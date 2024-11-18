Yenidoğan Çetesi Davasında Mücadele Sözü - Son Dakika
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Politika

Yenidoğan Çetesi Davasında Mücadele Sözü

DEM Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit, suçlular yargılanana kadar süreci takip edeceklerini belirtti.

18.11.2024 15:47
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DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, "Yenidoğan çetesinin gerçek anlamdaki suçluları yargı önüne çıkıncaya ve hesap verinceye kadar mücadele etmeye ve süreci takip etmeye devam edeceğiz. Bu tür suçlarda elbette ki gün gelecek ve sorumluların her birisi hesap verecek. Hiç kimse bu hesaptan kaçamayacak." dedi.

Koçyiğit, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, partisinin Esenyurt ilçe binasında arama yapıldığını ve ilçe yöneticilerinin ifadelerinin alınmak üzere emniyete götürüldüğünü belirterek, uygulamanın gerekçesinin kendilerine açıklanmasını istedi.

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip, ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 47 sanığın davasının görülmesine bugün başlandığını ifade eden Koçyiğit, davayı yakından takip ettiklerini söyledi.

Sağlık Bakanlığının "yenidoğan soruşturması" üzerinden rant sağlamaya çalıştığını iddia eden Koçyiğit, "Soruşturma başlattıkları sürede bu hastaneler kapatılmadığı ve hasta kabulü devam ettiği için o soruşturma sürecinde de bebekler orada can vermeye devam ettiler. Bütün bunlar olurken ve kamuoyuna yansırken tek bir yönetici istifa etti mi? Hayır. Tek bir bürokrata ve sağlık yöneticisine ya da SGK bürokratına ya da görevlisine soruşturma açan var mı? O da yok." diye konuştu.

Koçyiğit, "yenidoğan çetesi" davasının ilk duruşmasının bugün görüldüğünü anımsatarak, şöyle konuştu:

"Bütün sorumluluk çetelerde ve bütün sorumluluk bunu yapanlarda. Sağlıkta dönüşümü allayıp pulladılar, tam bir yıkım getirdiler. Sağlık hizmetini ticarileştirdiler. Hastaneleri ticarete dönüştüler. Bugün gerçek anlamda bir teftiş yapılsa, bütün bu özel hastanelere ve sağlık sistemine el atılsa, her tarafından aslında büyük bir çürümenin olduğunu göreceğiz. Biz hem Meclis'te kurulan komisyonda hem adliye koridorlarında hem de yaşamın her yerinde "yenidoğan çetesi"nin gerçek anlamdaki suçluları yargı önüne çıkıncaya ve hesap verinceye kadar mücadele etmeye ve süreci takip etmeye devam edeceğiz. Bu tür suçlarda elbette ki gün gelecek ve sorumluların her birisi hesap verecek. Hiç kimse bu hesaptan kaçamayacak."

Kaynak: AA

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