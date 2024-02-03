Yeniden Refah Partisi, İstanbul, Ankara ve İzmir\'de kendi adaylarını gösterecek

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan 31 Mart 2024 Yerel Seçimler öncesi açıklamalarda bulunarak, "Yeniden Refah Partisi olarak İstanbul, Ankara ve İzmir'de de kendi adaylarımızı göstermek yönünde karar almış bulunuyoruz" ifadelerine yer verdi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan 31 Mart 2024 Yerel Seçimler öncesi parti genel merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
"Üye sayımız 411 bin 300 olmuş durumdadır"
Türkiye'nin en hızlı büyüyen, en canlı, en dinamik partisinin Yeniden Refah Partisi olduğunu ifade eden Genel Başkan Erbakan, "Yeniden Refah Partimiz, Türkiye siyasetinin parlayan yıldızıdır. Türkiye'nin her köşesinde her kesimden insanımızın büyük ilgisi ve teveccühünü görmekteyiz. Bugün itibariyle üye sayımız 411 bin 300 olmuş durumdadır. Dile kolay 5 ayda 260 binden, 411 bine üyeye. İnşallah yaklaşmakta olan 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerine 500 bin üyeyle gireceğiz ve belediyelerde Milli Görüş iktidarını yeniden gerçekleştireceğiz. inşallah 31 Mart Yerel Seçimlerinin yıldızı da, 2028 Seçimlerinin yıldızı da Allah'ın izniyle Yeniden Refah Partimiz olacaktır" dedi.
Yeniden Refah Partisi'nin 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerde Ankara ve İstanbul başta olmak üzere bazı bölgelerde Cumhur ittifakı ile ittifak yapıp yapmayacağına değinen Erbakan şunları dile getirdi:
"Bilindiği gibi, 14 Mayıs 2023 seçiminde milletimizin huzurunda imzalanan bir mutabakat metniyle "ilkelerimizden taviz vermeden" Cumhur ittifakının içinde yer aldık. Parti olarak milletimizin genel beklenti ve arzusunu dikkate alarak, "ülkemizin ve milletimizin selameti için" Cumhur ittifakı içinde kendi amblemimizle seçimlere katıldık. Cumhurbaşkanlığı adaylığımızı açıklamış olmamıza rağmen, Cumhur ittifakının Cumhurbaşkanı Adayı olan Sayın Erdoğan lehine adaylıktan çekilerek, tamamen Milletimizin hayrına olacak mutabakat metnimiz dışında bir karşılık beklemeden, ve mutabakat metnimizle de ilkelerimizden taviz vermeden, Cumhur ittifakı içinde yer aldık."
İktidarın Gazze konusunda yetki ve sorumluluğunun gerektirdiği adımları atmadığını vurgulayan Başkan Erbakan, "Ankara'daki İsrail Büyükelçisi'nin kovulması, İsrail'le ticaretin kesilmesi, ihracatın tamamen durdurulması, Malatya Kürecik Radar Üssü'nün kapatılması gibi adımların atılmaması, miting yapmak ve konuşmak dışında somut hiçbir aksiyon almaması, yerel seçimlerle ilgili ittifak kararımızın şekillenmesinde rol oynamıştır" ifadelerine yer verdi.
"Kendi belediyecilik anlayışımızı uygulamayı istiyoruz"
Yerel seçimlerde teşkilatın ittifakın içerisinde yer almak istemediğini aktaran Erbakan, "14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan genel seçimlerde milletimizin bizden beklentilerini dikkate alarak ittifak içinde yer almıştık. Bu seçimde ise milletimiz bizim ittifakta yer almamızı istemiyor. Teşkilatlarımız da bu seçimde bir ittifakın içinde yer almamızı istemiyor. Teşkilatlarımızın beklentileri, fikirleri ve motivasyonu bizim için son derece önemlidir. Yeniden Refah Partisi 31 Mart Yerel Seçimlerini 14 Mayıs seçimleri gibi bir "beka" seçimi olarak görmemektedir. Biz de bağımsız bir siyasi parti olarak, belediyeler kazanmayı ve kendi belediyecilik anlayışımızı uygulamayı istiyoruz" dedi.
"Kendi adaylarımızı göstermek yönünde karar almış bulunuyoruz"
Yerel seçimlerde kendi adaylarını çıkartacaklarını söyleyen Erbakan, "AK Parti ile bu yerel seçimlerde işbirliği yapmamak ve Yeniden Refah Partisi olarak İstanbul, Ankara ve İzmir'de de kendi adaylarımızı göstermek yönünde karar almış bulunuyoruz. İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylarımızı 10 Şubat tarihinde Ankara Atatürk Spor Salonu'nda ilan edeceğiz" dedi.
Erbakan, İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinde de 'Ahlaklı Belediyeciliğin', Milli Görüş Belediyeciliği'nin hakim olması için mücadele edeceklerini sözlerine ekledi. - ANKARA
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