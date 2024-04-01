Yeniden Refah Partisi Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan seçim sonuçlarını değerlendirerek, "Partimiz 31 Mart seçimlerinin tartışmasız yıldızı konumundadır" dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerini genel merkezde değerlendirdi. Erbakan, açılan sandıklara göre Yeniden Refah Partisi'nin Türkiye genelinde yüzde 6'ya ulaşarak Türkiye'nin 3'üncü partisi olduğu kaydetti. Erbakan, şu ana kadar elde edilen verilere göre partisinin belediye meclis üyeliğinde ise ülke genelinde yüzde 8.7 oy oranına ulaştığını dile getirdi.
"Partimiz 31 Mart seçimlerinin tartışmasız galibi ve yıldızı konumundadır"
Fatih Erbakan, şu ana kadar açılan sandıklardan gelen verilere göre Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ve Yozgat Belediyesini Yeniden Refah Partisi'nin kazandığını açıklayarak, "Bu iki il belediyesine ilaveten 43 ilçe ve 24 belde belediyesini de kazanmıştır. Toplamda 69 belediyi Yeniden Refah Partimiz kazanmış bulunuyor. Bu sonuçlar milletimizin tercihini milli görüşten ve Yeniden Refah'tan yana kullandığını açık bir şekilde göstermiştir. Bu sonuçlar milli görüşün yeniden şahlanışıdır ve Yeniden Refah'ın iktidar yürüyüşünün ayak sesleridir" dedi.
"Milletimiz iktidar partisine açık bir şekilde sarı kart göstermiştir"
Seçimle ilgili değerlendirmede bulunan Erbakan şu ifadeleri kullandı:
"Bu seçimin diğer önemli bir sonucu da milletimizin iktidar partisine açık bir şekilde sarı kart göstermesi olmuştur. İktidar partisi 2019 yerel seçimlerine göre yüzde 8 oy kaybetmiş neredeyse 200 belediye başkanlığını kaybetmiş ve 574 belediye başkanlığından bugün 381 belediye başkanlığına düşmüştür. Bu sonucun oluşmasında seçim sürecinde de sürekli ifade ettiğimiz gibi iktidarın yıllardır inatla uyguladığı borç, faiz, zam, vergi ekonomisi ve bunun sonucunda oluşan yoksulluk ve ekonomik kriz rol oynamıştır. Yine bu sonucun oluşmasında İsrail ile siyonist katillerle ticareti devam ettirme ayıbı ve utancı çok büyük bir rol oynamıştır. Terör örgütlerine kucağını açan İslam ve Kur'an düşmanı İsveç'in göz göre göre NATO üyeliğine onay verilmesi bu oluşmasında rol oynamıştır. ve yine seçim sürecinde de ısrarla ifade ettiğimiz gibi yıllardır uygulanan rantçı belediyecilik anlayışı iktidarın kaybetmesinde büyük rol oynamıştır." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Yeniden Refah Partisi Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi - Son Dakika
Açılan sandıkların tamamına göre yapılan sayımlara göre, Nesrullah Tanğlay 8 bin 900 oy alarak seçimleri önde tamamladı. DEM Parti adayı Mehmet Nezir Karabaş ise 8 bin 702 oy aldı. Açılan sandık oranı ise %100 olarak gerçekleşti.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Sırrı Söylemez 17 bin 685, AK Parti adayı Feyat Asya 10 bin 616 oy aldı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Antalya'daki yerel seçimlerde saat 02.04 itibarıyla CHP Adayı Muhittin Böcek yüzde 49.24, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hakan Tütüncü yüzde 40.17 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Antalya'daki sandıkların yüzde 96,56'sı açıldı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 02.02 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 49.83, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 37.65 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayım işlemleri devam ediyor. İzmir'de sandıkların yüzde 99.16'sı açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Cemil Tugay oyların yüzde 49.83'ünü, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 37.65'ini aldı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Ankara'daki yerel seçimlerde saat 02.00 itibarıyla CHP Adayı Mansur Yavaş yüzde 61.11, Cumhur İttifakı'nın Adayı Turgut Altınok yüzde 31.67 oy aldı. Oy sayım işlemleri devam ediyor.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Adana'daki yerel seçimlerde saat 02.07 itibarıyla CHP Adayı Zeydan Karalar yüzde 47.65, Cumhur İttifakı'nın Adayı Fatih Mehmet Kocaispir yüzde 38.09 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Adana'daki sandıkların yüzde 98,66'sı açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Zeydan Karalar oyların yüzde 47.65'ini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Fatih Mehmet Kocaispir ise yüzde 38.09'unu aldı.
CHP adayı Özlem Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Çerçioğlu 309 bin 942, AK Parti adayı Mustafa Savaş 221 bin 618 oy aldı. Özlem Çerçioğlu, 11 Ağustos 1968 tarihinde Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğdu ve eğitimini tamamladı. Çeşitli toplumsal projelerde görev alan Çerçioğlu, 22. ve 23. dönem CHP Aydın Milletvekili olarak da görev yaptı.
Sivas Belediye Başkanlığı seçimlerinde Büyük Birlik Partisi adayı Adem Uzun, kesin olmayan sonuçlara göre 72 bin 281 oy alarak seçimi kazandı. AK Parti adayı Hilmi Bilgin ise 49 bin 203 oyda kaldı. Adem Uzun, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi mezunu olan ve öğretim üyesi olarak görev yaptığı üniversiteden belediye başkan adaylığı nedeniyle ayrılan bir isimdir. Uzun, iyi derecede İngilizce bilen ve evli olan 2 çocuk babasıdır.
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