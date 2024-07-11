CHP\'de Tüzük Kurultayı öncesi, parti içi kavga endişesi hakim

Politika

CHP'de, yerel seçimler nedeniyle ertelenen ve çalışmaların devam ettiği Tüzük Kurultayı'nın erteleneceğine dair endişeler ortaya atıldı.

BBC Türkçe'ye konuşan CHP yöneticileri, partinin yönetim ve delege ikileminde kalabileceğine işaret etti. CHP'de 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde çok tartışılan ve tam anlamıyla uygulanmayan ön seçimin delegeden vize almayacağı ortaya konuyor.

Ön seçimle ilgili endişe, parti yöneticileri tarafından şu şekilde dile getirildi: "Mesela parti yönetimi ağırlıklı olarak ön seçimi istiyor. Ama delege buna oy vermeyebilir. Parti, 'Delegenin istediği yolda ilerlemek mi?'; 'Delegenin reddedeceği bir tüzük sunmak mı?' ikileminde kalabilir."

TÜZÜK TARTIŞMASI, 31 MART'TA ELDE EDİLEN BAŞARIYA RAĞMEN PARTİYİ GERİYE GÖTÜRÜR

4- 9 Eylül tarihinde yapılması planlanan Tüzük Kurultayı'yla ilgili bir diğer sorun da bazı il ve ilçe örgütlerinin erteleme talepleri olarak ön plana çıkıyor. Kurultayın ertelenmesi veya dar kapsamlı tüzük değişikliği seçeneklerinin tartışılmasının nedeni de, parti örgütlerinin Tüzük Kurultayına mesafeli durması gösteriliyor. Zamanlama konusunda da çekincelerin bulunduğuna dair kulislerin paylaşıldığı haberde, 31 Mart 2024 seçimlerinde elde edilen çıkışın iç çekişmeler nedeniyle geriye gideceğine dair bir düşünce de ortaya kondu. Parti yöneticileri, "Bu kadar başarılı olduğumuz bir dönemde tüzük değişikliği üzerinden iç tartışmaların ön plana çıkması partiyi geriye götürür" ifadesini kullandı.

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