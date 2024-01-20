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Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Araban İlçe Başkanı Ocak Partisi'ne geçti - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Araban İlçe Başkanı Ocak Partisi'ne geçti

Yeniden Refah Partisi'nin Gaziantep Araban İlçe Başkanı Mehmet Çınar, partisinden ve yürüttüğü görevlerden istifa etti. Çınar ve yönetim kurulu üyeleri, Ocak Partisi'ne katıldıklarını duyurdu. Ocak Partisi Bölge Koordinatörü Mahsum İmren, bu katılımların partiyi güçlendirdiğini belirtti ve 31 Mart yerel seçimlerine hazırlanacaklarını söyledi.

Yeniden Refah Partisi\'nden istifa eden Araban İlçe Başkanı Ocak Partisi\'ne geçti
20.01.2024 - 17:04,
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Yeniden Refah Partisi'nin Gaziantep Araban İlçe Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Çınar partisinden ve yürüttüğü görevlerden, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte istifa etti. Ocak Partisi Bölge Koordinatörü Mahsum İmren, Yeniden Refah Partisi'nden yönetimiyle istifa eden Araban İlçe Başkanın Ocak Partisi'ne geçtiklerini duyurdu.

Ocak Partisi'ne katılımlarını "Her geçen büyüyen bir aileye katıldığımız için mutluyuz" sözleriyle ifade eden Mehmet Çınar' "Bundan sonraki süreçte kendimize daha yakın gördüğümüz, kısa sürede kurulmasına rağmen ülkemizde en etkili siyaseti yapacağına inandığımız Ocak Partisi saflarında yerimizi alacağız.  Bize kapılarını açan Ocak Partisi'ne ve Bölge Koordinatörümüz sayın Mahsum İmren'e teşekkür ediyorum. Gecemizi gündüzümüze katarak 31 Mart yerel seçimlerine çok iyi hazırlanacağız" dedi.

Ocak Partisi Bölge Koordinatörü Mahsum İmren, Mehmet Çınar ve yönetiminin Ocak Partisi bünyesinde siyasete devam edeceğini dile getirerek Ocak Partisi'nin tüm il ve ilçelerde güçlendiğini belirtti. "Partimize katılımlar Türkiye genelinde büyük bir hızla devam ediyor" diyen İmren, "Ocak Partisi ailemize katılan Yeniden Refah Partisi eski İlçe Başkanı Mehmet Çınar ve yönetiminin istifalarının ardından partimize geçme kararları bizi mutlu etmiştir. Ocak Partisi'nin bu kadar kısa sürede bu denli güven vermiş olması bizi mutlu ediyor. Ocak Partisi Bölge Koordinatörü olarak sayın Mehmet Çınar ve yönetimine 'Hoş geldiniz' diyorum. İnşallah bugünden sonra birlik ve beraberlik içerisinde çalışmayı hedefliyoruz. Bilindiği üzere Ocak Partisi olarak 31 Mart Yerel Seçimleri'ne Yüksek Seçim Kurulu'nun da ifade ettiği gibi girmeye hak kazandık. Bundan dolayı Yerel Seçim için de hız kesmeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Araban İlçe Başkanı Mehmet Çınar ve beraberinde Teşkilat Başkanı Ahmet Çelik, İlçe Başkan Vekili Cuma Demir, Ar-Ge Başkanı Osman Korkmaz, Medya Başkanı Mehmet Demir, Kadın Kolları Başkanı Meryem Şaş, Siyasi İşler Başkanı Cumalı Demir, İlçe Başkan Yardımcısı Hacı Çınar, Eğitim Başkanı ve STK Başkanı Mehmet Karademir, İlçe Sekreteri Başkanı Hasan Koç, Gençlik Kolları Başkanı Süleyman Sulugöz ve üyelerden Nebi Zenevedi, Mecit Kılıç, Hacı Korkmaz Ocak Partisine geçti.

Konuşmaların ardından Mahsum İmren, Mehmet Çınar'a Ocak Partisi rozeti taktı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Araban İlçe Başkanı Ocak Partisi'ne geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Araban İlçe Başkanı Ocak Partisi'ne geçti - Son Dakika
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