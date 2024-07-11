CHP\'de Tüzük Kurultayı öncesi, parti içi kavga endişesi hakim

CHP'de, yerel seçimler nedeniyle ertelenen ve çalışmaların devam ettiği Tüzük Kurultayı'nın erteleneceğine dair endişeler ortaya atıldı.
BBC Türkçe'ye konuşan CHP yöneticileri, partinin yönetim ve delege ikileminde kalabileceğine işaret etti. CHP'de 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde çok tartışılan ve tam anlamıyla uygulanmayan ön seçimin delegeden vize almayacağı ortaya konuyor.
Ön seçimle ilgili endişe, parti yöneticileri tarafından şu şekilde dile getirildi: "Mesela parti yönetimi ağırlıklı olarak ön seçimi istiyor. Ama delege buna oy vermeyebilir. Parti, 'Delegenin istediği yolda ilerlemek mi?'; 'Delegenin reddedeceği bir tüzük sunmak mı?' ikileminde kalabilir."
4- 9 Eylül tarihinde yapılması planlanan Tüzük Kurultayı'yla ilgili bir diğer sorun da bazı il ve ilçe örgütlerinin erteleme talepleri olarak ön plana çıkıyor. Kurultayın ertelenmesi veya dar kapsamlı tüzük değişikliği seçeneklerinin tartışılmasının nedeni de, parti örgütlerinin Tüzük Kurultayına mesafeli durması gösteriliyor. Zamanlama konusunda da çekincelerin bulunduğuna dair kulislerin paylaşıldığı haberde, 31 Mart 2024 seçimlerinde elde edilen çıkışın iç çekişmeler nedeniyle geriye gideceğine dair bir düşünce de ortaya kondu. Parti yöneticileri, "Bu kadar başarılı olduğumuz bir dönemde tüzük değişikliği üzerinden iç tartışmaların ön plana çıkması partiyi geriye götürür" ifadesini kullandı.
Tüm bu tartışmalara rağmen, CHP'de Tüzük Kurultayı öncesindeki çalışmalar devam ediyor. CHP'nin hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi'nin koordine ettiği tüzük çalışmaları kapsamında, önceki ve şu andaki milletvekillerinin görüşleri alınıyor. Parti örgütleri ve parti yöneticilerinin yanı sıra; akademisyenlerin de konuyla ilgili önerileri toplanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu döneminde taslak haline getirilen tüzük değişikliği, normal şartlarda 25-26 Kasım 2023'te yapılacaktı. Tüzük Kurultayı, Sivas Kongresi'nin yıldönümü nedeniyle 4 Eylül'de Sivas'ta başlayacağı ve CHP'nin kuruluş yıldönümü olan 9 Eylül'de Ankara'da devam edecek.
Son Dakika › Politika › CHP'de Tüzük Kurultayı öncesi, parti içi kavga endişesi hakim - Son Dakika
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