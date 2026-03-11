Yerli Enerji Vurgusu: Arz Kesintisi Öngörülmüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yerli Enerji Vurgusu: Arz Kesintisi Öngörülmüyor

Yerli Enerji Vurgusu: Arz Kesintisi Öngörülmüyor
11.03.2026 19:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji Bakanı Bayraktar, yerli enerji önemini vurguladı, arz kesintisi beklenmediğini açıkladı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli enerjinin öneminin daha da arttığını, Türkiye için şu an bir enerji arzı sorunu öngörmediklerini belirterek, "Zira dünyada yaşanan özellikle bölgemizde hemen civarımızda yaşanan gelişmeler, çatışmalar, savaş durumu, enerji konusunu gündemin ana konusu haline getirdi. Enerji kaynaklarına erişim, enerjinin kesintisiz tedariği şu anda herkesin ana gündem maddesi. Şu anda ülkemiz için herhangi bir arz kesintisi öngörmüyoruz." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ziyaretler için geldiği Zonguldak'ta ilk olarak Valilik binasına ardından da AK Parti İl Başkanlığı'na giderek partililerle toplantı yaptı. Toplantının ardından açıklama yapan Bakan Bayraktar, yerli enerji kaynaklarının bölgede yaşanan çatışma ve savaş hali nedeniyle bir kez daha önemli olduğunun anlaşıldığını ve bakanlığın da Türkiye Taşkömürü Kurumu'na değer verdiğini belirterek, "Zonguldak için TTK çok önemli bir anlamda böyle şehirle bütünleşen tesislerden veya konulardan bir tanesi. Türkiye'nin böyle belli şehirleri var. Ama Zonguldak TTK ile kömürle iç içe geçmiş bir şehir. TTK'nin buradaki varlığı TTK'nin üretimini artırması bizim için fevkalade önemli. Bunun şu anda biraz daha anlamlı hale geldiğini görüyoruz. Zira dünyada yaşanan özellikle bölgemizde hemen civarımızda yaşanan gelişmeler, çatışmalar, savaş durumu, enerji konusunu gündemin ana konusu haline getirdi. Enerji kaynaklarına erişim, enerjinin kesintisiz tedariği şu anda herkesin ana gündem maddesi. Dolayısıyla bir kez daha yerli enerjinin ne kadar önemli olduğu ve izlediğimiz milli enerji ve maden politikası kapsamında izlediğimiz politikaların ne kadar anlamlı olduğunu görüyoruz. Bu konuda çok daha hızlı adım atmamız gerektiğini görüyoruz. Türkiye bu anlamda yerli kömürün işte Zonguldak'ta TTK'nin ürettiği, diğer maden sahalarımızda üretilen TKİ'nin ürettiği, diğer özel sektörün ürettiği, madencilerin ürettiği kömürünü kullanmak durumunda. Yenilenebilir kaynaklarını azami şekilde ekonomisine katmak durumunda. Kendi petrolünü ve doğalgazını üreten bir ülke haline geldik. Dolayısıyla İnşallah Karadeniz'de Türkiye'ye gelen bu gaz üretimini 2026 yılında 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz. İnşallah 2028 de 4 katına çıkacak ve 16- 17 milyon hanenin ihtiyacını doğal gazı kendi gazımız ile karşılamış olacağız. Dolayısıyla bu anlamda yerli kaynaklarını önceliklendiren ana politikamızın doğruluğunu bir kez daha görüyoruz. Dediğim gibi bunu hızlı bir şekilde artırmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

'ÜLKEMİZ İÇİN ARZ KESİNTİSİ ÖNGÖRMÜYORUZ'

Türkiye için herhangi bir enerji arzı kesintisi öngörmediklerini ifade eden Bakan Bayraktar, şunları söyledi:

"Şu anda ülkemiz için herhangi bir arz kesintisi öngörmüyoruz. Bu konudaki gerekli tedbirlerimizi almış durumdayız ama elbette ki fiyatlarla ilgili bizim kontrolümüz dışında ki gelişmelerle alakalı da yine geçtiğimiz hafta aldığımız eşel mobil kararıyla akaryakıt fiyatlarındaki ÖTV düşürerek, fiyatların artışını önemli ölçüde engellemiş olduk. Vatandaşlarımıza zaten doğalgaz ve elektrik desteklerimiz devam ediyor, inşallah bundan sonra da devam edecek."

'MADENCİLERİMİZİN BURNU KANAMADAN EVİNE DÖNMESİ EN ÖNEMLİ KONUDUR'

TTK'de devam eden denetimler ve buna bağlı olarak alınan kararları değerlendiren Bakan Bayraktar, "Bugün itibariyle Kozlu ve Karadon'da bir anlamda kısmi çalışma söz konusu. Ama inşallah çok kısa bir zamanda hem belirtilen tedbirlerin tümüyle alınması, hem de burayla alakalı değerlendirmelerin biraz açıkçası doğru yapılması neticesinde orası da normal çalışmalarına dönecek. TTK bizim göz bebeğimiz, Zonguldak için önemli ama Türkiye için önemli. Önce iş sağlığı ve güvenliği diyoruz. Hiçbir madencinin burnu kanamadan evine salimen dönmesi, ailesine kavuşması bizim için en önemli konudur. Ondan sonra çevreyle uyumlu imalat- üretim bizim için önemlidir. Katma değerli madencilik diyoruz, bu anlamda bizim iş sağlığı ve güvenliği standartları neyse en üst seviyedekini uygulamamız bizim için önemli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Yerli Enerji Vurgusu: Arz Kesintisi Öngörülmüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı
Hürmüz’de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf’tan ABD’ye ’’PlayStation’’ göndermesi Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Hürmüz Boğazı’nda kaç Türk gemisi var Bakan Uraloğlu rakam verdi Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi
Pınar Altuğ’a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın Pınar Altuğ'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?
Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir
Sivas’ta Hayır Bakkalı İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor Sivas'ta Hayır Bakkalı İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor
Eski boksör, nikah şahidi olduğu arkadaşını yumruklayarak öldürdü Eski boksör, nikah şahidi olduğu arkadaşını yumruklayarak öldürdü

18:27
ABD, Irak’ın Musul şehrini vurdu
ABD, Irak'ın Musul şehrini vurdu
18:11
İstismarla suçladığı şahsı duruşma çıkışında kalbinden bıçaklayarak öldürdü
İstismarla suçladığı şahsı duruşma çıkışında kalbinden bıçaklayarak öldürdü
17:42
Umman’da petrol merkezindeki limana İHA saldırısı
Umman'da petrol merkezindeki limana İHA saldırısı
17:18
Trump: İran’da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek
17:17
Gazze’de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci ’’açız’’ diyerek yardım istedi
Gazze'de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci ''açız'' diyerek yardım istedi
16:41
İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun
İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun
16:33
Rojin Kabaiş’in babasından çağrı: Üniversitedeki tüm erkeklerin...
Rojin Kabaiş'in babasından çağrı: Üniversitedeki tüm erkeklerin...
16:23
İran, 2026 Dünya Kupası’ndan çekildi
İran, 2026 Dünya Kupası'ndan çekildi
15:55
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
15:42
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
15:33
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney’le ilgili iddiaları doğruladı
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 19:40:25. #7.13#
SON DAKİKA: Yerli Enerji Vurgusu: Arz Kesintisi Öngörülmüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.