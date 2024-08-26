Yeniden Refah Partisi Milletvekili Doğan Bekin, işlenmeyen tarım arazilerinin kiraya verilmesini eleştirdi - Son Dakika
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Politika

Yeniden Refah Partisi Milletvekili Doğan Bekin, işlenmeyen tarım arazilerinin kiraya verilmesini eleştirdi

Doğan Bekin, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmeliği eleştirerek, çiftçilerin emeğinin karşılığını alması gerektiğini belirtti.

26.08.2024 16:17
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Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, işlenmeyen tarım arazilerinin tarımsal amaçlı kiraya verilmesi kararını eleştirerek, "Binbir zorluklarla üretim yapan çiftçimizin emeğinin karşılığını verin, tarlaların boş kalmayacağını göreceksiniz." dedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlattı. Bu uygulamanın ABD, Çin, Brezilya, Japonya, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yapıldığını ancak bu ülkelerde, ilgili bakanlığın atıl durumdaki arazilerin kullanımını sağlamak amacıyla çeşitli teşvikler verdiğini kaydeden Bekin, oluşturulan kiralama sisteminin, tarım kooperatifleri ve birlikler aracılığıyla yürütüldüğünü anlattı.

Tarım arazilerinin atıl kalmasının en büyük sebeplerinden birinin, çiftçilerin tarımsal üretimden yeterince kazanç sağlayamaması olduğunu ifade eden Bekin, "Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı'ya sesleniyoruz. Siz, binbir zorluklarla üretim yapan çiftçimizin emeğinin karşılığını verin, tarlaların boş kalmayacağını göreceksiniz." dedi.

Bekin, Sümela Manastırı'nda 11'incisi gerçekleştirilen ayini eleştirerek, ayinin Lozan Anlaşması hükümlerine aykırı şekilde yapılmasının siyasi amaçlı olduğunu, Sümela Manastırı'nda ayin yapma iznini veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ı sorumlu davranmaya davet ettiğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Milletvekili Doğan Bekin, işlenmeyen tarım arazilerinin kiraya verilmesini eleştirdi - Son Dakika

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