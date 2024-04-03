Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, "Çok dar bir bütçe ve zor şartlarda seçim kampanyasını yürüten Yeniden Refah Partisinin elde ettiği başarı hiçbir şekilde küçümsenemez." dedi.
Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Türkiye'nin üçüncü partisi durumuna geldiklerini belirtti.
Bu durumun, ahlaklı belediyecilik anlayışına sahip politikayla oluşturdukları yol haritasının toplum tarafından büyük ilgi görmesinin sonucu olduğunu kaydeden Bekin, Yeniden Refah Partisinin 31 Mart'ta gerçekleştirilen seçimlerde milletin teveccühü ile "Türkiye partisi" olduğunu dile getirdi.
AK Parti, CHP, İYİ Parti ve DEM Parti'nin aldığı hazine yardımlarına işaret eden Bekin, "Çok dar bir bütçe ve zor şartlarda seçim kampanyasını yürüten Yeniden Refah Partisinin elde ettiği başarı hiçbir şekilde küçümsenemez." diye konuştu.
Van İl Seçim Kurulunun, DEM Parti'li Abdullah Zeydan'ın Van Büyükşehir Belediye Başkanı "seçilmemiş sayılması" ve mazbatanın ikinci sıradaki adaya verilmesine yönelik kararını da değerlendiren Bekin, bu konuda varsa hukuki, maddi hatanın Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından ele alınarak en kısa sürede düzeltilmesinin büyük önem arz ettiğini söyledi.
Yeniden Refah Partili Bekin, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Eğer ki seçime giren adayların bu tür hukuki sorunları varsa, adaylık başvuru süreci içerisinde ele alınarak karara bağlanması gerekmektedir. Seçime girdikten sonra bu tür kararların alınması, maalesef hukuka gölge düşürücü nitelikte olmaktadır. Bundan böyle gerekli düzenlemelerin yapılması, seçimlerden önce seçim hakkını kazanıp kazanmadığına dair adayların iyice incelendikten sonra karar verilmesi, daha iyi sonuçlar doğuracaktır. Bütün taraflar sükunet içerisinde YSK'nın kararını beklemelidir. Gerilim politikalarının hiç kimseye fayda getirmeyeceğini vurgulamak istiyoruz."
Son Dakika › Politika › Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin'den seçim başarısı açıklaması - Son Dakika
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