Yeniden Refahlı Doğan Aydal: Anayasa değişmezse Cumhurbaşkanı Erdoğan yurt dışına kaçabilir

Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü yaklaşırken katıldığı canlı yayında tartışma yaratacak bir iddiada bulundu.

"TÜRKİYE İÇİN BİR BAŞKA ZARAR OLUR"

Yeni Anayasa çalışmaları hakkında konuşan Aydal, "Anayasa değişmezse, yurt dışına bir sebeple gider de oğlunu ya da damadını yardımcı olarak bırakırsa, Türkiye için bir başka zarar olur" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışına kaçabileceğini öne sürdü.

SAYMAZ'DAN AYDAL'IN SÖZLERİNE SERT TEPKİ

Aydal'ın sözleri katıldığı Halk TV canlı yayınında da tartışmaya neden oldu. Gazeteci İsmail Saymaz, Aydal'a "Erdoğan'ı siyaseten eleştirebiliriz ama bir siyasetçinin ne yapıp edeceğini biliyor olmanız gerekir. Erdoğan'ı sevmemek başka bir şey, bence onun yapmayacağı şeyi söylemek başka bir şey. Erdoğan bu ülkeden gitmez. İhtimal vermiyorum" sözleriyle tepki gösterdi.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA VAR

AK Parti'den de YRP'li Aydal'ın canlı yayındaki sözlerine yanıt gecikmedi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Saygısız ifadeler, bir çirkinliğin dışa vurumu olduğu gibi açıkça haddi aşmaktır" dedi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Çelik, şu ifadeleri kullandı; "Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın 'Erdoğan anayasayı değiştirmezse bir başka ülkeye gider, Amerika'ya gider' sözleri çirkin bir şuursuzluk ve saygısızlıktır. Bu sözleri şiddetle kınıyoruz.

"CESUR DURUŞUNU TÜM DÜNYA BİLMEKTEDİR"

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın vesayetle mücadeleden terörün her türlüsüyle ve FETÖ'yle mücadeleye, 7 Şubat'tan 15 Temmuza kadar her türlü saldırı karşısında ortaya koyduğu cesur duruşunu tüm dünya bilmekte ve aziz milletimiz takdir etmektedir.

"BİR ÇİRKİNLİĞİN DIŞA VURUMUDUR"

Yeniden Refah Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal'ın Sn Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı saygısız ifadeler, bir çirkinliğin dışa vurumu olduğu gibi açıkça haddi aşmaktır. Bu çirkinlik ve iftiralarla şimdiye kadar çok mücadele ettik, bundan sonra da siyasi ve hukuki karşılığını vermeye devam edeceğiz…"