerini biliyoruz hep birlikte bunların üstesinden geleceğiz. Geçmişte olduğu gibi bugün de milli görüş ile kurtuluşa ereceğiz inşallah. Yeniden refah iktidarında borç yok, faiz yok, işsizlik yok, ilave vergi koyma yok, israf yok, haksız vergiler yok, kamu mallarını yok edip satmak yok. Yeniden Refah iktidarında önce millet anlayışı var, yargıda, yönetimde adalet var, milli kaynak, işçiye emekliye gelir gelmez yüzde yüz elli maaş zammı var. Çiftçiye köylüye ucuz mazot ve ucuz elektrik var. 81 ilimize 681 refah projesi var. Yeniden Refah iktidarında üretim var, istihdam var, ihracat var. EYT'lilerin mağduriyetinin giderilmesi var. Atanamayan öğretmenlerin ataması var. Gardiyan devlet değil garson devlet anlayışı var. Sadece imtiyazlılara sadece iktidara yakın olanlara değil herkese refah var, bolluk var, bereket var. Kaynak paketlerimiz hazır, projelerimiz hazır, hepsinden önemlisi makam için değil Allah rızası için çalışan milli görüş kadrolarımız hazır" dedi.

Erbakan, Gaziantep Nizip'te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. - KAHRAMANMARAŞ

YORUMLAR
500
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta konuştu Açıklaması AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta konuştu Açıklaması Kahramanmaraş'ta şehit aileleri ve gazilere aşure ikramı yapıldı Kahramanmaraş'ta şehit aileleri ve gazilere aşure ikramı yapıldı
Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Fatih Erbakan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Fatih Erbakan: 'Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi haline geldik' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:29 Milli stoper Ozan Kabak'ın performansı Almanya'da manşetleri süslüyor
18:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan çekirdeksiz sultani kuru üzümün TMO alım fiyatının 27 lira olarak belirlendiğini açıkladı
17:46 Fenerbahçe'ye golcü önerisi! Jorge Jesus kabul ederse takıma katılacak
17:35 Rize'de turist midibüsü duvara çarparak devrildi! 3'ü ağır çok sayıda yaralı var
17:28 Gaziantep'teki korkunç kazada hayatını kaybeden gazetecinin yürek yakan paylaşımları ortaya çıktı
16:55 Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Aanholt'a ırkçı saldırı: Utanıyorum
16:04 Milli Savunma Bakanı Akar ve BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'tahıl koridoru' açıklaması: Toplam 656 ton sevkiyat gerçekleştirildi
15:56 Ünlü model Özge Ulusoy'dan 'birikim' sorusuna cevap: Paramı emlak sektörüne yatırıyorum
15:39 Kuşlar babasız kaldı! "Çipetpet" videosuyla tanınan Arnavut Şevket lakaplı Şevket Kopal vefat etti
15:12 Yaralı yolcu Gaziantep'teki korkunç faciaya neden olan otobüsün nasıl devrildiğini anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 19:01:27. #1.12#
SON DAKİKA: Fatih Erbakan: "Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi haline geldik" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement